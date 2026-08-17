Prominente Hilfe: Johann Zarco trainiert mit Dakar-Star

Die MotoGP-WM geht am 28. August im MotorLand Aragon in Spanien weiter. Im Hintergrund kämpft Routinier Johann Zarco verbissen um sein Comeback. Der 36-jährige Franzose aus dem LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello hatte sich bei einer Kollision in Barcelona eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen, nachdem er sich im Heck von Francesco Bagnaias Werks-Ducati verklemmt hatte.

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Zarco übte auch an diesem Wochenende wieder auf dem Supermoto-Bike. Schauplatz war wie zuletzt der «Circuit Andorra Pas de la Casa» in seiner Wahlheimat Andorra. Bereits zu Beginn der Woche war Zarco nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder auf ein Motorrad gestiegen und hatte sich dabei voller Tatendrang gezeigt.

Der zweifache Moto2-Weltmeister hatte bei seinem privaten Training diesmal einen ganz besonderen Sparringspartner an seiner Seite: seinen Landsmann Adrien van Beveren. Beide verbindet nicht nur ihre Nationalität, sondern auch ihr Arbeitgeber Honda. Der 35-jährige Rallye-Profi belegte für das HRC-Werksteam bei der Rallye Dakar 2024 und 2025 jeweils den dritten Platz. Für van Beveren brachte Zarco eigens eine zweite Supermoto-Honda mit an die Strecke.

Der groß gewachsene Enduro- und Rallye-Profi zeigte auch auf Asphalt gute Ansätze. Mit dem Wüstenhelden war Zarco zuletzt zudem immer wieder gemeinsam auf dem Rennrad unterwegs.

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Zarco plant derzeit, beim MotoGP-Event im September in Misano Adriatico wieder selbst im Paddock aufzuschlagen. Angesichts seiner Fortschritte scheint dieser Plan realistisch. In Aragon wird der ehemalige Kunstturner noch einmal vom britischen Haudegen Cal Crutchlow vertreten.