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Jorge Martin deklassierte Marc Marquez (5.): «Es war alles unter Kontrolle»

Aprilia-Werkspilot Jorge Martin holte sich auf dem Red Bull Ring nach seinem Sieg am Samstag im Grand Prix Platz 2 und zollte seinem Rivalen Pedro Acosta für dessen ersten MotoGP-Triumph Respekt.

MotoGP

Jorge Martin (89) gegen Pedro Acosta
Jorge Martin (89) gegen Pedro Acosta
Foto: gerhard schiel
Jorge Martin (89) gegen Pedro Acosta
© gerhard schiel

Im Artikel erwähnt

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Jorge Martin (28) sicherte sich auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Sonntagnachmittag Rang 2 und konnte somit den perfekten Konter im WM-Kampf gegen Marc Marquez setzen, der nur als Fünfter ankam. Im Rennen bei warmem Herbstwetter musste sich Martin seinem entfesselten Landsmann Pedro Acosta (KTM) im ersten Drittel der Distanz beugen. Gegen den Spätbremser und Pechvogel vom Samstag-Sprint war diesmal kein Kraut gewachsen.

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Über den Rest der Renndistanz verwaltete Martin seinen Vorsprung auf Teamkollege Marco Bezzecchi, der im Finish noch mal näherkam. «Ich will Pedro gratulieren, er hat die letzten beiden Jahre für diesen Sieg gekämpft», erklärte der Weltmeister von 2024 nach dem Rennen über 28 Runden.

Während Acosta im Parc Fermé in einem Jubelmeer der Mannschaft von Red Bull KTM versank, war die Freude bei Martin ebenfalls berechtigt: Das Aprilia-Ass übernahm nämlich wieder das Kommando in der Punkteliste und hat vor dem Kräftemessen in Japan ein Guthaben von zwölf Punkten auf Weltmeister Marquez. «Ich habe dann gleich mal versucht, das Benzin zu managen. Es war eigentlich alles unter Kontrolle.» Sieben Rennwochenenden stehen noch im Kalender.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

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Martin schaut nur auf Marc Marquez

Martin gestand aber auch: «Ich wollte mehr Druck machen, es hätten ein paar Punkte mehr werden können. Am Ende war mein Hinterreifen komplett hinüber.» Für Martin zählt nur das Duell gegen «MM93» und deswegen weiß er: «Es war ein großartiges Wochenende, so müssen wir weiter performen. Ich freue mich jetzt, so weiterzumachen!»

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Übrigens: Es besteht die Möglichkeit, dass sich Martin in der kommenden Woche in Spanien einer routinemäßigen Operation unterzieht, bevor es mit dem Tross nach Asien geht. Nach den Rennen in Misano hatte der Aprilia-Star über unerwartete und sehr schmerzhafte Arm-pump-Probleme geklagt.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

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