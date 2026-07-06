Jorge Martin und Yamaha: Traumkombination oder MotoGP-Einbahnstraße?

Yamaha und damit das Werk mit den zweitmeisten MotoGP-Erfolgen ist mitten in einem kompletten Umwälzungsprozess. Mit der Abkehr vom Vierzylinder-Reihenmotor wurde ein beträchtlicher Meilenstein gesetzt, der sich allerdings bis heute nicht feiern lässt. Knapp ein Jahr nach dem Renndebüt per Wildcard und 20 Rennen unter den Stammpiloten ist die Bilanz ernüchternd. Während die anderen vier Hersteller weiter zusammenrückten, ist Yamaha abgefallen. Auf allen Kursen erreicht die V4-M1 bis heute nicht die Vorgängerin, die es auch in der Krise 2025 noch zu ersten Startplätzen und Podestplätzen brachte.

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Am Ende der laufenden Saison werden dazu drei der vier aktuellen Fahrer von Bord gehen, lediglich Rookie Toprak Razgatlioglu bleibt. An Bord kommen bei Pramac mit hoher Wahrscheinlichkeit Moto2-Ass Guevara, Ai Ogura – im letzten Jahr selbst noch ein Frischling – und Jorge Martin.

Die Fähigkeiten von Martin als Rennfahrer sind unbestritten

Auf dem Papier ein Transfer-Volltreffer für Yamaha Racing. Denn mit Martin kommt nicht nur ein fahrerisches Ausnahmetalent an Bord. Der leidenschaftliche Racer aus Madrid kam als Moto3-Weltmeister und sammelt seit 2021 Kilometer in der Königsklasse. Noch im ersten Jahr gelang auf der Pramac-Ducati der erste Sieg. Zwei Jahre später war Martin Vize-, drei Jahre später MotoGP-Weltmeister.

Die Visitenkarte des «Martinators» ist vollgeschrieben. Martin gilt als ausgezeichneter Qualifyer und Meister des 2023 eingeführten Sprint-Formats. Mit 18 Siegen teilt sich der 28-Jährige Platz 1 der Bestenliste mit Marc Marquez. Dazu kommt, dass Jorge Martin auf dem Weg zum WM-Titel ausgesprochene Nervenstärke auf dem Motorrad bewiesen hat. Während der Saison 2024 wechselte die Tabellenführung etliche Male zwischen Martin und Bagnaia – doch in den finalen Rennen blieb der Spanier fehlerlos. Der erste Titel ging damals verdient an die Nummer 89.

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Dann kam das Jahr 2025. Martin, der trotz des WM-Titels, von Marc Marquez im Rennen um den Platz bei Ducati Lenovo geschlagen wurde, landete beim Rivalen aus Noale und saß erstmals in seiner GP-Karriere nicht auf einem ad-hoc siegfähigen Motorrad. Was Jorge Martin vorher wusste, endete in der Praxis in einer bislang einmaligen Dramaturgie. Der als Ducati-Pilot souveräne Martin verlor als Aprilia-Werksfahrer sämtliche Nerven und schlitterte mit einer Serie gravierender Verletzungen nur knapp am Karriereaus vorbei.

Die Frage: Kann Jorge Martin auch bei der Entwicklung der M1 helfen?

Letztlich konnte sich Martin bei Arbeitgeber Aprilia bedanken. Mit großem Energieeinsatz konnte die vorzeitige Trennung abgewendet werden – während Marco Bezzecci in Coproduktion mit Tester Lorenzo Savadori die RS-GP mit großem Erfolg weiterentwickelte.

Teamkollegen 2027: Jorge Martin und Ai Ogura Foto: Gold and Goose Teamkollegen 2027: Jorge Martin und Ai Ogura © Gold and Goose

Kaum war das Motorrad siegfähig, war auch Jorge Martin wieder zur Stelle. Das sportliche Comeback ist in jeder Hinsicht bemerkenswert, basiert aber in erster Instanz auf dem großen Technik-Schritt seines Untersatzes, wie auch die Resultate der Markenkollegen Fernandez und Ogura bei Trackhouse zeigen. Jorge Martin als Fahrgenie steht nicht zur Debatte, seine Fähigkeiten als Entwickler hat er bis heute aber nicht bewiesen.

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Die Frage nach der richtigen Entscheidung könnte damit auch an Yamaha gehen. Reicht Yamaha der schiere Speed und die Erfahrung Martins plus die Expertise der Testmannschaft, um aus der 850er-M1 ein Siegermotorrad zu machen? Nicht zu vergessen ist allerdings Ai Ogura. Zwar ist der deutlich weniger erfahren, denkt, fühlt und kommuniziert aber auf Augenhöhe mit dem japanischen Entwicklungsflügel.

Die Fans des Sports bedanken sich derweil für die mutige Entscheidung von beiden Seiten. Wie sich Jorge Martin auf der Yamaha schlägt und ob es gelingt, als Team zu arbeiten – das sind nur zwei der spannendsten Fragen zur Saison 2027.