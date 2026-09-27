«Model» Martin ganz in Schwarz: Für diese Marke wirbt der Aprilia-Pilot
MotoGP-Ass Jorge Martin ist nicht nur schnell, er ist zudem ein gefragtes Testimonial. Eine Marke, die man auch aus dem Motocross-Sport kennt, sicherte sich die Dienste des «Martinators».
Jorge Martin hatte auf dem Red Bull Ring ein fast perfektes Rennwochenende – wäre da nicht KTM-Pilot Pedro Acosta gewesen. Dennoch: Pole-Position, Sprintsieg und Platz 2 im Grand Prix liest sich beeindruckend. In Spielberg war der «Martinator» im «Flow». Er konnte zudem die WM-Führung zurückerobern – Champion Marc Marquez (Ducati) kam über die Ränge 2 und 5 nicht hinaus. Vor den letzten sieben Saison-Events liegt Martin mit 12 Punkten voran.
Nächste Woche startet in Japan die Asien- und Australien-Tour. Wie seine Kollegen aus der Königsklasse, nutzt auch Martin die Zeit, um sich auf das anstrengende letzte Saisondrittel vorzubereiten. Unter anderem trainiert der Spanier auf dem Rennrad.
Brillenhersteller aus Kalifornien
Kürzlich postete Jorge Martin auf seinem Instagram-Account Bilder, die ihn von einer ungewohnten Seite zeigen. Auf den Fotos ist der Aprilia-Pilot im Anzug mit Fliege und schwarzer Sonnenbrille zu sehen. Der Hintergrund: Martin ist Werbepartner von «100%». Das US-amerikanische Unternehmen aus San Diego stellt Sport- und Sonnenbrillen her. Vor allem im Rad- und Motocross-Sport genießt die Marke einen hohen Bekanntheitsgrad.
In wenigen Tagen wird Martin wieder in seine schwarze Lederkombi schlüpfen. Vom 2. bis 4. Oktober findet auf dem Twin Ring Motegi der Große Preis von Japan statt. Letztes Jahr brach sich dort Martin bei einem Crash im MotoGP-Sprint das rechte Schlüsselbein.
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