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Jorge Martin (Aprilia): MotoGP-WM-Leader gönnt sich Auszeit auf Ibiza

Nach dem erfolgreichen MotoGP-Wochenende in Silverstone tankt Jorge Martin neue Energie. Auf Ibiza lässt er es sich mit Freundin Maria gut gehen, um für die letzten zehn Events gerüstet zu sein.

MotoGP

Jorge Martin mit Freundin Maria Monfort
Jorge Martin mit Freundin Maria Monfort
Foto: Jorge Martin
Jorge Martin mit Freundin Maria Monfort
© Jorge Martin

Im Artikel erwähnt

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In Silverstone konnte Aprilia-Ass Jorge Martin seine WM-Führung eindrücklich verteidigen. Mit der Pole-Position, dem Sieg im Sprintrennen und Platz 2 im Grand Prix erlebte der Spanier auf der britischen Insel ein fast perfektes Wochenende. Die RS-GP harmonierte auch in diesem Jahr bestens mit dem Silverstone Circuit, sodass beide Male das Podest ausschließlich aus Aprilia-Piloten bestand.

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Martin holte beim Grand Prix von Großbritannien 32 Punkte. In der WM-Tabelle liegt er nach zwölf Rennwochenenden mit 240 Punkten auf Platz 1. Teamkollege Marco Bezzecchi belegt derzeit mit 31 Zählern Rückstand Rang 2.

Die knapp dreiwöchige Pause bis zu seinem Heim-GP im MotorLand Aragon nutzt Martin auch, um gemeinsam mit seiner Freundin Maria Monfort zu entspannen – beispielsweise auf Ibiza. Er ist dort mit einer Yacht unterwegs und lässt es sich gut gehen – mit Schwimmen gehen, Stand-up-Paddling und gutem Essen.

Im Artikel erwähnt

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Jorge Martin
Jorge Martin
© Jorge Martin

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WM-Kampf spitzt sich zu

Auch die Sonnenfinsternis, die am Mittwoch in dieser Woche stattfand und im Südwesten Europas besonders gut zu sehen war, ließ er sich nicht entgehen. Daneben standen für Martin in dieser Woche aber auch Trainingseinheiten mit dem Rennrad auf dem Programm.

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Bei den letzten zehn Rennwochenenden in der MotoGP-Saison 2026 wird sich der Titelkampf weiter zuspitzen. Nach dem für Martin und Aprilia so erfolgreichen britischen Grand Prix werden die Voraussetzungen in Aragon wieder andere sein – auf der spanischen Rennstrecke ist normalerweise Ducati-Pilot Marc Marquez eine Klasse für sich.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

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