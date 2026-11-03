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Jorge Martin (Aprilia): «Muss nicht mehr viel an die Meisterschaft denken»

Abhängig von den Ergebnissen seiner Aprilia-Widersacher Jorge Martin und Marco Bezzecchi kann Marc Marquez (Ducati) am nächsten Sonntag in Katar zum achten Mal MotoGP-Weltmeister werden.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Jorge Martin mit gebrochenem Unterarm
Jorge Martin mit gebrochenem Unterarm
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin mit gebrochenem Unterarm
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Für Titelverteidiger Marc Marquez ist der achte MotoGP-Triumph zum Greifen nah. Gelingt ihm dieser, überholt er Valentino Rossi in der ewigen Bestenliste und zieht mit Giacomo Agostini gleich. Aus eigener Kraft kann es der Spanier am kommenden Sonntag in Katar, am drittletzten Rennwochenende der Saison, nicht schaffen, es bedarf schlechter Ergebnisse des Aprilia-Duos Jorge Martin und Marco Bezzecchi. Bei maximal 37 Punkten (12 im Sprint plus 25 im Grand Prix) muss Marquez 30 Zähler mehr holen als Martin und zudem sieben mehr als Bezzecchi.

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Dass Bezzecchi die Weltmeisterschaft über Katar hinaus offenhält, ist vorstellbar. Dass Martin in der arabischen Wüste eine starke Leistung zeigt, darf hingegen bezweifelt werden. Stand heute ist unklar, ob der Champion von 2024 die Rennen dort überhaupt bestreiten kann.

In Malaysia hat Aprilia-Werksfahrer Martin seinen Kampfgeist unter Beweis gestellt: Mit einer sechs Tage alten Fraktur der Speiche im rechten Unterarm, knapp oberhalb des Handgelenks, nahm er ohne Operation, Gips oder Schiene das FP1 in Angriff. Der WM-Zweite, der mit Blick auf den Gesamtstand nichts unversucht lassen wollte, landete auf dem letzten Platz mit rund 2,5 sec Rückstand auf die Bestzeit von Marc Marquez. Im Zeittraining gab er am Freitagnachmittag nach drei Runden auf, nach acht Runden im FP2 am Samstagmorgen war endgültig Schluss.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Seither schont der «Martinator» seinen rechten Arm und trägt eine stabilisierende Plastikschiene. Doch in einer weiteren knappen Woche wächst sein Knochen nicht zusammen und auch die Kraft kehrt nicht vollständig zurück. Gleichzeitig versichert der 28-Jährige, dass er bis zum letzten Moment um den Titel kämpfen werde.

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Jorge Martin: Schnelle Heilung – aber Schmerzen

«Ich habe mein Bestes gegeben, um zu fahren», sagte er zu seinem Strohhalmgriff in Sepang. «Die Heilung verläuft zwar sehr schnell, reicht aber noch nicht aus, um auf dem Motorrad leistungsfähig zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht eine Runde lang fast schmerzfrei fahren konnte. Danach bekam ich wieder starke Schmerzen. Ich konnte keine konstante Leistung zeigen. Nachdem wir uns die Rundenzeiten und meine Leistung angesehen hatten, beschlossen wir, aufzuhören und abzuwarten.»

Martin weiß: «Ich muss nicht viel über die Meisterschaft nachdenken. Vielleicht kann ich sie gewinnen, aber für mich ist sie bereits verloren. Sicherlich werde ich bis zum Schluss kämpfen. Nicht nur für mich, denn letztendlich bin ich bereits ein Champion. Aber für mein Team, für meine Leute – ich werde es in Katar erneut versuchen.»

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Marc Márquez

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Marc Márquez

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Alex Márquez

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Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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Ai Ogura

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Ai Ogura

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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Luca Marini

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Luca Marini

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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