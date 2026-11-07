Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Martin wie entfesselt im Katar-Sprint: «Platz 3 ist wie ein Sieg»

Aprilia-Held Jorge Martin fuhr im MotoGP-Sprint in Katar am Samstag von Startplatz 10 mit großen Herz unaufhaltsam nach vorne. Im Duell mit MM93 fehlte dem Aprilia-Ass jedoch etwas Entscheidendes.

MotoGP

Kaum zu glauben: Jorge Martin überholte Marc Marquez
Kaum zu glauben: Jorge Martin überholte Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Kaum zu glauben: Jorge Martin überholte Marc Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Es sei bereits besonders in Katar an den Start zu gehen, und sein Ziel sei es, beide Rennen zu beenden, hatte Jorge Martin am Freitag mit Blick auf das MotoGP-Wochenende und seinen WM-Kampf mit Marc Marquez verlauten lassen. Spätestens nach dem Qualifying dürfte wohl kaum jemand damit gerechnet haben, dass der «Martinator» am Samstagabend im Sprintrennen zeitweise um den Sieg mitfahren würde.

Werbung

Werbung

In der Qualifikation für die Startaufstellung fühlte sich Martin von Pedro Acosta aufgehalten und ging nur vom elften Startplatz ins Rennen. Beim Fallen der Zielflagge stand der Mann mit der Nummer 89 auf dem Podium, genau zwei Wochen nach dem Bruch seines rechten Handgelenks bei einem Sturz im Sprintrennen auf Phillip Island. Nach dem Ende der ersten Runde des Samstagsrennens fuhr der Weltmeister von 2024 auf dem sechsten Platz, eine Runde später bereits auf Rang 4. Acosta, Fernandez, Zarco mussten den Held des Rennens ziehen lassen.

Eisbeutel bitte: Jorge Martin schaffte es im Sprint auf Platz 3
Eisbeutel bitte: Jorge Martin schaffte es im Sprint auf Platz 3
Foto: Gold and Goose
Eisbeutel bitte: Jorge Martin schaffte es im Sprint auf Platz 3
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Im Rahmen der Podiumszeremonie erklärte der angeschlagene WM-Zweite: «Das Adrenalin hat mir geholfen zu pushen. Ich habe mich für den weichen Hinterreifen entschieden, um angreifen zu können.» Schon im vierten Umlauf fand sich der Madrilene in einem packenden Zweikampf mit Kontrahent Marc Marquez wieder, mehrere Angriffe waren die Folge: «Mit Marc um die Führung zu kämpfen hat Spaß gemacht. Letztlich hatte ich aber nicht genügend Kraft, um bis zum Ende alles zu geben.»

Werbung

Werbung

Im vorletzten Umlauf musste sich Martin noch Fabio Di Giannantonio geschlagen geben, der seine Rundenzeiten in den letzten Runden sukzessive verbessern konnte. Jedoch: «In diesem Rennen auf dem Podium zu stehen ist unglaublich und wie ein Sieg.» Um am Sonntag im Grand Prix von Katar zumindest seine theoretische WM-Chance zu wahren, muss Jorge Martin mindestens einen Punkt holen. Jetzt hat nur noch Martin die Chance, Marc Marquez zu stoppen. Marco Bezzecchi ist nach seinem Crash, pikanterweise nach Kollision mit Marquez, raus aus dem WM-Kampf.

TV-Programm

Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Foto: Gold and Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold and Goose Photography
Streckenposten
Streckenposten
Foto: Gold and Goose Photography
Marc Márquez & Jorge Martin
Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold and Goose Photography
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose Photography
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow
Foto: Gold and Goose Photography
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose Photography
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold and Goose Photography
Lorenzo Savadori
Lorenzo Savadori
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold and Goose Photography
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold and Goose Photography
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold and Goose Photography
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose Photography
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold and Goose Photography
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold and Goose Photography
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose Photography
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose Photography
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose Photography
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold and Goose Photography
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose Photography
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
© Gold and Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Training

  7. Freies Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

03

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

04

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

05

63

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

06

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

07

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

08

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

09

54

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  • Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  5. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM