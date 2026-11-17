Jorge Martin zeigte zuletzt in Katar eine beeindruckende Leistung, die im gesamten MotoGP-Paddock für staunende Gesichter sorgte. Mit gebrochenem Handgelenk raste der Aprilia-Pilot im Sprintrennen auf Rang 3, im Grand Prix fuhr er als Siebter über die Ziellinie. Doch was noch viel wichtiger war: Er sammelte in der Wüste von Doha genügend Punkte, um die Titelentscheidung zu vertagen und die WM spannend zu halten.

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Martin brach sich sein rechtes Handgelenk Ende Oktober bei einem Sturz im MotoGP-Sprint auf Phillip Island. Nur eine Woche später probierte er es dann wieder in Sepang, doch der Große Preis von Malaysia kam für den 28-Jährigen zu früh. Nach intensiven Physiotherapie-Einheiten stand der «Martinator» nur wenige Tage danach in Katar wieder an der Startlinie – es war in besserer Verfassung und lieferte.

Nach dem Katar-GP folgte ein rennfreies Wochenende. Die letzten Tage nutzte Martin, um weiter an seiner Genesung zu arbeiten. Am kommenden Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Portugal weiter, nur eine Woche danach steigt in Valencia das Saisonfinale 2026. «Ich bin bereit für die letzten beiden Wochen der Meisterschaft. Ich bin körperlich in viel besserer Verfassung», meinte Jorge Martin am Dienstag vor dem Event auf dem Autodromo Internacional do Algarve.

Jorge Martin: «Ich kann es kaum erwarten, in Portimao zu fahren!»

Die legendäre Achterbahnstrecke liegt Martin. 2024, als er den MotoGP-WM-Titel holte, konnte er in Portimao den Grand Prix gewinnen. 2025 fehlte er verletzungsbedingt. In diesem Jahr geht es für ihn darum, die Mini-Chance im Titelkampf zu wahren – und, um das vorletzte Rennwochenende mit Aprilia zu genießen. «Ich möchte mit Aprilia und meinem gesamten Team mein Bestes geben. Ich kann es kaum erwarten, in Portimao zu fahren. Das ist eine Strecke, die mir gefällt», betonte Martin.

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Martin hat vor den letzten beiden MotoGP-Events in diesem Jahr 60 Punkte Rückstand auf WM-Leader Marc Marquez. Mit einem Sieg im Portimao-Sprint könnte der Ducati-Werksfahrer bereits am Samstag den Sack zumachen und sich den Titel vorzeitig sichern.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Egal, wie das Titelduell für Jorge Martin ausgehen wird – am 1. Dezember beginnt für ihn ein neues Karrierekapitel. Dann wird er beim Valencia-Test das erste Mal auf der 850er-Yamaha Platz nehmen.