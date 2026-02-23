Johann Zarco will spielen: «Die Honda fühlt sich großartig an»

Die Zeitenliste allein verriet wenig über die gute Laune im Lager der LCR-Mannschaft von Lucio Cecchinello. Rookie Diogo Moreira arbeitete sich erwartungsgemäß durch den Gewöhnungsfahrplan und steigerte sich im Finale auf respektable Rundenzeiten. In der Spitze war der Teamkollege und älteste Pilot der MotoGP nur eine knappe halbe Sekunde schneller unterwegs.

Doch mit Blick auf die Entwicklung und die Leistungsdichte in der MotoGP steigerte sich auch der Franzose. Immerhin umrundete der Veteran den Chang International Circuit rund zwei Zehntel schneller als beim letzten Qualifying, bei dem er es immerhin ins Q2 geschafft hatte. Und doch bedeutet eine 1:29,4 min im Februar 2026 nur Platz 14 auf der Zeitenliste.

Typisch für den Franzosen: Zarco sah den Grund dafür in erster Linie bei sich. «Ich habe gleich von Beginn an gemerkt, wie viel Potenzial in unserem Motorrad steckt. Wir sind einen großen Schritt weiter als noch zu Beginn in Malaysia. Es gibt einen klaren Pfad, den wir gegangen sind. Wir haben sehr viel probiert, sehr viele interessante Informationen gesammelt, um besser zu verstehen, was ein Johann Zarco braucht, um alles aus diesem Motorrad herauszuholen.»

Johann Zarco: Lust statt Frust mit der MotoGP-Honda Foto: Gold and Goose Johann Zarco: Lust statt Frust mit der MotoGP-Honda © Gold and Goose

Der Franzose weiter: »Ich würde gern mit dem Motorrad anfangen zu spielen und alles herauszuholen, was ich da zur Verfügung habe Es fühlt sich großartig an.»

Zu der Erkenntnis kam Zarco auch bei der Betrachtung der Konkurrenz: «Die Aprilia ist vor allem am Eingang der Kurven sehr stark, Ducati punktet mit Beschleunigung, dem Antrieb und natürlich ist es rundum ein sehr gutes Bike – und auch die KTM hat sicher starke Aspekte. Aber ich denke, es geht darum, überall sehr gut zu sein, und hier bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier auf einem besonders guten Weg sind. Ich freue mich sehr darauf, dieses Potenzial zu entpacken. Ich werde in den kommenden Tagen gerne an die Strecke kommen, um mit den Technikern das Richtige aus all dem herauszustellen, was uns schon am Wochenende weiterhelfen kann.»

Und der entscheidende Satz des erfolgreichsten Honda-Piloten der letzten Jahre vor dem ersten Rennen: «Ich bin alles andere als frustriert, im Gegenteil. Ich bin sehr zuversichtlich für den Verlauf einer sehr langen Saison!»

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Marco Bezzecchi (I) Aprilia 1:28,668 min 2. Ai Ogura (J) Aprilia +0,097 sec 3. Marc Marquez (E) Ducati 0,168 4. Francesco Bagnaia (I) Ducati 0,215 5. Alex Marquez (E) Ducati 0,293 6. Pedro Acosta (E) KTM 0,353 7. Franco Morbidelli (I) Ducati 0,403 8. Jorge Martin (E) Aprilia 0,499 9. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati 0,505 10. Joan Mir (E) Honda 0,628 11. Raul Fernandez (E) Aprilia 0,634 12. Brad Binder (ZA) KTM 0,724 13. Luca Marini (I) Honda 0,783 14. Johann Zarco (F) Honda 0,799 15. Maverick Vinales (E) KTM 0,872 16. Jack Miller (AUS) Yamaha 1,004 17. Fabio Quartararo (F) Yamaha 1,033 18. Enea Bastianini (I) KTM 1,060 19. Diogo Moreira (BR) Honda 1,252 20. Alex Rins (E) Yamaha 1,434 21. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 2,104 22. Michele Pirro (I) Ducati 3,109

