Johann Zarco (Honda) rätselt weiter: Spitzenzeiten, aber kein gutes Gefühl!

LCR-Dauerbrenner Johann Zarco erlebte von außen betrachtet einen fabelhaften MotoGP-Testtag in Buriram. Doch die Realität ist eine andere. Zarco war schnell, hatte aber kein gutes Gefühl.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Zarco: Gleich am ersten Tag eine halbe Sekunde schneller als 2025
Zarco: Gleich am ersten Tag eine halbe Sekunde schneller als 2025
Foto: Gold and Goose
Zarco: Gleich am ersten Tag eine halbe Sekunde schneller als 2025
© Gold and Goose

Am ersten Testtag der Königsklasse auf dem Chang International Circuit wiederholte sich die Situation bei Honda-Routinier Johann Zarco. Wie schon beim Marathon-Test im hitzigen Malaysia ackerte sich der Franzose durch das Tagesprogramm, blieb fehler- und sturzfrei, kam im Endspurt auf formidable Rundenzeiten – und war dennoch nicht zufrieden.

Zarco: «Es war wieder kein leichter Tag für mich. Währen der gesamten Session war mein Gefühl auf dem Motorrad nicht zufriedenstellend Wie schon zuletzt in Sepang ist es, als würde mir die Kontrolle über das, was passiert, fehlen. Ich kann es nicht komplett steuern, und das beschäftigt mich weiter.»

Der einzige Moto2-Doppelweltmeister der Geschichte wirkte durchaus zermürbt: «Es ist nicht leicht, das komplett zu verstehen. Wir haben eine gesunde Basis, aber den Weg zu finden aus Speed und gutem Gefühl ist sehr diffizil. Man darf auch nicht vergessen, wie kompliziert das Motorrad ist. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, es ein-, aber auch zu verstellen. Und es geht um wenige Millimeter, die alles entscheiden können.»

Zarco in Buriram: «Wenigstens sind wir schnell»
Zarco in Buriram: «Wenigstens sind wir schnell»
Foto: Gold and Goose
Zarco in Buriram: «Wenigstens sind wir schnell»
© Gold and Goose

Der älteste Pilot der WM weiter: »Wenigstens sind wir schnell dabei. Es fühlt sich nicht so an, aber der Fortschritt lässt sich auf der Uhr ablesen. Es gibt keinen Zweifel: Seit Sepang fahren wir auf einem höheren Level und unsere Leistung insgesamt können wir auch in Thailand bestätigen und mein Vertrauen in das Motorrad ist da.»

Der Weg der Honda-Entwicklung in Zahlen: Vor einem Jahr rangierte Zarco auf Platz 5 der Zeitentabelle. Mit einer 1:29,9 fehlte dem Franzosen gut eine Sekunde zur Bestzeit von Marc Márquez Bereits am ersten Tag des Tests 2026 steigerte sich Zarco mit der RC213V bei sehr vergleichbaren Bedingungen auf eine 1:29,4 min. Was zwar wieder Platz 5 bedeutete, doch nur noch einen Rückstand von 0,2 sec auf die, wenn auch vorläufige, Bestzeit. Während Ducati die Spitze hält, Aprilia und KTM wenige Zehntel gefunden haben und damit ebenfalls gute Fortschritte haben, ist der Honda-Sprung überdurchschnittlich

Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:29,262 min

2.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,129 sec

3.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,189

4.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,200

5.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,205

6.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,224

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,232

8.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,278

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,381

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,416

11.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,495

12.

Luca Marini (I)

Honda

+0,512

13.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,551

14.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,588

15.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,690

16.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,891

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,063

18.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,245

19.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,250

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,691

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+2,312

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

+3,348

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  2. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

