Johann Zarco (Honda) rätselt weiter: Spitzenzeiten, aber kein gutes Gefühl!
LCR-Dauerbrenner Johann Zarco erlebte von außen betrachtet einen fabelhaften MotoGP-Testtag in Buriram. Doch die Realität ist eine andere. Zarco war schnell, hatte aber kein gutes Gefühl.
Am ersten Testtag der Königsklasse auf dem Chang International Circuit wiederholte sich die Situation bei Honda-Routinier Johann Zarco. Wie schon beim Marathon-Test im hitzigen Malaysia ackerte sich der Franzose durch das Tagesprogramm, blieb fehler- und sturzfrei, kam im Endspurt auf formidable Rundenzeiten – und war dennoch nicht zufrieden.
Zarco: «Es war wieder kein leichter Tag für mich. Währen der gesamten Session war mein Gefühl auf dem Motorrad nicht zufriedenstellend Wie schon zuletzt in Sepang ist es, als würde mir die Kontrolle über das, was passiert, fehlen. Ich kann es nicht komplett steuern, und das beschäftigt mich weiter.»
Der einzige Moto2-Doppelweltmeister der Geschichte wirkte durchaus zermürbt: «Es ist nicht leicht, das komplett zu verstehen. Wir haben eine gesunde Basis, aber den Weg zu finden aus Speed und gutem Gefühl ist sehr diffizil. Man darf auch nicht vergessen, wie kompliziert das Motorrad ist. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, es ein-, aber auch zu verstellen. Und es geht um wenige Millimeter, die alles entscheiden können.»
Der älteste Pilot der WM weiter: »Wenigstens sind wir schnell dabei. Es fühlt sich nicht so an, aber der Fortschritt lässt sich auf der Uhr ablesen. Es gibt keinen Zweifel: Seit Sepang fahren wir auf einem höheren Level und unsere Leistung insgesamt können wir auch in Thailand bestätigen und mein Vertrauen in das Motorrad ist da.»
Der Weg der Honda-Entwicklung in Zahlen: Vor einem Jahr rangierte Zarco auf Platz 5 der Zeitentabelle. Mit einer 1:29,9 fehlte dem Franzosen gut eine Sekunde zur Bestzeit von Marc Márquez Bereits am ersten Tag des Tests 2026 steigerte sich Zarco mit der RC213V bei sehr vergleichbaren Bedingungen auf eine 1:29,4 min. Was zwar wieder Platz 5 bedeutete, doch nur noch einen Rückstand von 0,2 sec auf die, wenn auch vorläufige, Bestzeit. Während Ducati die Spitze hält, Aprilia und KTM wenige Zehntel gefunden haben und damit ebenfalls gute Fortschritte haben, ist der Honda-Sprung überdurchschnittlich
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Alex Marquez (E)
Ducati
1:29,262 min
2.
Marc Marquez (E)
Ducati
+0,129 sec
3.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,189
4.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,200
5.
Johann Zarco (F)
Honda
+0,205
6.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,224
7.
Joan Mir (E)
Honda
+0,232
8.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,278
9.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,381
10.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,416
11.
Brad Binder (ZA)
KTM
+0,495
12.
Luca Marini (I)
Honda
+0,512
13.
Jorge Martin (E)
Aprilia
+0,551
14.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,588
15.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,690
16.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,891
17.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,063
18.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+1,245
19.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,250
20.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+1,691
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+2,312
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
+3,348
