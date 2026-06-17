Jorge Martin (Aprilia): Auszeit mit Aleix Espargaro und Fermin Aldeguer

Bevor es an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Tschechien auf dem Automotodrom Brno weiter geht, nutzten die MotoGP-Asse die vergangenen Tage zum Training, aber auch für einige entspannte Stunden. Aprilia-Pilot Jorge Martin begab sich am vergangenen Wochenende auch kurz ans Meer.

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Mit dabei waren einige Freunde des Weltmeisters von 2024 und seine Partnerin Maria Monfort Matutes. Im Zuge der Tour von Bucht zu Bucht traf die Truppe auch Kumpel Aleix Espargaro, der mit seiner Familie ebenfalls eine kurze Auszeit nahm. Schauplatz war das Gebiet um den bekannten Ferienort Lloret de Mar nordöstlich von Barcelona.

Jorge Martin und Fermin Aldeguer Foto: Jorge Martin Jorge Martin und Fermin Aldeguer © Jorge Martin

Honda-Testfahrer Aleix Espargaro war zunächst mit dem Speedboot unterwegs, wechselte dann auf das Boot von Martin. Mit dabei war auch Aleix’ Sohn Max, der die Rennfahrer-Atmosphäre auf dem Boot sichtlich genoss und längst mit der Begeisterung für den Rennsport infiziert ist. Ebenfalls Teil der Besatzung war der ehemalige Rennfahrer Ricky Cardus, der einer der Betreiber der beliebten Trainingsanlage «Rocco’s Ranch» in der Nähe von Barcelona ist.

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Spannend: Auch Gresini-Ducati-Ass Fermin Aldeguer war an Bord. Dies könnte man als eine Art Entschädigung sehen. Zur Erinnerung: Martin hatte seinen jungen Landsmann in der Startphase des MotoGP-Hauptrennens auf dem Balaton Park Circuit unsanft vom Motorrad gekegelt. Ebenfalls am Boden landeten dabei Teamkollege Marco Bezzecchi, Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio (VR46) – der Italiener konnte nach dem Massencrash das Rennen wieder aufnehmen.