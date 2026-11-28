Ein stark erkälteter Jorge Martin steigerte sich nach einem unterdurchschnittlichen Start in das MotoGP-Finale am Sprint-Samstag. Bereits im Q2 hatte der «Martinator» aufgezeigt und sich in die Mitte der zweiten Startreihe gefahren. Für Jorge Martin wieder einmal genug – denn erneut kam die schwarze Aprilia brillant vom Fleck. Martin kassierte auf den ersten Metern Raul Fernandez und die Marquez-Brüder.

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Wie gelingen die effektiven Starts? Der heisere Jorge Martin hatte nur eine Idee: «Ja – der Start war wirklich gut. Dabei mache ich eigentlich beim Start selbst nichts anderes als die Kollegen – auch wenn eine gute Reaktionszeit wichtig ist. Aber vielleicht bin ich in der Lage, die Reifen in der Warm-up-Runde besser aufzuwärmen?», bot der Werksfahrer als Antwort an.

In den ersten fünf Runden sahen die Fans in Valencia ein würdiges Duell mit Marc Marquez, dann musste der bestrafte Weltmeister bei seinem letzten Sprint in die Long-Lap abbiegen. Martin: «Ja, es war schade und es tut mir auch leid für Marc. Denn er konnte gar nichts dafür. Aber: Regeln sind Regeln. Auch ich habe schon Strafen bekommen. So oder so – Marc wird beim GP super stark sein – und wir können uns einen Kampf liefern.

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Dass Teamkollege Bezzecchi nicht halten war, das kam mit Ansage. «Mir war klar, dass Marco etwas mehr zu bieten hat. Es ist schade, dass ich wieder länger brauche.» Und mit Blick auf die WM-Tabelle: «Es wird sicher sehr schwer, Marco beim GP zu schlagen. Versuchen werde ich es und wir sehen ja, was in der MotoGP alles möglich ist.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Als Jorge Martin nach 12 Runden 2,9 Sekunden hinter Marco Bezzecchi über die Linie ging, war der «Martinator» den zweiten Platz in der Tabelle los. Vor dem letzten Schlagabtausch, nach 43 Rennen, sind Martin und Bezzecchi durch einen Punkt getrennt. Zugleich hat der sechste Doppelsieg einen enormen Wert für Aprilia. Mit 16 Punkten Führung in der Hersteller-WM deutet alles auf die erste Aprilia-Krönung nach dem Großen Preis am Sonntag hin.