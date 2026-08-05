Jorge Martin (Aprilia): Nach den MotoGP-Ferien wieder auf dem Motorrad

Die MotoGP-WM startet diesen Freitag mit dem Grand Prix von Großbritannien in die zweite Saisonhälfte. Der Spanier Jorge Martin kommt als WM-Leader nach Silverstone. Anfang der Woche schoss sich der 28-Jährige mit einem Motorrad-Training auf die anstehenden Aufgaben ein. Dabei wetzte der «Martinator» auf der Piste von Menargues um den 1,2 Kilometer langen Kurs.

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Als Trainingsgerät diente ihm dabei eine Aprilia RS 660. Martin schonte sich in der Hitze nicht und absolvierte nach ein paar Shakedown-Runden drei längere Stints mit einer Dauer von jeweils rund 18 Minuten. «Es war für mich diesmal eine extrem positive Sommerpause», stellte Martin fest. «Ich konnte mich erholen aber auch hart trainieren und mit einigen Freunden endlich eine Rad-Challenge durchziehen, von der ich schon lange geträumt hatte.» Zudem nahm der Spanier gemeinsam mit den MotoGP-Kollegen Pedro Acosta, Alex Rins uns Aleix Espargaro am legendären Bergrennen «La Purito» in Andorra teil ( SPEEDWEEK.com berichtete ).

Martin über Silverstone: «Eine Strecke, die ich sehr mag»

«Ich kann es jetzt kaum erwarten, wieder mit der Aprilia auf die Piste zu gehen und mit meinem Team zu arbeiten», meinte Martin weiter. «Wir haben definitiv eine spannende zweite Saisonhälfte vor uns, in der wir weiter 100 Prozent geben werden. Jetzt geht es mal nach Silverstone – eine Strecke, die ich sehr mag und auf der ich herausragende Erinnerungen habe.» 2024 hatte Martin mit der Pramac-Ducati in Silverstone zweimal Platz 2 geholt – im Vorjahr war er verletzt.

In der Gesamtwertung führt der Weltmeister von 2024 aktuell mit 14 Punkten Vorsprung auf Sensations-Mann und Aprilia-Markenkollege Ai Ogura. Dahinter lauert nach seiner Aufholjagd bereits Weltmeister Marc Marquez – dem Ducati-Helden fehlen gerade einmal 18 Zähler auf den Madrilenen. Insgesamt befinden sich in der Tabelle acht Fahrer innerhalb von 65 Punkten. Damit ist zum Ende der 1000er-Ära eine der spannendsten zweiten Saisonhälften der vergangenen Jahre garantiert.

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