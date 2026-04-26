Jorge Martin (Aprilia): Nach unglaublicher Startrunde wurde es langweilig!

Eine Startreihe zurück – so die Ansage der Rennkommissare für Aprilia-Pilot Jorge Martin vor dem Spanien-Grand-Prix. Die Strafe hatte die Nummer 89 bereits am Freitag für Bummeln auf der Ideallinie ausgesprochen Trotz der überschaubaren Ausgangslage schoss Martin erneut perfekt vom Fleck. Das Protokoll meldete ihn nach Runde 1 auf Rang 4. Getreu dem Motto «Was wäre wenn», hätte der Spanier einen ähnlichen Start von P7 produziert?

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Martin, der vor dem GP nur vier Punkte hinter Marco Bezzecchi lag, fand sich damit direkt am Hinterrad des WM-Spitzenreiters wieder: «Der Start war eigentlich keine große Überraschung. Ich komme mit der Aprilia immer sehr gut weg und auch die erste Kurve hat perfekt geklappt. Dort konnte ich noch «Diggia» und Zarco überholen. Die ganze erste Runde war sensationell. In diesem Moment dachte ich kurz: «Vielleicht kann ich ja gewinnen!»

Martin weiter: «Doch der Gedanke war schnell wieder weg, denn der Hinterreifen hat von allen am Wochenende am wenigsten gut funktioniert. Ich hatte Probleme, sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen, ich konnte nicht noch mehr zulegen. Dann wurde es schnell ein langweiliges Rennen, denn nach vorne ging es nicht mehr und nach hinten hatte ich genug Reserve.»

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Von dort änderte sich am Verlauf des Rennens nur noch wenig. Martin war nicht in der Lage, an die Spitze zu fahren, drehte aber konstant schnelle Runden, um sich sicher vor Honda-Pilot Zarco und den aufkommenden Trackhouse-Piloten zu halten Den Platz, den der «Martinator» in Runde 4 an VR46-Pilot Di Giannantonio verloren hatte, gewann er durch den Sturz des Weltmeisters vor ihm zurück.»

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So erreichte Jorge Martin das Ziel auf Platz 4, neun Sekunden hinter Sieger Alex Marquez und eine Sekunde vor Markenkollege Ogura. Bemerkenswert: In seiner schnellsten Runde war Martin lediglich 0,008 sec langsamer als Bezzecchi. Ein wenig Mitleid wollte man nach der soliden Leistung doch haben, denn so blieb Martin wie bislang bei jedem Versuch, als MotoGP-Pilot in Jerez aufs Podest zu fahren, erfolglos.

Angesprochen auf den technologischen Zweikampf zwischen Aprilia und Ducati – in Jerez landeten Piloten der beiden Marken auf den Plätzen 1–6 – sagte der zur Saison 2025 von Ducati zu Aprilia gewechselte Martin: «Ich bin jetzt Aprilia-Fahrer, kann also nur darüber sprechen. Aber meine Meinung ist die, dass die Bikes sicher Unterschiede haben, aber in Summe sehr Ähnliches leisten. Ein Bike hat hier kleinste Vorteile, ein anderes dort – ich denke, in der jetzigen Situation sind es die Fahrer, die den Unterschied ausmachen. Ich denke, die Namen, die hier vorne waren, die werden auch im Verlauf der Saison um die besten Plätze kämpfen.»

Auch nach dem Jerez-GP ist Jorge Martin WM-Zweiter. Doch statt vier beträgt der Rückstand auf den Boxennachbarn nun elf Punkte. Und statt Acosta heißt sein Verfolger nun Di Giannantonio.

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