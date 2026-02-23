Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Johann Zarco will spielen: «Die Honda fühlt sich großartig an»

Auch wenn sich viel Honda-Piloten beim Buriram-Test nicht an der Spitze aufhielten, glaubt LCR-Frontmann Johann Zarco auch weiterhin an ganz große MotoGP-Taten mit der RC213V. Frust sieht anders aus.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Veteran Zarco landete in Buriram auf Rang 14 – und bleibt zuversichtlich
Veteran Zarco landete in Buriram auf Rang 14 – und bleibt zuversichtlich
Foto: Gold and Goose
Veteran Zarco landete in Buriram auf Rang 14 – und bleibt zuversichtlich
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Zeitenliste allein verriet wenig über die gute Laune im Lager der LCR-Mannschaft von Lucio Cecchinello. Rookie Diogo Moreira arbeitete sich erwartungsgemäß durch den Gewöhnungsfahrplan und steigerte sich im Finale auf respektable Rundenzeiten. In der Spitze war der Teamkollege und älteste Pilot der MotoGP nur eine knappe halbe Sekunde schneller unterwegs.

Werbung

Werbung

Doch mit Blick auf die Entwicklung und die Leistungsdichte in der MotoGP steigerte sich auch der Franzose. Immerhin umrundete der Veteran den Chang International Circuit rund zwei Zehntel schneller als beim letzten Qualifying, bei dem er es immerhin ins Q2 geschafft hatte. Und doch bedeutet eine 1:29,4 min im Februar 2026 nur Platz 14 auf der Zeitenliste.

Typisch für den Franzosen: Zarco sah den Grund dafür in erster Linie bei sich. «Ich habe gleich von Beginn an gemerkt, wie viel Potenzial in unserem Motorrad steckt. Wir sind einen großen Schritt weiter als noch zu Beginn in Malaysia. Es gibt einen klaren Pfad, den wir gegangen sind. Wir haben sehr viel probiert, sehr viele interessante Informationen gesammelt, um besser zu verstehen, was ein Johann Zarco braucht, um alles aus diesem Motorrad herauszuholen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Johann Zarco: Lust statt Frust mit der MotoGP-Honda
Johann Zarco: Lust statt Frust mit der MotoGP-Honda
Foto: Gold and Goose
Johann Zarco: Lust statt Frust mit der MotoGP-Honda
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Der Franzose weiter: »Ich würde gern mit dem Motorrad anfangen zu spielen und alles herauszuholen, was ich da zur Verfügung habe Es fühlt sich großartig an.»

Zu der Erkenntnis kam Zarco auch bei der Betrachtung der Konkurrenz: «Die Aprilia ist vor allem am Eingang der Kurven sehr stark, Ducati punktet mit Beschleunigung, dem Antrieb und natürlich ist es rundum ein sehr gutes Bike – und auch die KTM hat sicher starke Aspekte. Aber ich denke, es geht darum, überall sehr gut zu sein, und hier bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier auf einem besonders guten Weg sind. Ich freue mich sehr darauf, dieses Potenzial zu entpacken. Ich werde in den kommenden Tagen gerne an die Strecke kommen, um mit den Technikern das Richtige aus all dem herauszustellen, was uns schon am Wochenende weiterhelfen kann.»

Und der entscheidende Satz des erfolgreichsten Honda-Piloten der letzten Jahre vor dem ersten Rennen: «Ich bin alles andere als frustriert, im Gegenteil. Ich bin sehr zuversichtlich für den Verlauf einer sehr langen Saison!»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109

Werbung

Werbung

Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien