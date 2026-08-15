Jorge Martin (Aprilia): MotoGP-WM-Leader gönnt sich Auszeit auf Ibiza

In Silverstone konnte Aprilia-Ass Jorge Martin seine WM-Führung eindrücklich verteidigen. Mit der Pole-Position, dem Sieg im Sprintrennen und Platz 2 im Grand Prix erlebte der Spanier auf der britischen Insel ein fast perfektes Wochenende. Die RS-GP harmonierte auch in diesem Jahr bestens mit dem Silverstone Circuit, sodass beide Male das Podest ausschließlich aus Aprilia-Piloten bestand.

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Martin holte beim Grand Prix von Großbritannien 32 Punkte. In der WM-Tabelle liegt er nach zwölf Rennwochenenden mit 240 Punkten auf Platz 1. Teamkollege Marco Bezzecchi belegt derzeit mit 31 Zählern Rückstand Rang 2.

Die knapp dreiwöchige Pause bis zu seinem Heim-GP im MotorLand Aragon nutzt Martin auch, um gemeinsam mit seiner Freundin Maria Monfort zu entspannen – beispielsweise auf Ibiza. Er ist dort mit einer Yacht unterwegs und lässt es sich gut gehen – mit Schwimmen gehen, Stand-up-Paddling und gutem Essen.

Jorge Martin Foto: Jorge Martin Jorge Martin © Jorge Martin

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WM-Kampf spitzt sich zu

Auch die Sonnenfinsternis, die am Mittwoch in dieser Woche stattfand und im Südwesten Europas besonders gut zu sehen war, ließ er sich nicht entgehen. Daneben standen für Martin in dieser Woche aber auch Trainingseinheiten mit dem Rennrad auf dem Programm.

Bei den letzten zehn Rennwochenenden in der MotoGP-Saison 2026 wird sich der Titelkampf weiter zuspitzen. Nach dem für Martin und Aprilia so erfolgreichen britischen Grand Prix werden die Voraussetzungen in Aragon wieder andere sein – auf der spanischen Rennstrecke ist normalerweise Ducati-Pilot Marc Marquez eine Klasse für sich.