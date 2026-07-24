Jorge Martin blickt zurück: «Im WM-Fight 2024 extra langsam gefahren»

Die MotoGP-WM befindet sich im Moment in der Sommerpause, bevor es dann mit dem britischen Grand Prix in Silverstone ab dem 7. August weitergeht. WM-Leader Jorge Martin absolviert im Moment mit Freuden ein Rennrad-Ausdauer-Challenge rund um seine Wahl-Heimat Andorra. Im Rahmen des US-Podcasts «Gypsytales», der sich normalerweise vorwiegend mit bekannten Offroad-Assen beschäftigt, sprach Martin zuletzt offen über das Weltmeister-Jahr 2024 und den langen wie spannenden Kampf gegen Pecco Bagnaia – damals auf der Pramac-Kundenmaschine von Ducati.

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«Ich bin auf meinen WM-Titel so stolz. Wir waren damals zwölf Leute gegen etwa 500 – gegen ein ganzes Werk», erinnert sich Martin. «Man würde glauben, Ducati hat mich unterstützt – aber sie haben Pecco unterstützt», so Martin. «Aber das Gute war, dass ich bei Ducati vergleichen konnte. Es gab acht Motorräder – je nachdem, wer schnell war – egal in welcher Kurve, vielleicht mal Bastianini oder auch Marquez.»

Markenkollegen im Kampf um den Titel 2024: Martin besiegte Bagnaia Foto: Gold and Goose Markenkollegen im Kampf um den Titel 2024: Martin besiegte Bagnaia © Gold and Goose

Weiter verriet Martin: «In einigen Sessions zu bestimmten Phasen des Jahres bin ich im Training dann sogar absichtlich langsamer gefahren. So haben sie meine Daten nicht angeschaut. Ich bin dann zum Beispiel in einer Runde in Sektor 1 und 3 schnell gefahren und dann in der nächsten Runde in Sektor 2 und 4. Dann habe ich gemeinsam mit meinem Team nachher alles zusammengesetzt. Wir haben also unsere Daten ein wenig versteckt – es war ein unglaublicher Kampf.»

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Martin über Bagnaia: «Auf der Bremse unglaublich»

Jorge Martin ergänzte: «Ich konnte Peccos Daten auch sehen – aber ich weiß nicht, ob sie da etwas verheimlicht haben oder nicht. Pecco war bei Ducati die absolute Referenz und auf der Bremse war er next level! Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe manchmal versucht, so spät wie möglich zu bremsen – so dass ich bereits den Allerheiligen gesehen habe. Dann blickte ich auf die Daten und sah, dass Pecco noch 30 Meter später gebremst hat. Er war da unglaublich.»

Zu seinen Qualitäten sagte der jetzige Aprilia- und zukünftige Yamaha-Werkspilot: «Meine Stärke ist normalerweise der Kurvenausgang und die Beschleunigung. Ich richte das Bike früh auf und bin dann sehr schnell – das ist mein stärkster Punkt. Pecco ist gut in der ersten Phase, wenn er im ersten Moment ans Gas geht. Ich drehe das Gas aber sehr früh voll auf. Es war gut, die Daten zu vergleichen und so nahe an ihm zu sein.»