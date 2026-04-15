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Johann Zarco (LCR Honda): Flat-Track-Training mit Supermoto-Ikone Chareyre

Bei MotoGP-Routinier Johann Zarco (Honda) stand kürzlich in der französischen Heimat eine Flat-Track-Session mit dem achtfachen Supermoto-Champion Thomas Chareyre auf dem Programm.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Johann Zarco beim Flat-Track-Training
Johann Zarco beim Flat-Track-Training
Foto: Johann Zarco/Instagram
Johann Zarco beim Flat-Track-Training
© Johann Zarco/Instagram

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Johann Zarco hat in der MotoGP-Saison 2026 noch nicht in die Spur gefunden. Der LCR-Honda-Pilot ist mit der aktuellen Ausbaustufe der RC213V noch keine Einheit, was sich bereits in den Vorsaisontests abzeichnete. Ein Blick auf Zarcos Platzierungen in den bislang sechs Saisonrennen verdeutlicht dies: Thailand: P12 und P11; Brasilien: Ausfall und P9; USA: P9 und Ausfall – macht 13 Punkte und Rang 15 in der WM-Tabelle.

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Der Held von Le Mans 2025 konnte somit in diesem Jahr noch keine Top-Ergebnisse einfahren. Die nächste Gelegenheit bekommt der Franzose nächste Woche in Jerez. Die MotoGP-Pause bis zum Spanien-GP nutzt Zarco derzeit für Trainingseinheiten mit einem Honda-Superbike oder anderen fahrbaren Untersätzen.

Johann Zarco und Thomas Chareyre
Johann Zarco und Thomas Chareyre
Foto: Johann Zarco/Instagram
Johann Zarco und Thomas Chareyre
© Johann Zarco/Instagram

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Training mit «Monsieur Supermotard»

Eine nicht alltägliche Session absolvierte der Routinier kürzlich in Autignac in Südfrankreich. Dort wetzte Zarco auf «Gringo's Ranch» mit einem kleinen Viertakt-Bike um einen engen Flat-Track-Kurs. Als Trainingspartner stand dem zweifachen Moto2-Weltmeister Supermoto-Legende Thomas Chareyre zur Verfügung. Der 38-jährige Franzose hat in seiner sehr erfolgreichen Supermoto-Karriere acht Einzel-WM-Titel, zwölf Nationen-Titel und viele weitere Trophäen eingefahren. Chareyre betreibt auch die Fahrer-Akademie TC4.

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Johann Zarco hatte bei der Trainingseinheit mit «Monsieur Supermotard», wie Thomas Chareyre auch genannt wird, sehr viel Spaß. Zugleich war die Offroad-Session eine willkommene Abwechslung, um die Batterien für die nächsten MotoGP-Events aufzuladen. Nach dem Spanien-GP findet vom 8. bis 10. Mai der Große Preis von Frankreich, also der Heim-GP von Zarco statt.

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