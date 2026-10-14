WM-Leader Jorge Martin (Aprilia): Infusion nach Magen-Darm-Infektion

Nach dem Indonesien-GP befindet sich die MotoGP derzeit in einer kurzen Auszeit – bevor mit Australien, Malaysia und Katar drei Rennwochenenden direkt nacheinander folgen. Einige Protagonisten der Königsklasse sind nach dem heißen Mandalika-Event sofort wieder zurück nach Europa gereist. Andere MotoGP-Asse wiederum nutzen das kommende freie Wochenende für einen verlängerten Aufenthalt in Asien.

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Dazu gehört auch WM-Leader Jorge Martin, der sich vor der beschwerlichen Anreise zum Australien-GP kein weiteres Mal dem Jetlag aussetzen wollte. Der Spanier ist mit seiner Freundin Maria in Indonesien geblieben, er kombiniert dort Erholung mit Trainingssessions. Am Mittwoch sorgte der 28-jährige Aprilia-Pilot für Aufsehen, als er auf Social Media ein Bild von sich mit einer Infusion zeigte und dazu kurz und knapp meinte, es gäbe «Probleme».

Jorge Martin musste ärztlich versorgt werden Foto: Jorge Martin Jorge Martin musste ärztlich versorgt werden © Jorge Martin

Was war passiert? Der Spanier hat sich eine Magen-Darm-Infektion eingefangen, dies wurde von Aprilia-Verantwortlichen gegenüber SPEEDWEEK.com auch bestätigt. Deswegen bekam der «Martinator» am Mittwochabend in seinem privaten Appartement Besuch von einem Arzt, der ihn mit einer Vitamin-Infusion versorgte.

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Fakt ist: Martin schont sich kaum, trainiert auch an den freien Tagen so gut wie täglich – ob mit Einheiten auf dem Rennrad oder im Fitnesscenter. Bei Aprilia will man den Weltmeister von 2024 auch gar nicht groß einbremsen. Martin hat Erfahrung mit engen WM-Fights, er hat bereits 2024 im Duell gegen Pecco Bagnaia in den Übersee-Runden den Grundstein für den Triumph zu seinen Gunsten gelegt.