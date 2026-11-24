In Portugal hat Aprilia den Kampf um den MotoGP-Fahrertitel 2026 endgültig verloren. Die Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin zeigten auf der Achterbahnpiste in Portimao starke Leistungen, am Ende konnten sie aber nicht verhindern, dass Marc Marquez (Ducati) seinen zehnten WM-Titel fixiert.

Werbung

Werbung

Bezzecchi war der Mann des Wochenendes. Am Samstag holte er sich im Qualifying die Pole-Position, den Sprint gewann er überlegen und auch im Grand Prix war er der schnellste Fahrer auf der Strecke. Martin belegte die Ränge 5 und 2 – angesichts der Tatsache, dass er nach seinem Handgelenksbruch noch nicht bei 100 Prozent ist, erneut eine herausragende Leistung.

Die Fahrer-WM hat Aprilia nicht in Portimao verloren. Die Misserfolge bei den vorangegangenen Grands Prix summierten sich, zudem hatte man den stärksten Fahrer als Gegner. Für viele ist MM93 spätestens nach seinem achten MotoGP-Titel der «GOAT» – der Größte aller Zeiten.

Der «Martinator» will in Valencia noch einmal eine gute Leistung zeigen und die MotoGP-Saison 2026 würdig zu Ende bringen. Für den Spanier geht es noch um den Vize-WM-Titel. Derzeit hat er in der Gesamtwertung gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf Teamkollege «Bez». Auch die prestigeträchtige Hersteller-WM ist noch nicht entschieden. Aprilia und Ducati trennen vor dem letzten Saisonevent nur 9 Punkte.

Werbung

Werbung

Jorge Martin: «Wir schließen eine Geschichte mit vielen Kapiteln ab»

«Es ist das letzte Rennen der Saison, auf einer Rennstrecke, die für mich wie ein Zuhause ist», meinte Martin vor dem Valencia-GP. «Es war ein großartiges Jahr, und wir haben noch ein letztes Ziel vor uns. Ich bin sehr stolz auf mein Team – darauf, wie Aprilia daran gearbeitet hat, ein wettbewerbsfähiges Motorrad zu bauen, und darauf, wie engagiert wir alle waren. Wir haben erneut gezeigt, wozu wir fähig sind.»

Es wird für Jorge Martin zugleich das letzte MotoGP-Event in den Aprilia-Farben sein. Am 1. Dezember wird der Weltmeister von 2024 beim Valencia-Test das erste Mal auf der Yamaha mit 850 ccm Platz nehmen.

«Valencia ist immer etwas Besonderes, aber dieses Jahr wird es noch ein bisschen mehr sein, denn wir schließen eine Geschichte mit vielen Kapiteln ab, und aus jedem einzelnen habe ich etwas gelernt», betonte Martin. «Danke, Aprilia. Lasst uns das letzte Rennen zu etwas Besonderem machen.»