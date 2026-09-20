Jorge Martin deklassierte Marc Marquez (5.): «Es war alles unter Kontrolle»

Jorge Martin (28) sicherte sich auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Sonntagnachmittag Rang 2 und konnte somit den perfekten Konter im WM-Kampf gegen Marc Marquez setzen, der nur als Fünfter ankam. Im Rennen bei warmem Herbstwetter musste sich Martin seinem entfesselten Landsmann Pedro Acosta (KTM) im ersten Drittel der Distanz beugen. Gegen den Spätbremser und Pechvogel vom Samstag-Sprint war diesmal kein Kraut gewachsen.

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Über den Rest der Renndistanz verwaltete Martin seinen Vorsprung auf Teamkollege Marco Bezzecchi, der im Finish noch mal näherkam. «Ich will Pedro gratulieren, er hat die letzten beiden Jahre für diesen Sieg gekämpft», erklärte der Weltmeister von 2024 nach dem Rennen über 28 Runden.

Während Acosta im Parc Fermé in einem Jubelmeer der Mannschaft von Red Bull KTM versank, war die Freude bei Martin ebenfalls berechtigt: Das Aprilia-Ass übernahm nämlich wieder das Kommando in der Punkteliste und hat vor dem Kräftemessen in Japan ein Guthaben von zwölf Punkten auf Weltmeister Marquez. «Ich habe dann gleich mal versucht, das Benzin zu managen. Es war eigentlich alles unter Kontrolle.» Sieben Rennwochenenden stehen noch im Kalender.

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Martin schaut nur auf Marc Marquez

Martin gestand aber auch: «Ich wollte mehr Druck machen, es hätten ein paar Punkte mehr werden können. Am Ende war mein Hinterreifen komplett hinüber.» Für Martin zählt nur das Duell gegen «MM93» und deswegen weiß er: «Es war ein großartiges Wochenende, so müssen wir weiter performen. Ich freue mich jetzt, so weiterzumachen!»

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