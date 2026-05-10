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Folger über MotoGP-Comeback: «Nur nicht zwei Stürze an einem Wochenende!»

In Le Mans bestritt Jonas Folger sein erstes MotoGP-Rennen seit Assen 2023. Der Ersatzfahrer für Maverick Vinales schlug sich beachtlich und hätte beinahe noch einen WM-Punkt geholt.

MotoGP

Jonas Folger schlug sich in Le Mans solide
Jonas Folger schlug sich in Le Mans solide
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger schlug sich in Le Mans solide
© Gold & Goose

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Wunder durfte man von Jonas Folger nicht erwarten, immerhin lag sein letzter MotoGP-Einsatz fast drei Jahre zurück. Im ersten Training in Le Mans fehlten ihm noch über drei Sekunden pro Runde, doch er arbeitete kontinuierlich und beendete das Qualifying mit einer Zeit von 1:31,8 min, etwa zwei Sekunden langsamer als die Pole-Zeit von Francesco Bagnaia.

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Im 27 Runden langen Rennen kam er mit über einer Minute Rückstand auf Position 16 ins Ziel. Auf einen WM-Punkt fehlte nur ein weiterer Ausfall eines Stammpiloten. Das wichtigste Ziel erreichte Folger: Ohne Sturz ins Ziel kommen.

Körpergröße wird für Folger zum Problem

«Es war ein zähes Rennen», bilanzierte der Bayer nach der Zielflagge. «Bis zum Qualifying gestern habe ich gute Fortschritte gemacht. An manchen Stellen verstand ich das Bike, aber es gibt noch viel zu tun. Über die Renndistanz konnte ich die Rundenzeiten aus dem Training oder dem Qualifying nicht Runde für Runde wiederholen.»

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Als Hauptproblem identifizierte er die Ergonomie. Folger ist etwas größer als seine KTM-Kollegen. «Ich fühle mich mit der Sitzposition nicht ganz wohl. Heute habe ich mit meinen Armen gekämpft und in der linken Schulter viel Energie verloren. Das war der Hauptgrund, warum ich mein Tempo nicht halten konnte.»

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Auch der Sturz im Sprint steckte ihm noch in den Knochen: «Ich habe vielleicht etwas das Vertrauen ins Vorderrad verloren. Ich wollte auf keinen Fall stürzen – nur nicht zwei Stürze an einem Wochenende! Für KTM ist es wichtig, dass ich das Rennen beende und nicht beide Rennen im Kies liegen bleibe.»

Zweiter Einsatz steht so gut wie fest: Wieder Ersatz in Barcelona

Folger nutzte die Möglichkeit und bedankte ich bei seinem Team, dass er noch aus seiner aktiven Zeit kennt. «Diese Jungs arbeiten sonst mit Leuten wie Maverick, die ganz andere Ziele haben. Aber man hat mir den Raum gegeben, mich zu verbessern – auch auf einem anderen Niveau.»

In Barcelona wird Folger erneut antreten: «Es sieht so aus, als wäre ich nächstes Wochenende wieder dabei. Ich freue mich darauf den nächsten Schritt zu machen.» Und an seinen verletzten Stammkollegen schickte er noch eine Botschaft: «Ich wünsche Maverick gute Besserung.»

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Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Ai Ogura
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Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Bezzecchi, Martin, Ogura
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Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

27

+2,851

1:31,385

13

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Red Bull KTM Factory Racing

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37

27

+2,991

1:31,322

17

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

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Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

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25

27

+12,497

1:31,566

8

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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