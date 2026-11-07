Jorge Martin wie entfesselt im Katar-Sprint: «Platz 3 ist wie ein Sieg»

Es sei bereits besonders in Katar an den Start zu gehen, und sein Ziel sei es, beide Rennen zu beenden, hatte Jorge Martin am Freitag mit Blick auf das MotoGP-Wochenende und seinen WM-Kampf mit Marc Marquez verlauten lassen. Spätestens nach dem Qualifying dürfte wohl kaum jemand damit gerechnet haben, dass der «Martinator» am Samstagabend im Sprintrennen zeitweise um den Sieg mitfahren würde.

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In der Qualifikation für die Startaufstellung fühlte sich Martin von Pedro Acosta aufgehalten und ging nur vom elften Startplatz ins Rennen. Beim Fallen der Zielflagge stand der Mann mit der Nummer 89 auf dem Podium, genau zwei Wochen nach dem Bruch seines rechten Handgelenks bei einem Sturz im Sprintrennen auf Phillip Island. Nach dem Ende der ersten Runde des Samstagsrennens fuhr der Weltmeister von 2024 auf dem sechsten Platz, eine Runde später bereits auf Rang 4. Acosta, Fernandez, Zarco mussten den Held des Rennens ziehen lassen.

Eisbeutel bitte: Jorge Martin schaffte es im Sprint auf Platz 3 Foto: Gold and Goose Eisbeutel bitte: Jorge Martin schaffte es im Sprint auf Platz 3 © Gold and Goose

Im Rahmen der Podiumszeremonie erklärte der angeschlagene WM-Zweite: «Das Adrenalin hat mir geholfen zu pushen. Ich habe mich für den weichen Hinterreifen entschieden, um angreifen zu können.» Schon im vierten Umlauf fand sich der Madrilene in einem packenden Zweikampf mit Kontrahent Marc Marquez wieder, mehrere Angriffe waren die Folge: «Mit Marc um die Führung zu kämpfen hat Spaß gemacht. Letztlich hatte ich aber nicht genügend Kraft, um bis zum Ende alles zu geben.»

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Im vorletzten Umlauf musste sich Martin noch Fabio Di Giannantonio geschlagen geben, der seine Rundenzeiten in den letzten Runden sukzessive verbessern konnte. Jedoch: «In diesem Rennen auf dem Podium zu stehen ist unglaublich und wie ein Sieg.» Um am Sonntag im Grand Prix von Katar zumindest seine theoretische WM-Chance zu wahren, muss Jorge Martin mindestens einen Punkt holen. Jetzt hat nur noch Martin die Chance, Marc Marquez zu stoppen. Marco Bezzecchi ist nach seinem Crash, pikanterweise nach Kollision mit Marquez, raus aus dem WM-Kampf.