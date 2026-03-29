Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jubel, Crash, Jorge Martin nach verrücktem Tag: «Wusste, dass ich stürze»

Jorge Martin hat mit seinem Sprint-Sieg auf dem Circuit of the Americas nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Er sprach über Schmerzen, Zweifel und den Weg zurück an die Spitze der MotoGP.

Toni Schmidt
Von

MotoGP

Jorge Martin und der Beweis des Übermuts nach dem Sprint-Sieg in Austin
Jorge Martin und der Beweis des Übermuts nach dem Sprint-Sieg in Austin
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin und der Beweis des Übermuts nach dem Sprint-Sieg in Austin
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Noch am Vortag war das Thema körperliche Verfassung allgegenwärtig. Die Situation belaste ihn aber mental nicht, so Martin vor der Session der Königsklasse auf der körperlich extrem herausfordernden Piste nahe Austin. «Ich spüre keinen Druck. Körperlich haben wir im Vorfeld gut gearbeitet. Ich hatte am Abend keine Schmerzen mehr, die Entzündung ist zurückgegangen.» Am Sprint-Samstag fühlte er sich großartig, doch die Belastung im Sprint hinterließ Spuren: «Jetzt habe ich starke Schmerzen in der linken Hand. Die Belastung war extrem. Ich habe jede Runde bis zum Ende gepusht. Als ich gesehen habe, dass ich gewinnen kann, habe ich 110 Prozent gegeben.» Diese Überbelastung zollt ihm nun Tribut. «Wir müssen die Entzündung reduzieren, um auch im Rennen bereit zu sein, es gibt Arbeit.»

Werbung

Werbung

Entscheidend für den Sieg war Martins Vertrauen beim Anbremsen sowie der Mut, im richtigen Moment alles zu riskieren. «Ich hatte beim Bremsen eigentlich die ganze Zeit eine gewisse Reserve. Als ich sie gebraucht habe, habe ich alles auf den Tisch gelegt und Pecco überholt.» Das Manöver gegen Francesco Bagnaia war dabei ein Ritt auf der Rasierklinge: «Für mich war das am Limit. Das Vorderrad war in Bewegung, ich wusste nicht, ob ich das Motorrad stoppen kann oder ob ich ihn kreuze.»

Nach 511 Tagen wieder zurück auf der Siegerbühne: Jorge Martin
Nach 511 Tagen wieder zurück auf der Siegerbühne: Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Nach 511 Tagen wieder zurück auf der Siegerbühne: Jorge Martin
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Vor einem Jahr auf Fentanyl

Nach einem Katastrophenjahr 2025 sprach er über die bisher schwerste Phase seiner Karriere. «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tief ich letztes Jahr abgesunken war. Wie sehr ich von dieser Welt, von der MotoGP, entfernt war. Ich wollte nicht zurückkommen.» Umso glücklicher ist er, wieder zurück an der WM-Spitze zu sein. «Ich bin gegenüber Aprilia dankbar. Sie helfen mir, mein Level wieder zu erreichen. Als ich im Krankenhaus war – wenn mir da jemand gesagt hätte, dass ich ein Jahr später wieder um die Weltmeisterschaft kämpfe … Ich war auf Fentanyl, vielleicht hätte ich einfach ja gesagt.»

Werbung

Werbung

Übermütig wird Martin nicht. Er weiß, dass die WM-Führung, die er im Sprint erreicht hat, schnell vorüber sein kann. Der Schlüssel liegt daher in der Konstanz. «Wir sind immer in den Top 5, immer konkurrenzfähig. Wir haben uns gesteigert: Fünfter, Vierter, Dritter, Zweiter – und jetzt Erster.»

Selbst der Jubel geriet zum Sinnbild des wilden Tages, als er nach einem Wheelie in der Auslaufrunde stürzte. «Ich wusste, dass ich stürzen würde. Zweiter, dritter Gang … Ich habe gesehen, dass das Bike nicht hoch genug kommt. Im vierten Gang konnte ich das Vorderrad nicht mehr kontrollieren – dann bin ich gestürzt.» Seine Reaktion? «Für das Team tut es mir leid. Aber sie werden trotzdem gerne arbeiten.»

Willkommen zum Rennwochenende in Austin
Willkommen zum Rennwochenende in Austin
Foto: Gold and Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold and Goose
Fans
Fans
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold and Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold and Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold and Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold and Goose
Darryn Binder
Darryn Binder
Foto: Gold and Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold and Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold and Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold and Goose
Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Pedro Acosta
Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Polesetter Fabio di Giannantonio
Polesetter Fabio di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Pedro Acosta
Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Sieger Jorge Martin
Sieger Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Austin
© Gold and Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Freies Training

  2. 2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

  4. Freies Training

  5. Sprint

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 3. Freies Training

  9. 2. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Aprilia Racing

Maverick Viñales

Maverick Viñales

12

20

41:09,503

2:02,575

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Tech 3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

31

20

+1,728

2:02,966

26

03

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Ducati Corse

Enea Bastianini

Enea Bastianini

23

20

+2,703

2:03,051

20

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Pramac Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

89

20

+4,690

2:03,100

20

05

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

1

20

+7,392

2:02,901

13

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

49

20

+9,980

2:03,212

10

07

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró

Aprilia Racing

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró

41

20

+12,208

2:03,329

14

08

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Team VR46

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

72

20

+13,343

2:03,503

8

09

Brad Binder

Brad Binder

KTM

Brad Binder

Brad Binder

33

20

+14,931

2:03,463

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Raúl Fernández

Raúl Fernández

25

20

+16,656

2:03,314

7

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien