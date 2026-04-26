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Jorge Martin (Aprilia): Nach unglaublicher Startrunde wurde es langweilig!

Jorge Martin bewies beim Spanien-GP einmal mehr exzellente Startqualitäten. Der Aprilia-Pilot schoss von 10 auf 4 und hielt sich in den Top-5. Aus dem erhofften Podestplatz wurde aber wieder nichts.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Jorge Martin: Wieder kein Podest in Jerez für den WM-Zweiten
Jorge Martin: Wieder kein Podest in Jerez für den WM-Zweiten
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin: Wieder kein Podest in Jerez für den WM-Zweiten
© Gold and Goose

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Eine Startreihe zurück – so die Ansage der Rennkommissare für Aprilia-Pilot Jorge Martin vor dem Spanien-Grand-Prix. Die Strafe hatte die Nummer 89 bereits am Freitag für Bummeln auf der Ideallinie ausgesprochen Trotz der überschaubaren Ausgangslage schoss Martin erneut perfekt vom Fleck. Das Protokoll meldete ihn nach Runde 1 auf Rang 4. Getreu dem Motto «Was wäre wenn», hätte der Spanier einen ähnlichen Start von P7 produziert?

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Martin, der vor dem GP nur vier Punkte hinter Marco Bezzecchi lag, fand sich damit direkt am Hinterrad des WM-Spitzenreiters wieder: «Der Start war eigentlich keine große Überraschung. Ich komme mit der Aprilia immer sehr gut weg und auch die erste Kurve hat perfekt geklappt. Dort konnte ich noch «Diggia» und Zarco überholen. Die ganze erste Runde war sensationell. In diesem Moment dachte ich kurz: «Vielleicht kann ich ja gewinnen!»

Martin weiter: «Doch der Gedanke war schnell wieder weg, denn der Hinterreifen hat von allen am Wochenende am wenigsten gut funktioniert. Ich hatte Probleme, sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen, ich konnte nicht noch mehr zulegen. Dann wurde es schnell ein langweiliges Rennen, denn nach vorne ging es nicht mehr und nach hinten hatte ich genug Reserve.»

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Von dort änderte sich am Verlauf des Rennens nur noch wenig. Martin war nicht in der Lage, an die Spitze zu fahren, drehte aber konstant schnelle Runden, um sich sicher vor Honda-Pilot Zarco und den aufkommenden Trackhouse-Piloten zu halten Den Platz, den der «Martinator» in Runde 4 an VR46-Pilot Di Giannantonio verloren hatte, gewann er durch den Sturz des Weltmeisters vor ihm zurück.»

So erreichte Jorge Martin das Ziel auf Platz 4, neun Sekunden hinter Sieger Alex Marquez und eine Sekunde vor Markenkollege Ogura. Bemerkenswert: In seiner schnellsten Runde war Martin lediglich 0,008 sec langsamer als Bezzecchi. Ein wenig Mitleid wollte man nach der soliden Leistung doch haben, denn so blieb Martin wie bislang bei jedem Versuch, als MotoGP-Pilot in Jerez aufs Podest zu fahren, erfolglos.

Angesprochen auf den technologischen Zweikampf zwischen Aprilia und Ducati – in Jerez landeten Piloten der beiden Marken auf den Plätzen 1–6 – sagte der zur Saison 2025 von Ducati zu Aprilia gewechselte Martin: «Ich bin jetzt Aprilia-Fahrer, kann also nur darüber sprechen. Aber meine Meinung ist die, dass die Bikes sicher Unterschiede haben, aber in Summe sehr Ähnliches leisten. Ein Bike hat hier kleinste Vorteile, ein anderes dort – ich denke, in der jetzigen Situation sind es die Fahrer, die den Unterschied ausmachen. Ich denke, die Namen, die hier vorne waren, die werden auch im Verlauf der Saison um die besten Plätze kämpfen.»

Auch nach dem Jerez-GP ist Jorge Martin WM-Zweiter. Doch statt vier beträgt der Rückstand auf den Boxennachbarn nun elf Punkte. Und statt Acosta heißt sein Verfolger nun Di Giannantonio.

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Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Zarco
Di Giannantonio und Zarco
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
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Binder und Mir
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Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
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Alex Márquez gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sieger Alex Márquez
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Willkommen zum Rennen in Jerez
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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+22,431

1:37,712

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