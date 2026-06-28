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Jorge Martin als neuer MotoGP-Spitzenreiter: «Ich wusste, dass sie kommen»

Vor drei Wochen verließ Jorge Martin das Fahrerlager in Balaton Park als MotoGP-Sünder – Martin hatte nahezu die gesamte Elite der Königsklasse abgeräumt. Jetzt heißt der neue Führende – Jorge Martin.

MotoGP

Nach Platz 3 in Assen Spitzenreiter der MotoGP: Jorge Martin
Nach Platz 3 in Assen Spitzenreiter der MotoGP: Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Nach Platz 3 in Assen Spitzenreiter der MotoGP: Jorge Martin
© Gold and Goose

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Vor dem GP von Assen und nach P5 im Sprint von Jorge Martin hatte Teammanager Paolo Bonora prognostiziert, dass er den beiden Piloten des Aprilia-Kundenteams eine minimal höhere Pace zutraue als seinen Werksfahrern. Bonora sollte recht behalten. Nach dem frühen Aus von Marco Bezzecchi profitierte zwar erst einmal der bissig losgefahrene Jorge Martin, doch als sich Fernandez und Ogura gefunden hatten, war abzusehen, dass der Sieg in Holland nicht an den «Martinator» gehen würde.

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Immerhin, 17 der 26 Runden hieß der Führende Jorge Martin. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. In der berühmten Schikane vor der Zielgeraden zog erst Fernandez, am Ende der kurzen Geraden wischte Ogura durch. Wie angesagt war der Speed-Unterschied nicht riesig, aber groß genug, dass es nicht zu einem Gegenangriff kommen konnte. Die Zielflagge sah Martin zwei Sekunden, gut drei Sekunden hinter Premierensieger Ogura – aber volle Sekunden vor dem Viertplatzierten Fabio Di Giannantonio.

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Nach der Siegerehrung gab Jorge Martin zu Protokoll: «Wenn du in Führung bist, ist alles leichter. Man hat das Bike immer besser unter Kontrolle. Als Raul und Ai an mir vorbeigefahren sind, wurden auch meine Probleme größer Ich habe verstanden, dass die beiden in den schnellen Passagen eben noch schneller waren – in diesem Bereich wartet die nächste Arbeit. Fakt ist, ich habe mein Rennen gefahren und das rausgeholt, was zu holen war. Am Ende bin ich ein Rennen gegen mich gefahren. Martin gestand. Von Beginn an sah ich die Abstände, und ich wusste: «Sie werden kommen.»

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Über seinen siegreichen Teamkollegen fand Martin Worte der Anerkennung, wunderte sich aber auch: „Ai hat schon einen sehr besonderen Stil. Dass er super schnell ist, steht außer Frage. Wenn ich direkt hinter ihm fahre, dann wundere ich mich aber auch, dass er nicht jede Kurve stürzt. Er wirft sich extrem in die Ecken, schafft es aber auch immer wieder, schnell aufzurichten.»

Angesprochen auf seine neue Rolle als Tabellenführer für Aprilia und die Tatsache, dass die Top-8 der Tabelle nach zehn Events nur 63 Punkte voneinander trennen, stellte der Champion der Saison 2024, Martin, fest: «Ehrlich gesagt, meine Position in der WM-Tabelle ist verrückt. Ich sage immer, dass mir immer noch etwas fehlt, dass wir das Tempo für das Podest haben – aber noch immer habe ich nicht das volle Vertrauen in das Bike.»

Martin weiter: «Was die Zahlen angeht – natürlich ist es besser, auf Platz 1 als auf Platz 8 zu liegen, aber in der jetzigen Situation interessiert mich das nicht. Wir haben eine große Gruppe von Fahrern, die in der WM eine Rolle spielen können. Ich will sicher in die Sommerpause kommen, es ersteinmal weiter Rennen für Rennen angehen – aber wenn ich kurz vor Schluss der Saison noch in dieser Position sein sollte, dann werde ich versuchen, auch meine Erfahrung einzusetzen. Bis dahin geht es nur um Speed und darum, keine Fehler zu machen.»

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
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Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
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Ai Ogura gewinnt das Rennen
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Sieger Ai Ogura
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Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
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Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

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Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

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