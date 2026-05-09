Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Raketenstart und Sprintsieg: Jorge Martin halbierte Bezzecchis WM-Vorsprung

Aprilia-Pilot Jorge Martin zeigte beim MotoGP-Sprint in Le Mans eine fehlerfreie Leistung: Beim Start stürmte er aus Reihe 3 an die Spitze und verteidigte die Führung bis ins Ziel.

MotoGP

Jorge Martin zeigte eine starke Leistung im Sprint
Jorge Martin zeigte eine starke Leistung im Sprint
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin zeigte eine starke Leistung im Sprint
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Aprilia-Werkspilot Jorge Martin hat beim MotoGP-Sprintrennen in Le Mans mit einem Schlag den WM-Vorsprung von Teamkollege Marco Bezzecchi halbiert. Martin fuhr einen klaren Sieg ein. Beim Start stürmte der Spanier von Startplatz 8 an die Spitze und baute daraufhin ein Polster von einer Sekunde auf, das er bis zum Zielstrich kontrollierte. Weder Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia noch WM-Leader Marco Bezzecchi kamen in Schlagdistanz.

Werbung

Werbung

«Ich liebe diesen Kurs», bemerkte Martin unmittelbar nach seinem Sieg im Sprint. «Im Qualifying hatte ich ein bisschen zu kämpfen. Mir war aber klar, dass mein Potenzial viel größer ist. Ich ging sehr entschlossen in das Rennen, rechnete aber natürlich nicht damit, bereits in der zweiten Kurve in Führung zu sein. Von da an pushte ich wie in der Vergangenheit – so wie ich es aus der Vergangenheit gewohnt bin. Ich bin sehr happy und freue mich auf morgen.»

Beeindruckender Start: Von Startplatz 8 an die Spitze!

Der Schlüssel zum Sprintsieg war zweifellos der Raketenstart. «Sicherlich hat es ziemlich geholfen, beim Start schnell zu sein. Aber ab diesem Punkt begann erst das eigentliche Rennen, also musste ich wirklich hart pushen. Auch wenn ich alles unter Kontrolle hatte und den Abstand zu Pecco verwalten konnte, war es nicht einfach, dieses Tempo zu fahren. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass wir uns jeden Tag steigern und uns gemeinsam mit Aprilia verbessern. Dafür bin ich wirklich dankbar», lobte er die Arbeit seiner Crew.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Obwohl er mit seinem Start eines der bisher stärksten Manöver der laufenden Saison zeigte, stuft Martin diesen nicht als besten seiner Karriere ein: «Nein, das glaube ich nicht. Ich habe einfach eine gute Linie und die richtigen Lücken gefunden. Aber ich denke, Katar 2021, als ich von Platz 15 auf Rang 3 gefahren bin, war mein bester Start.»

Die Starts waren in der jüngeren Vergangenheit eine der Schwächen von Aprilia. Doch das hat sich gedreht. Nach dem Start in Le Mans lagen die beiden Werks-Aprilias vorn. Laut Martin ist das aber weniger auf Technik-Upgrades zurückzuführen: «Ich war in den ersten Metern beim Start eigentlich schon immer super schnell. Ich denke, es ist eher eine Frage des Gefühls für die Kupplung. Die Systeme sind dieselben wie vergangene Saison, deshalb geht es eher darum, dass ich dieses Gefühl immer weiter verbessere.»

Und wie groß ist der Anteil Glück im Vergleich zum Talent beim Start? «Schwer zu sagen», grübelte Martin. «Vielleicht hatte ich etwas Glück, denn von Startplatz 8 aus ist es unmöglich vorherzusagen, was die anderen Fahrer machen werden. Der starke Start selbst war Können. Danach habe ich die richtigen Lücken perfekt gefunden – vielleicht war das Glück. Aber der Bremspunkt am Kurvenausgang war definitiv geplant. Ich hätte niemals gedacht, nach zwei Kurven schon Erster zu sein. Vielleicht habe ich an Platz 4 oder 5 gedacht. Aber ab diesem Moment habe ich einfach bis zum Ende gepusht.»

Le Mans spielt Martin in die Karten

Im Parc Fermé betonte Martin, wie sehr er den Bugatti Circuit liebt. Warum ist er ein so großer Fan der Stop-&-Go-Strecke in Frankreich? «Normalerweise mag man eine Strecke einfach, wenn man dort in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hat, weil man schnell ist. Es ist eine Strecke mit sehr viel Grip, auf der die Reifen sehr konstant arbeiten. Genau solche Bedingungen mag ich normalerweise. Heute hatte ich einen wirklich guten Hinterreifen, und das konnte ich optimal nutzen, um mich abzusetzen», begründete er.

Werbung

Werbung

Nach seinem Sprintsieg verdeutlichte Martin, dass es noch Luft nach oben gibt. Für den Sprint testete seine Crew eine Änderung, die vorher nicht probiert wurde. Dieses Risiko zahlte sich aus, zeigt aber auch, dass die Basis noch nicht perfekt ist.

Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans 2026
Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans 2026
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Der Start des Sprints
Der Start des Sprints
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Qualifying - Marc Márquez, Francesco Bagnaia & Marco Bezzecchi
Qualifying - Marc Márquez, Francesco Bagnaia & Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Marco Bezzecchi
Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans 2026
© Gold & Goose

«Für das Rennen haben wir heute das Setup noch etwas verändert – speziell nur fürs Rennen, ohne es vorher getestet zu haben. Das ist auf meiner Seite der Box eigentlich nicht üblich, aber wir haben es einfach probiert, und es hat funktioniert. Das zeigt aber auch, dass wir unsere perfekte Basis noch nicht komplett gefunden haben. Deshalb müssen wir weiterarbeiten. Mal sehen, ob wir morgen noch einen kleinen Schritt machen können, um etwas mehr Kontrolle zu bekommen. Aber wir bewegen uns definitiv in die richtige Richtung», ist der WM-Zweite überzeugt. Nach dem Sprintsieg liegt Martin nur noch sechs Punkte hinter WM-Leader Marco Bezzecchi.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

03

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

04

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

06

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

07

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

09

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM