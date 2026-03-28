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Jorge Martin grübelt: «Manchmal verstehe ich die Aprilia einfach nicht!»

MotoGP-Ass Jorge Martin hatte in Austin von den Ergebnissen her einen anständigen Trainingsfreitag. Seine linke Hand bereitet ihm aber Probleme. Hinzu kommt, dass ihm die Aprilia Rätsel aufgibt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
© Gold & Goose

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Seit dem Brasilien-GP verspürt Aprilia-Pilot Jorge Martin Schmerzen in seiner linken Hand. Am Donnerstag vor dem US-GP hatte er deshalb die Befürchtung, dass er auf der anstrengenden Rennstrecke in Austin seine Probleme haben würde. Er müsse sich seine Energie gut einteilen.

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Am Freitag hatte der «Martinator» trotz aller Bedenken einen guten Start in das MotoGP-Wochenende in Texas – mit Platz 3 im FP1 und Rang 7 im Zeittraining. Hat der 28-Jährige immer noch Sorgen, dass es am Samstag und Sonntag im Qualifying und in den Rennen schwierig wird? «Es wird hart – wie ich befürchtet hatte», meinte der Weltmeister von 2024. «Am Freitagmorgen habe ich mich gut gefühlt, am Nachmittag bekam ich dann aber einige Probleme. Ich hatte auch einen Sturz auf die linke Seite. Ich hatte Probleme, ein gutes Gefühl zu finden. Am Ende war es ein schwieriger Nachmittag für mich, aber glücklicherweise muss ich nur am Sonntag einen Longrun machen. Wenn ich einige Schmerzmittel zu mir nehme, wird es okay sein.»

Schwierigkeiten mit dem weichen Reifen

In welchen Bereichen hat Martin beim Fahren auf dem Circuit of the Americas die größten Probleme? «Beim Anbremsen links – wenn ich mein gesamtes Gewicht auf die linke Seite lege, habe ich zu kämpfen. Die Richtungswechsel sind nicht das Problem.»

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Auch mit dem weichen Reifen habe Martin in Austin seine Probleme, mit dem Medium fühlt er sich gut. «Wir sind mit dem weichen Reifen in keiner guten Position – es fühlt sich damit wie ein komplett anderes Motorrad an. Das Motorrad schiebt ständig über das Vorderrad, weshalb ich auch gestürzt bin. Mit dem extra Grip nach der Moto2 war es zusätzlich schwierig. Für den Sonntag bin ich zuversichtlich, hinter dem Samstag steht aber ein Fragezeichen», grübelte der Spanier. «Manchmal verstehe ich die Aprilia einfach nicht. Einmal schiebt sie zu viel über den Vorderreifen, ein anderes Mal rutscht sie wieder. Ich weiß dann nicht, was ich vom Bike benötige. Deshalb habe ich ein unglaubliches Team, das alles analysiert. Sie werden herausfinden, wie sie mir am Samstag mit dem weichen Reifen helfen können. Am Freitag habe ich bei der Zeitenjagd sogar den Medium-Reifen ausprobiert, weil ich mit dem weichen Reifen das Gefühl nicht gefunden habe.»

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