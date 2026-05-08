Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Martin: Trotz Crash im Zeittraining schneller als der Tabellenführer

Auch in Frankreich überstand Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin den Auftakt nicht ohne Schrammen. Auf die Leistung hatte der Crash im Le-Mans-Zeittraining keinen Einfluss. Platz 6 für den «Martinator».

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Zu schräg: Aprilia-Pilot Martin ging wenig später zu Boden
Zu schräg: Aprilia-Pilot Martin ging wenig später zu Boden
Foto: Trescher
Zu schräg: Aprilia-Pilot Martin ging wenig später zu Boden
© Trescher

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Beim Spanien-GP hatte Jorge Martin weiter eifrig an seinem Rambo-Image gearbeitet. Mit drei Stürzen in seiner Heimat lieferte der wiedererstarkte Spanier viel Schrott in der Aprilia-Box ab. Zugleich passten aber auch die Zeiten. Auf Rang 4 im GP hatte Jorge Martin bestätigt, dass die vermasselte Saison 2025 seinem Grundspeed nichts anhaben konnte.

Werbung

Werbung

Vergleichbar ging es auch in Le Mans weiter, wenn auch in milderer Form. Am Freitag kam Martin mit einem Ausrutscher davon. Der ereignete sich gleich zu Beginn des einstündigen Zeittrainings. Martin hatte erst eine gezeitete Runde hinter sich, da übertrieb es WM-Zweiter in der Schikane am Ende der Gegengeraden. In Zeitlupe klappte das Vorderrad an Martins RS-GP weg. Glück für Martin – die Aprilia lief im Kies weiter und so konnte sich der Verschrammte aus eigener Kraft zurück in die Box und zeitnah wieder ins Geschehen bringen.

Nach frühem Crash konnte Jorge Martin das Zeittraining wieder aufnehmen
Nach frühem Crash konnte Jorge Martin das Zeittraining wieder aufnehmen
Foto: Trescher
Nach frühem Crash konnte Jorge Martin das Zeittraining wieder aufnehmen
© Trescher

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Jorge Martin gestand nach der wichtigen Session: «Es war sicher nicht unser bester Freitag und der Crash hat nicht geholfen. Dazu kam, ich hatte nicht ausreichend Reifenmaterial. Also musste ich auch nach dem Sturz mit den angefahrenen Reifen weitermachen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie erst richtig sauber und dann auf idealer Temperatur waren.»

Werbung

Werbung

Jorge Martin fand keine Antworten

Überhaupt haderte der Madrilene mit dem schwarzen Gold aus Frankreich: «Ich kann nicht richtig verstehen, was heute los war. Es hat extrem lange gedauert, bis der Vorderreifen richtig funktioniert hat. Ich habe 4–5 Runden gebraucht und selbst dann war es an einigen Stellen linksherum immer noch nicht perfekt. Die Temperaturen, auch am Abend zuvor, waren recht hoch, das ist nicht zu erklären.»

Wie seinem Teamkollegen auch, schafft es Martin aber dennoch, sich direkt ins Q2 zu fahren. Beide Attacken gingen auf. Zunächst tauchte Martin auf Position 8 auf, im Finale verbesserte er sich auf 1:30,128 min. Damit war Jorge Martin Sechster und sogar noch 0,049 sec vor Teamkollege und WM-Rivalen Bezzecchi auf dem Circuit Bugatti.

Martins Sicht vor dem Sprint-Samstag: «Gut ist, dass am Ende beide Versuche mich zu verbessern, funktioniert haben. Es ist eine gute Basis – aber das Ziel ist es auf jeden Fall, noch weiter nach vorne zu kommen. Ich werde wie immer alles geben.»

Zur Erinnerung: Sprint-Spezialist Martin hatte sich in den USA seinen ersten Sieg auf dem Prototyp aus Noale geholt. In Jerez gelang ihm ein sensationeller Start in den Sprint. Doch nach nur einer Runde musste er sein Bike in der Box mit einem Defekt an der Bremsanlage abstellen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

1:29,907

02

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+0,010

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

22

+0,138

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+0,138

05

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

27

+0,185

06

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+0,221

07

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+0,270

08

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

21

+0,288

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+0,289

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

21

+0,289

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien