Jorge Martin auf dem Weg zurück an die Spitze: «Mache alles richtig»

Mit der Startnummer 1 des Champions auf dem Motorrad erlebte Jorge Martin 2025 das einschneidendste Jahr seiner MotoGP-Karriere. Von seinen zahlreichen Verletzungen hat er sich erholt, mit der Aprilia RS-GP angefreundet und während der Wintertests kam der Madrilene immer besser in Schwung. Platz 5 im Qualifying und Sprint auf dem Chang Circuit in Buriram/Thailand waren ein solider Auftakt in die Saison 2026.

Martin musste Gegner vorbeiwinken

«Mein Start war nicht der beste, aber ich hatte ein gutes Gefühl und konnte anfänglich um den dritten Platz kämpfen», schilderte Martin. «Nach ein paar Runden musste ich nachlassen, weil mir der Vorderreifen Sorgen machte. Und ich musste Ogura vorbeilassen, wegen des Drucks im Vorderreifen. Es ist nicht schön, wenn man wegen so etwas einen anderen vorbeiwinken muss. Platz 4 war realistisch, Fünfter ist aber auch ein gutes Ergebnis. Mein erstes Ziel war, mich für die ersten zwei Reihen zu qualifizieren. Dann wollte ich das Rennen zu Ende fahren. Das ist ein Prozess und ich mache alles richtig. Ich habe Vertrauen in mich und meine Arbeit, alles kommt nach und nach.»

Der Aprilia-Werksfahrer beendete die 13 Runden mit 3,8 sec Rückstand auf Sieger Pedro Acosta (Red Bull KTM). Den Grand Prix am Sonntag will Martin in erster Linie als «Training für die Zukunft» sehen und «das Rennen zu Ende fahren». Nach kurzem Überlegen sprach dann aber doch der Siegertyp aus ihm: «Meine Pace ist gut genug für die Top-4. Selbst ein Podestplatz ist möglich. Ich würde das aber nicht als Ziel ausgeben – die Top-5 wären gut.»

