Johann Zarco (Honda) rätselt weiter: Spitzenzeiten, aber kein gutes Gefühl!

Am ersten Testtag der Königsklasse auf dem Chang International Circuit wiederholte sich die Situation bei Honda-Routinier Johann Zarco. Wie schon beim Marathon-Test im hitzigen Malaysia ackerte sich der Franzose durch das Tagesprogramm, blieb fehler- und sturzfrei, kam im Endspurt auf formidable Rundenzeiten – und war dennoch nicht zufrieden.

Zarco: «Es war wieder kein leichter Tag für mich. Währen der gesamten Session war mein Gefühl auf dem Motorrad nicht zufriedenstellend Wie schon zuletzt in Sepang ist es, als würde mir die Kontrolle über das, was passiert, fehlen. Ich kann es nicht komplett steuern, und das beschäftigt mich weiter.»

Der einzige Moto2-Doppelweltmeister der Geschichte wirkte durchaus zermürbt: «Es ist nicht leicht, das komplett zu verstehen. Wir haben eine gesunde Basis, aber den Weg zu finden aus Speed und gutem Gefühl ist sehr diffizil. Man darf auch nicht vergessen, wie kompliziert das Motorrad ist. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, es ein-, aber auch zu verstellen. Und es geht um wenige Millimeter, die alles entscheiden können.»

Zarco in Buriram: «Wenigstens sind wir schnell» Foto: Gold and Goose Zarco in Buriram: «Wenigstens sind wir schnell» © Gold and Goose

Der älteste Pilot der WM weiter: »Wenigstens sind wir schnell dabei. Es fühlt sich nicht so an, aber der Fortschritt lässt sich auf der Uhr ablesen. Es gibt keinen Zweifel: Seit Sepang fahren wir auf einem höheren Level und unsere Leistung insgesamt können wir auch in Thailand bestätigen und mein Vertrauen in das Motorrad ist da.»

Der Weg der Honda-Entwicklung in Zahlen: Vor einem Jahr rangierte Zarco auf Platz 5 der Zeitentabelle. Mit einer 1:29,9 fehlte dem Franzosen gut eine Sekunde zur Bestzeit von Marc Márquez Bereits am ersten Tag des Tests 2026 steigerte sich Zarco mit der RC213V bei sehr vergleichbaren Bedingungen auf eine 1:29,4 min. Was zwar wieder Platz 5 bedeutete, doch nur noch einen Rückstand von 0,2 sec auf die, wenn auch vorläufige, Bestzeit. Während Ducati die Spitze hält, Aprilia und KTM wenige Zehntel gefunden haben und damit ebenfalls gute Fortschritte haben, ist der Honda-Sprung überdurchschnittlich

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Alex Marquez (E) Ducati 1:29,262 min 2. Marc Marquez (E) Ducati +0,129 sec 3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,189 4. Marco Bezzecchi (I) Aprilia +0,200 5. Johann Zarco (F) Honda +0,205 6. Raul Fernandez (E) Aprilia +0,224 7. Joan Mir (E) Honda +0,232 8. Maverick Vinales (E) KTM +0,278 9. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,381 10. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,416 11. Brad Binder (ZA) KTM +0,495 12. Luca Marini (I) Honda +0,512 13. Jorge Martin (E) Aprilia +0,551 14. Pedro Acosta (E) KTM +0,588 15. Ai Ogura (J) Aprilia +0,690 16. Enea Bastianini (I) KTM +0,891 17. Jack Miller (AUS) Yamaha +1,063 18. Fabio Quartararo (F) Yamaha +1,245 19. Alex Rins (E) Yamaha +1,250 20. Diogo Moreira (BR) Honda +1,691 21. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha +2,312 22. Michele Pirro (I) Ducati +3,348

