Jorge Martin (Aprilia) rätselt: Das kostet ihn möglicherweise den WM-Titel
2019 ließ sich Jorge Martin wegen Arm-pump operieren, sieben Jahre später treten wieder Schmerzen auf. Der ehemalige MotoGP-Weltmeister überlegt, wie er damit im eng gestrickten Kalender umgehen soll.
Misano mitgerechnet, haben die Grand-Prix-Fahrer bis zum Saisonfinale Ende November in Valencia neun Veranstaltungen an den nächsten zwölf Wochenenden,
Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin klagte in Misano bereits am Freitag über Arm-pump, im Grand Prix am Sonntag wurde es so schlimm, dass der Weltmeister von 2024 von der Spitze bis auf den fünften Platz durchgereicht wurde und dadurch nicht nur einen Podestplatz verlor, sondern auch
Das Kompartmentsyndrom ist eine Art Berufskrankheit bei Motorradrennfahrern. Die Muskelfaszien der Unterarme schwellen durch die wiederholte starke Belastung beim Beschleunigen und Bremsen an, ohne während des Rennens ausreichend Zeit zur Erholung zu haben. Dadurch treten neben Schmerzen auch Taubheit, Kribbeln und ein Spannungsgefühl auf, was es dem Fahrer erschwert, seine Hand und Finger zu bewegen. Eine Operation, die die Faszien erweitert, schafft Abhilfe.
Jorge Martin wurde schon einmal operiert
«2019 hatte ich schon mal Arm-pump und ließ mich damals auch operieren», erzählte Martin nach dem Red Bull Grand Prix von San Marino und der Riviera Rimini. «Seither hatte ich nie mehr Probleme. Aber ich weiß von anderen Fahrern, dass die Probleme nach Jahren zurückkamen und sie sich erneut operieren lassen mussten. Ich habe die Geschwindigkeit, das Motorrad und das Team, ich fühle mich bereit für den WM-Titel, es fehlt an nichts. Jetzt gibt es aber Fragen bezüglich meines Arms. Ich glaube nicht, dass ich in Österreich Probleme haben werde, das wird ein guter Test. Habe ich dort keine Schwierigkeiten, können wir weitermachen und das Thema abhaken. Treten die Probleme erneut auf, kosten sie mich möglicherweise die Meisterschaft. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass mein hervorragendes Ärzteteam die Situation richtig einschätzt und mir helfen kann, bis zum Saisonende durchzuhalten.»
Am Freitag und Samstag kam Martin mit den Unterarmschmerzen einigermaßen klar, am Sonntag versuchte er sich mit ihnen zu arrangieren und so sanft wie möglich zu fahren. Der 28-Jährige stellte fest, dass auf dem Misano World Circuit viele Fahrer mit Arm-pump zu kämpfen haben. «Irgendwann konnte ich gar nichts mehr machen und
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