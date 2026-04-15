Johann Zarco (LCR Honda): Flat-Track-Training mit Supermoto-Ikone Chareyre
Bei MotoGP-Routinier Johann Zarco (Honda) stand kürzlich in der französischen Heimat eine Flat-Track-Session mit dem achtfachen Supermoto-Champion Thomas Chareyre auf dem Programm.
Johann Zarco hat in der MotoGP-Saison 2026 noch nicht in die Spur gefunden. Der LCR-Honda-Pilot ist mit der aktuellen Ausbaustufe der RC213V noch keine Einheit, was sich bereits in den Vorsaisontests abzeichnete. Ein Blick auf Zarcos Platzierungen in den bislang sechs Saisonrennen verdeutlicht dies: Thailand: P12 und P11; Brasilien: Ausfall und P9; USA: P9 und Ausfall – macht 13 Punkte und Rang 15 in der WM-Tabelle.
Der Held von Le Mans 2025 konnte somit in diesem Jahr noch keine Top-Ergebnisse einfahren. Die nächste Gelegenheit bekommt der Franzose nächste Woche in Jerez. Die MotoGP-Pause bis zum Spanien-GP nutzt Zarco derzeit für Trainingseinheiten mit einem Honda-Superbike oder anderen fahrbaren Untersätzen.
Training mit «Monsieur Supermotard»
Eine nicht alltägliche Session absolvierte der Routinier kürzlich in Autignac in Südfrankreich. Dort wetzte Zarco auf «Gringo's Ranch» mit einem kleinen Viertakt-Bike um einen engen Flat-Track-Kurs. Als Trainingspartner stand dem zweifachen Moto2-Weltmeister Supermoto-Legende Thomas Chareyre zur Verfügung. Der 38-jährige Franzose hat in seiner sehr erfolgreichen Supermoto-Karriere acht Einzel-WM-Titel, zwölf Nationen-Titel und viele weitere Trophäen eingefahren. Chareyre betreibt auch die Fahrer-Akademie TC4.
Johann Zarco hatte bei der Trainingseinheit mit «Monsieur Supermotard», wie Thomas Chareyre auch genannt wird, sehr viel Spaß. Zugleich war die Offroad-Session eine willkommene Abwechslung, um die Batterien für die nächsten MotoGP-Events aufzuladen. Nach dem Spanien-GP findet vom 8. bis 10. Mai der Große Preis von Frankreich, also der Heim-GP von Zarco statt.
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