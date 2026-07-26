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Jonas Torstensson (Öhlins): «Deshalb ist es mit den Japanern oft einfacher»

Öhlins rüstet weite Teile der MotoGP mit Federelementen aus. Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von Material – auch die Kommunikation spielt eine große Rolle, wie Sportchef Torstensson erzählt.

MotoGP

In der MotoGP sind Techniker aus der ganzen Welt am Werk
In der MotoGP sind Techniker aus der ganzen Welt am Werk
Foto: Gold and Goose
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© Gold and Goose

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Der Kundenstamm des in Schweden ansässigen Unternehmens Öhlins hat mit Blick auf das Fahrerlager des Motorrad-GP-Sports beeindruckende Ausmaße angenommen. Mit Ausnahme von WP Suspension (im Besitz des KTM-Konzerns) beliefern die Skandinavier flächendeckend Werke und Teams in allen WM-Klassen mit Fahrwerkskomponenten. In der Königsklasse sind 18 der 22 Prototypen mit Stoßdämpfern aus Upplands Väsby in der Nähe von Stockholm bestückt. Um es abzukürzen: Lediglich die vier Piloten der vier RC16 arbeiten mit WP-Technikern an der Abstimmung – alle Ducati-, Aprilia-, Yamaha- und Honda-Athleten und -Techniker kommunizieren mit Öhlins-Personal.

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Riesige Bandbreite im MotoGP-Fahrerlager

Entsprechend groß und international ist die Bandbreite an Anforderungen, nicht nur wenn es um die Anfertigung der Hardware geht. Denn auch in der MotoGP spielt der Austausch zwischen Ausrüster und «Kunde» die mitunter entscheidende Rolle beim Aufbau des Know-hows, welches die Konstruktionen dann zu 100 Prozent nutzbar macht. Im Vieraugengespräch wollte SPEEDWEEK.com von Rennsportchef Jonas Torstensson wissen, wie der Spezialist aus Nordeuropa mit der Herausforderung der vielen Sprachen und Kulturen umgeht.

Öhlins-Basis im MotoGP-Fahrerlager
Öhlins-Basis im MotoGP-Fahrerlager
Foto: Gold and Goose
Öhlins-Basis im MotoGP-Fahrerlager
© Gold and Goose

Die Aussagen des Schweden sind in jeder Hinsicht interessant. Torstensson: «Ich würde das unterschreiben, dass wir in Schweden in jeder Hinsicht deutlich zurückhaltender sind als etwas Menschen in Südeuropa. Ich sehe uns, was die Mentalität angeht, näher an den Japanern und damit an unseren Kunden bei Honda und Yamaha. Die Intuition, sich zu verständigen, ist sehr ähnlich, deswegen fällt die Zusammenarbeit mit den Werken aus Japan in diesem Aspekt leichter.»

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Jonas Torstensson weiter: «Tatsache ist aber auch, der wesentliche größere Teil des Fahrlagers ist spanisch und italienisch. Wir beobachten das regelmäßig, dass es hier nicht immer harmonisch zugeht. Die erste Ansprache ist viel direkter, für einen Japaner kann das auch aggressiv verstanden werden. Aus meiner Erfahrung ist die einzige Lösung, sich dieser Situation bewusst zu werden und aktiv zu lernen, daran zu arbeiten, sich auf den Gegenüber einzustellen. Ich selbst habe ein halbes Jahr in München gelebt. Das war erstmal ein Schock, also musste ich lernen.»

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Gresini-Ducati GP25 – mit Federelementen von Öhlins
Gresini-Ducati GP25 – mit Federelementen von Öhlins
Foto: Gold and Goose
Gresini-Ducati GP25 – mit Federelementen von Öhlins
© Gold and Goose

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Seit Januar 2025 gehört Öhlins dem italienischen Brembo-Konzern. Eine gute Schule, wie auch Torstensson unterstreicht: «Dass wir nun Teil von Brembo und damit einer Kultur aus Südeuropa sind, das kann uns nur helfen, uns zu verbessern im täglichen Umgang mit unseren Partnern und Kunden – auf der ganzen Welt.»

An der Rennstrecke bewusst mit internationaler Mannschaft

Während in der Unternehmenszentrale überwiegend Schweden agieren, führt der Weg im Tagesgeschäft «Fahrerlager» nur über eine internationale Strategie. Torstensson: «Wir legen großen Wert darauf, an der Rennstrecke gewissen Mentalitäten und Sprachen abzudecken. Für die MotoGP heißt das, wir haben Engländer, Amerikaner, Australier, Neuseeländer, natürlich viele Spanier und Italiener, aber auch Deutsche als Service-Techniker unter Vertrag. Zusammen versuchen wir, der Herausforderung gerecht zu werden.»

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