Jorge Martin vor Brasilien-GP: «Wir müssen äußerst sorgfältig sein!»

Jorge Martin verpasste Anfang Februar den Vorsaisontest in Malaysia, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Beim zweitätigen Test in Thailand war der MotoGP-Weltmeister von 2024 wieder dabei. Der «Martinator» war zufrieden, er fühlte sich wohl auf der RS-GP26. Das gute Gefühl bestätigte sich dann beim Rennwochenende in Buriram, wo der Aprilia-Werksfahrer auf die Ränge 5 und 4 raste. Nach dem Thailand-GP liegt er in der Gesamtwertung mit 18 Punkten auf Platz 4.

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In seiner spanischen Heimat versuchte Martin, um im Flow zu bleiben. Er trainierte mit einem Serienbike von Aprilia und war mit dem Rennrad unterwegs. Nun ist es Zeit, wieder in den Rennmodus zu wechseln – am kommenden Wochenende findet in Brasilien der zweite Grand Prix des Jahres statt.

«Ich freue mich sehr darauf, auf dieser neuen Strecke loszulegen, und bin zuversichtlich, dass uns die in Thailand geleistete Arbeit auch in Brasilien eine gute Grundlage bieten wird», ist Martin überzeugt.

Jorge Martin: «Eine neue Strecke ist immer anspruchsvoll!»

Der Autodromo Internacional Ayrton Senna ist für alle Fahrer neu, weshalb den Teams und Fahrern keine Daten zur Verfügung stehen. «Wir müssen äußerst sorgfältig sein, um das richtige Feedback zu geben, denn eine neue Strecke ist immer anspruchsvoll und es gibt viel zu tun», betonte der Spanier. «Ich glaube jedoch, dass wir gemeinsam mit Marcos Team konkurrenzfähig sein werden. Ich kann es kaum erwarten, nach Brasilien zu kommen. Es ist ein Land, das mir sehr gut gefällt.»

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Es wird sich zeigen, ob die Aprilia RS-GP auch in Brasilien das stärkste Paket am Start haben wird. Vor allem Ducati wird alles daransetzen, um in Südamerika zurückzuschlagen.