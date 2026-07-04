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Jorge Martin: MotoGP-Spitzenreiter auf dem Weg zum neuen Crash-König

Mit Jorge Martin hat die MotoGP bereits den dritten Tabellenführer. Der Champion von 2024 ist auch Spitzenreiter der Sturztabelle. SPEEDWEEK.com mit den Top-10-Hinfallern nach zehn Events.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Jorge Martin: Trotz 16 Stürzen Tabellenführer nach 20 Rennen
Jorge Martin: Trotz 16 Stürzen Tabellenführer nach 20 Rennen
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin: Trotz 16 Stürzen Tabellenführer nach 20 Rennen
© Gold and Goose

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KTM-Ass Pedro Acosta hielt die WM-Führung nur zwei Wochen, dann übernahm gleich nach dem Auftakt Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi das Kommando in der MotoGP. Bezzecchi in Topform – der Italiener sah zunächst wie die klare Nummer 1 aus. Wenn auch knapp, doch es reichte, sich vor Teamkollege Jorge Martin zu halten. Bis zum Assen-GP. Denn nach einem weiteren Crash im Großen Preis der Niederlande und dem Eklat in Tschechien inklusive Sperre übernahm der Teamkollege die Nummer 1 der MotoGP-Tabelle.

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Der Spanier ist damit wieder einmal der Beweis, dass sich auch eine Strategie mit hohem Risiko auszahlen kann. Denn Martin ist zugleich auch Spitzenreiter, wenn es um die Auswertung der bisherigen Stürze in der Königsklasse geht. In den ersten zehn Events der laufenden Saison musste die Aprilia mit der Nummer 89 bereits 16-mal aus dem Kies geborgen werden. Unvergesslich: Die Reise nach Catalunya brachte Martin insgesamt fünf Stürze, wobei nur vier in der offiziellen Statistik erfasst wurden – einmal ging der «Martinator» beim folgenden Test zu Boden.

Auch in Ungarn lieferte Martin die Überschriften nicht mit Bestzeiten. Die Torpedierung durch den Madrilenen kostete Teamkollege Martin, Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio. Martin erhielt für den Brünn-GP zwei Long-Laps – holte dennoch WM-Punkte, während Bezzecchi nach seinem Ausraster am Tag zuvor nicht antreten durfte. Bemerkenswert: Trotz der intensiven Saison blieb Martin, der 2025 von einer Verletzung zur nächsten stürzte und den Großteil der Kampagne verpasste, bislang verschont von schwereren Verletzungen.

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Schwer gebeutet: Alex Marquez (Gresini-Ducati)
Schwer gebeutet: Alex Marquez (Gresini-Ducati)
Foto: Gold and Goose
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Sehr ähnlich das Bild vom Verfolger Martins auf dem Weg zum Crash-König Joan Mir. Der Mallorquiner fällt wie schon im vergangenen Jahr überdurchschnittlich oft von der Werks-Honda. Auch die bislang 14 Stürze konnten das Team Gresini Racing nicht davon abhalten, den Weltmeister von 2020 für das kommende Jahr unter Vertrag zu nehmen. Auch Mir konnte trotz der regelmäßigen Abwürfe bislang bei allen Events teilnehmen – aber nur sieben der 20 Rennen zu Ende fahren.

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Auf Rang 3 der MotoGP-Sturzstatistik liegen vor dem Deutschland-GP ein Spanier und zwei Italiener. Alex Marquez, Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi stürzten 11-mal Marquez war zudem Hauptdarsteller des womöglich spektakulärsten Unfalls der 2026er-Saison in Catalunya.

Ebenfalls noch zweistellig mit mindestens einem Sturz pro Event sind die KTM-Piloten Brad Binder und Pedro Acosta sowie Weltmeister Marc Marquez. Während die Fahrer der RC16 aus Österreich bislang ohne Verletzungen blieben, brach sich «MM93» im Sprint von Le Mans den Fuß.

Kurz vor Halbzeit belegt die Sturzauswertung auch den Einsatz der beiden Neueinsteiger. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) und Diogo Moreira (Honda) halten sich bislang mit Sturzeskapaden zurück. Beiden fielen je sechsmal von den Arbeitsgeräten – beide blieben bislang von ernsten Verletzungen verschont.

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Fällt nicht: Aprilia-Pilot Raul Fernandez
Fällt nicht: Aprilia-Pilot Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Fällt nicht: Aprilia-Pilot Raul Fernandez
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Erstaunlich ist die Leistung der beiden Überraschungspiloten. Ai Ogura und Raul Fernandez, in Assen als Doppelsieger für Trackhouse Racing gefeiert, tauchen erst weit unten auf. Der Japaner warf die RS-GP bislang fünfmal um, Fernandez ist mit zwei Stürzen sogar der MotoGP-Pilot mit den bislang wenigsten Schrammen.

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