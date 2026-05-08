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Jonas Folger (KTM Tech3) in Le Mans: Konstante Verbesserungen am Freitag

Aus dem Stand muss Tech3-Ersatzmann Jonas Folger in der MotoGP wieder auf Touren kommen. Trotz fehlender Rennerfahrung mit der KTM schlug sich der Deutsche am Freitag in Le Mans achtbar.

MotoGP

Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
© Gold & Goose

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Fast drei Jahre MotoGP-Rennpause, nur wenig Erfahrung mit der aktuellen RC16, kaum Vorbereitung: Die Voraussetzungen für Jonas Folgers MotoGP-Comeback waren undankbar. Dem Freitag in Le Mans kam damit für den Tech3-Piloten viel Bedeutung zu: Es ging für den Mühldorfer in erster Linie darum, sich auf sein Arbeitsgerät einzuschießen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Das Gefühl für die V4-Rakete, das sich Stamm- und Testfahrer bei Rennwochenenden und Test-Events aufbauen, galt es für den Bayern aus dem Stand zu finden: «Ich war aufgeregt und nervös zugleich, denn ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Weder wie hoch das Niveau der Fahrer sein würde, noch wo ich Probleme haben würde.»

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Am Ende des FP1 am Freitagvormittag stand der 22. Rang, und doch ein Teilerfolg: Der Ersatzmann für Maverick Vinales konnte Erfahrung sammeln und die zehn gezeiteten Runden waren geprägt von konstanter Verbesserung: «Nach der ersten Einheit war ich erleichtert, sehen zu können, wo ich mich verbessern und worauf ich mich konzentrieren muss. Beim Anbremsen sind wir nicht mehr weit weg vom Rest. Was mir fehlt, ist mehr Kurvengeschwindigkeit!» Auf den im FP1 auf Position 21 liegenden Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fehlten Folger nach der ersten Trainingseinheit knapp 1,5 Sekunden, bis zur Spitze etwas mehr als 3,2.

Folger: «Es waren zwei sehr intensive Einheiten!»

Im Zeittraining am Nachmittag hatte der Fahrer mit der Nummer 94 auf LCR-Honda-Pilot Johann Zarco, der die schnellste Zeit fuhr, einen Rückstand von rund 2,5 Sekunden. Die Einheiten waren verbunden mit einer steilen Lernkurve: «Es waren zwei sehr intensive Einheiten! Mich anzupassen und dabei ein Gefühl für das Motorrad zu entwickeln, war mental herausfordernd. Das Verhalten der Motorräder hat sich in den letzten Jahren so stark verändert, dass sich das Gefühl nach dem Lösen der Bremse sehr ungewohnt anfühlt. Der gesamte Prozess des Durchfahrens der Kurven ist inzwischen mehr aus einem Guss als vor ein paar Jahren. Den Rest des Wochenendes wird mein Augenmerk darauf liegen, mich daran anzupassen.»

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Die Basis für die Qualifikation und das Sprintrennen am Samstag ist mit 39 gefahrenen Runden geschaffen. Und auch für das nächste MotoGP-Event sieht der Oberbayer Potenzial bei sich. Sollten weitere Renneinsätze als Ersatzmann folgen, wüsste er, woran es sich zu arbeiten lohnt: «Jede Einheit hilft, besonders bei gleichbleibenden Bedingungen. Natürlich wünsche ich Maverick nicht, dass er weiter zuschauen muss, denn das wäre hart für ihn. Doch falls ich auch in Barcelona fahren könnte, dann würde das für mich einen großen Schritt bedeuten, das Motorrad besser zu verstehen.» Das MotoGP-Event in Katalonien steigt bereits am kommenden Wochenende und wäre das Heimrennen von Stammfahrer Vinales.

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