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Johann Zarco (Honda) fürchtete sich vor einem dunklen MotoGP-Schatten

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco meisterte den Wüstensprint in Katar und kam als Fünfter ins Ziel. Der Franzose berichtete von einem super Start, einem guten Rennen und einem furchterregenden Schatten.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Wieder bester Honda-Pilot: Zarco sprintete auf Platz 5
Wieder bester Honda-Pilot: Zarco sprintete auf Platz 5
Foto: Gold and Goose
Wieder bester Honda-Pilot: Zarco sprintete auf Platz 5
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach einem starken Qualifying ging Johann Zarco von Position 7 in das erste kurze Rennen in Katar – und war damit einmal mehr die mit Abstand bestimmende Kraft im Honda-Lager. Abgewunken wurde der routinierte, aber stets hochmotivierte Racer aus Cannes auf Platz 5. Zarco war sich der Geschenke bewusst, konnte aber dennoch selbstbewusst von seinem Auftritt sprechen.

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«Platz 5 ist ein sehr schönes Ergebnis, auch wenn ich einige Plätze durch Stürze anderer gewonnen habe», so Zarco und sprach damit vom gewaltigen Abflug von Bagnaia und dem ebenfalls nach einer Kollision ausgerutschten Marco Bezzecchi. Beide Konkurrenten lagen zum Zeitpunkt der Abflüge als auch im Q2 vor dem Franzosen auf der Kunden-Honda.

Zarco weiter: «Ich habe sicherlich auch profitiert von dem Abbruch. Es hat mir geholfen, denn der erste Start war nicht so gut, der zweite dagegen sehr, sehr gut. Ich bin auch froh, dass es mir gelungen ist, wieder hochkonzentriert neu zu starten. Ich hatte kurz Erinnerungen an Catalunya, aber jetzt, ohne Schmerzen und Adrenalin, war es kein Problem. Mein Tempo zu Beginn war sehr hoch, ich war überrascht, wie gut ich mit den Top 3 mithalten konnte.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Foto: Gold and Goose
Paddock
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Foto: Gold and Goose Photography
Streckenposten
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Foto: Gold and Goose Photography
Marc Márquez & Jorge Martin
Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold and Goose Photography
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose Photography
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow
Foto: Gold and Goose Photography
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose Photography
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold and Goose Photography
Lorenzo Savadori
Lorenzo Savadori
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
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Luca Marini
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Foto: Gold and Goose Photography
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold and Goose Photography
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold and Goose Photography
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
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Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
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Foto: Gold and Goose Photography
Maverick Viñales
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Foto: Gold and Goose Photography
Ai Ogura
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Foto: Gold and Goose Photography
Diogo Moreira
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Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi
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Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
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Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
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Foto: Gold and Goose Photography
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Marc Márquez
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Foto: Gold and Goose Photography
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
© Gold and Goose

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«Ich habe dann auch erwogen, «Diggia» für Platz 3 anzugreifen, aber ich wollte auf keinen Fall einen Fehler machen», schilderte der 36-Jährige. Dann wurde es spannend. «Raul hat mich dann in Kurve 12 überholt, dabei musste ich das Bike aufrichten. Direkt danach sah ich einen dunklen Schatten – ich dachte kurz, gleich wird ein anderer Pilot über mich fliegen. Es war Acosta, doch er war weiter weg, als ich dachte, und er hatte alles unter Kontrolle. Nach diesem Schreck mit dem Schatten habe ich etwas Zeit verloren, konnte aber die Position halten. Ich bin happy, fürchte aber, es wird schwer, dort zu fahren, wenn es über die doppelte Distanz geht.»

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Der Ausblick auf den Großen Preis bereitet dem lange verletzten Honda-Piloten noch kein gutes Gefühl. «In den ersten Runden mit frischen Reifen ist mein Tempo sehr hoch, gut genug, um in den Top 5 zu fahren. Doch der Speed frisst sehr viel Energie, der Hinterreifen wird zu sehr beansprucht und noch habe ich keine Idee, wie das im GP funktionieren soll.»

Vor dem drittletzten GP-Rennen der Saison rangiert der Altmeister, bedingt durch das lange Aus, auf dem aussichtslosen 17. Tabellenrang. Zarco liegt neun Punkte hinter Franco Morbidelli, 22 Punkte hinter Teamkollege Moreira und 23 Zähler hinter Landsmann Fabio Quartararo, der in der Wüste von Katar als Yamaha-Athlet nicht am Start ist.

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