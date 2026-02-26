Jorge Martin geläutert: «Versuchte Dinge mit dem Bike, die unmöglich waren»

Den Buriram-Test am vergangenen Wochenende schloss er als Achter der kombinierten Zeitenliste ab, eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit seines Teamkollegen Marco Bezzecchi. «Ich will klug sein, meinen Job erledigen und bin optimistisch», erzählte Martin am Donnerstagnachmittag bei seinem Treffen mit den Medien in Thailand. «Es ist schön, dass wir hier getestet haben und jetzt das Rennen kommt, so ist viel Arbeit bereits erledigt. Mein längster Run waren zwölf Runden am Stück, ein Sprint. Jetzt geht es nur noch darum die Abstimmung anzupassen und ich kann mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Ein Test ist ein Test und ein Rennen ein Rennen – alle werden sehr gut sein.»

«Ich will nicht mehr unternehmen, als ich leisten kann», gibt sich der achtfache MotoGP-Sieger geläutert. «Letztes Jahr hatte ich mehrere Comebacks und versuchte Dinge, die damals für mich mit dem Motorrad unmöglich waren. Jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich mir erst darüber klar werden will, wo das Motorrad steht und wo ich hinwill. Unnötige Risiken eingehen bringt nichts. Klar ist aber auch: Ich gebe 100 Prozent und fühle mich gut und fit. Wenn du in Buriram entspannt fahren kannst, dann ist die Strecke körperlich nicht so anstrengend, es gibt schlimmere. Aber wenn du Druck machst, ist es immer anstrengend, vor allem bei dieser Hitze. Mein Körper hat auf den Test gut reagiert, auch wenn ich zwei Tage lang zerstört und sehr müde war. Aber das ist gut, weil sich mein Körper wieder an die MotoGP-Maschine angepasst hat und ich für das Rennen in einem besseren Zustand sein werde. Fest steht aber auch, dass ich Raum für Verbesserungen habe, daran werde ich in den kommenden Wochen arbeiten. Das ist ein Prozess, es dauert seine Zeit, bis der Körper wieder bei 100 Prozent ist.»