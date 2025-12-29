Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Lorenzos Vater: Marc Marquez ist der größte Fahrer aller Zeiten

Großes Lob von Jorge Lorenzos Vater: Chicho Lorenzo spricht über Marc Marquez’ Ausnahmetalent, dessen Einfluss auf MotoGP und warum Fans seine Dominanz genießen sollten.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez konnte 2025 sein wahres Potenzial zeigen
Marc Marquez konnte 2025 sein wahres Potenzial zeigen
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez konnte 2025 sein wahres Potenzial zeigen
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Chicho Lorenzo, Vater von Ex-MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo und renommierter Fahrercoach, hat sich im Gespräch mit Mundo Deportivo ausführlich zur Bedeutung von Marc Marquez geäußert. Dabei findet der Spanier klare Worte über die sportliche wie auch emotionale Wirkung des neunfachen Weltmeisters.

Werbung

Werbung

Der Mann, der neben seinem Sohn auch Fahrer wie Joan Mir, Augusto Fernandez oder Izan Guevara betreut hat, gibt offen zu, dass ihn Marquez’ Dominanz zeitweise ermüdete. Gleichzeitig sei dessen Fehlen für ihn noch schwerer zu ertragen gewesen: «Ich habe mich bei einigen Rennen über seine Überlegenheit gelangweilt, aber ich habe ihn vermisst, als er nicht mehr fahren konnte.»

Für Chicho Lorenzo steht außer Frage, welchen Stellenwert Marquez heute im Motorsport hat. «Das Gewicht von Marc Marquez in diesem Sport ist derzeit unbestreitbar, alles dreht sich um ihn. Selbst für seine Rivalen ist es gut, dass Marc wieder mit so großer Überlegenheit gewinnt», betont er. Marquez’ Präsenz gehe weit über Resultate hinaus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Coach erklärt auch, weshalb selbst Konkurrenten von Marquez’ Rückkehr profitieren: «Wegen der Erwartungshaltung, die er erzeugt – sogar bei Menschen, die diesen Sport sonst nicht verfolgen. Er hat die MotoGP weltweit bedeutender gemacht, mehr Augen folgen der Serie, und mehr Sponsoren wollen Teil des Zirkus sein.» Dieser Mehrwert verteile sich letztlich auf alle – finanziell wie auch in Sachen Bekanntheit.

Werbung

Werbung

Aus sportlicher Sicht hebt Chicho Lorenzo vor allem Marquez’ Charakter hervor. «Ohne Zweifel sein Wesen. Technisch ist Marquez nicht einzuordnen, denn er ist kein feiner, präziser und roboterhafter Fahrer wie Dani Pedrosa oder Jorge Lorenzo. Seine Kreativität kennt keine Grenzen, und er holt immer die Rundenzeiten heraus.»

Zudem liebe es Marquez, mit dem Limit zu spielen – etwas, das die meisten Fahrer hassten. «Wenn man dazu seine Arbeitsfähigkeit und Intelligenz zählt, entsteht ein Fahrer, der nicht nur eine Ära prägt, sondern die Messlatte in der Geschichte ganz nach oben legt.»

Abschließend richtet Chicho Lorenzo einen Appell an die Fans: «Ich hoffe einfach, dass die Fans das wertschätzen und genießen – denn eines Tages werden wir es vermissen.» Kurz blickt der Spanier auch in die Zukunft und vergleicht die Talente Pedro Acosta und Fermin Aldeguer: «Sie sind sehr unterschiedlich, auch wenn sie ähnliche Wurzeln haben. Beide müssen ihre Schwächen erkennen und stärken. Derjenige, diese Arbeit besser macht, wird am weitesten kommen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien