Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Martin und Aprilia Racing: Die verpasste Riesenchance in der MotoGP

Mit Platz 4 im Großen Preis von Thailand war auch Jorge Martin wichtiger Teil des beeindruckenden Erfolgs von Aprilia. Die Vorstellung des MotoGP-Champions von 2024 wirft auch spannende Fragen auf.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Jorge Martin (Aprilia) vor Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati)
Jorge Martin (Aprilia) vor Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati)
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin (Aprilia) vor Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati)
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der MotoGP-WM-Auftakt in Buriram ließ keine Zweifel darauf aufkommen, dass Aprilia für die Saison 2026 erstmals in der Ausgangslage ist, um nicht nur von einem Titel in der Königsklasse zu träumen. Der Erfolg der RS-GP war trotz der herausragenden Rolle von Marco Bezzecchi mit Pole-Position und GP-Sieg keine Einmann-Show. Alle vier Aprilia-Piloten hielten an der Spitze mit.

Werbung

Werbung

Trackhouse-Pilot Raul Fernandez schafft es in beiden Rennen aufs Podium, Ai Ogura wiederholte seinen starken Debüt-Aufschlag von 2024 und Jorge Martin schaffte es nicht nur sicher ins Q2 – der Martinator lag im Großen Preis auf Podestkurs und machte am Ende mit Platz 4 das Aprilia-Traumergebnis komplett. In der WM-Tabelle spiegelt sich das nach zwei Rennen mit den Rängen 2–5 wider Nie war Aprilia besser aufgestellt.

2025: Jorge Martin verlor eine volle Saison

Der Auftritt von Jorge Martin hat einen besonderen Stellenwert. Dass Martin zu den besten MotoGP-Piloten zählt, das konnte der Spanier in seiner Zeit bei Pramac-Ducati unter Beweis stellen und mit der WM-Krone 2024 bestmöglich dokumentieren. Das Jahr 2025 hinterließ dagegen gewaltige Spuren. Ein Leidensjahr mit Stoff für ein Buch, das den Champion ein komplettes Jahr seiner Karriere kostete. Selbst den wichtigen «Prüfstandstermin» in Sepang, nur wenige Wochen vor dem ersten Rennen 2026, hatte Martin mangels körperlichem Bestzustand auslassen müssen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Oben auf: Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin
Oben auf: Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Oben auf: Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Die sportliche Leistung von Jorge Martin beim Saisonauftakt muss extrem hoch eingeschätzt werden. In einer an Komplexität einzigartigen dichten Klasse gelang es dem Racer aus Madrid, aus dem Stand wieder an die Spitze zu kommen. Eine Leistung, die nicht selbstverständlich ist.

Auch Ikone Marc Marquez gelang es, sowohl bei seinem Wechsel ins Ducati-Lager als auch nach seinem Sturz durch Marco Bezzecchi im Oktober 2025 nach langer Pause sofort wieder an der Spitze aufzutauchen Doch anderen Piloten gelingt das nicht. Jüngstes Beispiel ist Tech3-Pilot Maverick Vinales, der zwar körperlich wieder genesen ist, aber noch nicht in der Lage ist, auf dem gleichen Level wie im Sommer 2025 zu fahren.

Martin und Aprilia: Zwei getrennte Erfolgsgeschichten in einer Box

Zweifelsfrei wäre das sehr überzeugende Comeback des «Martinators» in Thailand nicht ohne konkurrenzfähiges Material zustande gekommen. Dass auch Aprilia eine effiziente Weiterentwicklung der RS-GP betrieben hat, ist offensichtlich, denn auch Piloten wie Raul Fernandez fahren jetzt konstant in den Top-5. Doch spricht man Buriram-Sieger Marco Bezzecchi auf die konkreten Fortschritte der RS-GP an, so kommt wenig Konkretes «Bezz» schob den überschaubaren Start einer Aprilia-Karriere vor einem Jahr vor allem auf sich selbst zurück. Vertrauen und Speed haben sich durch Erfahrung und das Team weiter aufgebaut, so das Credo des Italieners, der seit dem Portugal-GP 2025 alle MotoGP-Rennen gewinnen konnte.

Wie gut die RS-GP bereits vor einem Jahr war, das zeigte Trackhouse-Pilot Ai Ogura. Der Japaner war bereits bei seinem Debüt zweimal in die Top 5 gefahren. Nicht auszumalen, was gewesen wäre, wenn ein gesunder Jorge Martin die Reise zum WM-Auftakt angetreten hätte. Eine Debatte um die Leistungsfähigkeit des Renners aus Noale wäre genauso wenig aufgeflammt wie die konstruierten, vorzeitigen Ausstiegsszenarien seitens des 2024er-Champions. Mit einem siegfähigen Jorge Martin in Rennen 1 wäre es womöglich auch nicht zum Durchmarsch von «MM93» gekommen. Ein spannender Titelkampf 2025 zwischen Marquez und Martin, Ducati gegen Aprilia, das hätte man bereits vor einem Jahr erleben können.

Werbung

Werbung

Die in jeder Hinsicht kurios einzigartige Verbindung von Jorge Martin und Aprilia mit zwei getrennt erscheinenden Erfolgsgeschichten, die sich spät in der gleichen Box zusammenfindet – und die sich zudem nach dieser Saison wieder auflösen wird – ändert nichts an den Tatsachen. Jorge Martin zählt auch 2026 zu den stärksten Fahrern im Feld und ist fahrerisch ein Juwel für jeden Hersteller. Und Aprilia hat es geschafft, eine brillante Basis so zu verfeinern, dass nun alle Piloten der RS-GP davon profitieren.

Willkommen zum Rennen in Buriram
Willkommen zum Rennen in Buriram
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Razgatlioglu und Miller
Razgatlioglu und Miller
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Morbidelli und Bagnaia
Morbidelli und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Acosta und Martin
Acosta und Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Martin und Acosta
Martin und Acosta
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Buriram
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien