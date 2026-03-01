Weiter zum Inhalt
Jorge Martin auf dem Weg zurück an die Spitze: «Mache alles richtig»

Nach der schlimmsten Saison seiner MotoGP-Karriere ist Ex-Weltmeister Jorge Martin (Aprilia) auf dem Pfad der Besserung. «Ich habe Vertrauen in mich und meine Arbeit, alles kommt nach und nach.»

Ivo Schützbach
Von

MotoGP

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: gold & goose
Jorge Martin
© gold & goose

Mit der Startnummer 1 des Champions auf dem Motorrad erlebte Jorge Martin 2025 das einschneidendste Jahr seiner MotoGP-Karriere. Von seinen zahlreichen Verletzungen hat er sich erholt, mit der Aprilia RS-GP angefreundet und während der Wintertests kam der Madrilene immer besser in Schwung. Platz 5 im Qualifying und Sprint auf dem Chang Circuit in Buriram/Thailand waren ein solider Auftakt in die Saison 2026.

Martin musste Gegner vorbeiwinken

«Mein Start war nicht der beste, aber ich hatte ein gutes Gefühl und konnte anfänglich um den dritten Platz kämpfen», schilderte Martin. «Nach ein paar Runden musste ich nachlassen, weil mir der Vorderreifen Sorgen machte. Und ich musste Ogura vorbeilassen, wegen des Drucks im Vorderreifen. Es ist nicht schön, wenn man wegen so etwas einen anderen vorbeiwinken muss. Platz 4 war realistisch, Fünfter ist aber auch ein gutes Ergebnis. Mein erstes Ziel war, mich für die ersten zwei Reihen zu qualifizieren. Dann wollte ich das Rennen zu Ende fahren. Das ist ein Prozess und ich mache alles richtig. Ich habe Vertrauen in mich und meine Arbeit, alles kommt nach und nach.»

Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Foto: Gold and Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
Foto: Gold and Goose
Fans
Fans
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez & Pedro Acosta
Marc Márquez & Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi & Jorge Martin
Marco Bezzecchi & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold and Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold and Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold and Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin führt das Feld an
Jorge Martin führt das Feld an
Foto: Gold and Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold and Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold and Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold and Goose
Alex Márquez & Johann Zarco
Alex Márquez & Johann Zarco
Foto: Gold and Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Raúl Fernández
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose
Sprint Sieger Pedro Acosta
Sprint Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Sprint - Marc Márquez, Pedro Acosta & Raúl Fernández
Sprint - Marc Márquez, Pedro Acosta & Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Thailand
© Gold and Goose

Der Aprilia-Werksfahrer beendete die 13 Runden mit 3,8 sec Rückstand auf Sieger Pedro Acosta (Red Bull KTM). Den Grand Prix am Sonntag will Martin in erster Linie als «Training für die Zukunft» sehen und «das Rennen zu Ende fahren». Nach kurzem Überlegen sprach dann aber doch der Siegertyp aus ihm: «Meine Pace ist gut genug für die Top-4. Selbst ein Podestplatz ist möglich. Ich würde das aber nicht als Ziel ausgeben – die Top-5 wären gut.»

Der 28-Jährige ortet eine deutliche Verbesserung seiner Physis und hielt fest, dass er über die Distanz jetzt viel besser fahren kann als noch während des Tests in Buriram vor einer Woche. «Wo es mir noch an Stärke fehlt, werde ich erst nach dem Grand Prix genau wissen», meinte Martin. «Mein Körper hat sich in der vergangenen Woche stark verändert, worüber ich sehr glücklich bin. Vom Zweiten oder Dritten bin ich bezüglich Pace nicht weit entfernt, nur Marco Bezzecchi fährt im Moment auf einem anderen Niveau. Im Qualifying bei der Zeitenjagd muss ich besser werden. Auf der Bremse und am Kurvenausgang habe ich mich deutlich gesteigert. Für meinen Stil brauche ich noch etwas mehr Unterstützung vom Motorrad, gleichzeitig muss ich mich aber auch mehr anpassen.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Warm-up

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

6

1:29,645

02

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

7

+0,117

03

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

7

+0,167

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

7

+0,312

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

7

+0,331

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

7

+0,402

07

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

7

+0,406

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

7

+0,424

09

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

7

+0,442

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

7

+0,445

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

