Jubel, Crash, Jorge Martin nach verrücktem Tag: «Wusste, dass ich stürze»

Noch am Vortag war das Thema körperliche Verfassung allgegenwärtig. Die Situation belaste ihn aber mental nicht, so Martin vor der Session der Königsklasse auf der körperlich extrem herausfordernden Piste nahe Austin. «Ich spüre keinen Druck. Körperlich haben wir im Vorfeld gut gearbeitet. Ich hatte am Abend keine Schmerzen mehr, die Entzündung ist zurückgegangen.» Am Sprint-Samstag fühlte er sich großartig, doch die Belastung im Sprint hinterließ Spuren: «Jetzt habe ich starke Schmerzen in der linken Hand. Die Belastung war extrem. Ich habe jede Runde bis zum Ende gepusht. Als ich gesehen habe, dass ich gewinnen kann, habe ich 110 Prozent gegeben.» Diese Überbelastung zollt ihm nun Tribut. «Wir müssen die Entzündung reduzieren, um auch im Rennen bereit zu sein, es gibt Arbeit.»

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Entscheidend für den Sieg war Martins Vertrauen beim Anbremsen sowie der Mut, im richtigen Moment alles zu riskieren. «Ich hatte beim Bremsen eigentlich die ganze Zeit eine gewisse Reserve. Als ich sie gebraucht habe, habe ich alles auf den Tisch gelegt und Pecco überholt.» Das Manöver gegen Francesco Bagnaia war dabei ein Ritt auf der Rasierklinge: «Für mich war das am Limit. Das Vorderrad war in Bewegung, ich wusste nicht, ob ich das Motorrad stoppen kann oder ob ich ihn kreuze.»

Nach 511 Tagen wieder zurück auf der Siegerbühne: Jorge Martin Foto: Gold and Goose Nach 511 Tagen wieder zurück auf der Siegerbühne: Jorge Martin © Gold and Goose

Vor einem Jahr auf Fentanyl

Nach einem Katastrophenjahr 2025 sprach er über die bisher schwerste Phase seiner Karriere. «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tief ich letztes Jahr abgesunken war. Wie sehr ich von dieser Welt, von der MotoGP, entfernt war. Ich wollte nicht zurückkommen.» Umso glücklicher ist er, wieder zurück an der WM-Spitze zu sein. «Ich bin gegenüber Aprilia dankbar. Sie helfen mir, mein Level wieder zu erreichen. Als ich im Krankenhaus war – wenn mir da jemand gesagt hätte, dass ich ein Jahr später wieder um die Weltmeisterschaft kämpfe … Ich war auf Fentanyl, vielleicht hätte ich einfach ja gesagt.»

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Übermütig wird Martin nicht. Er weiß, dass die WM-Führung, die er im Sprint erreicht hat, schnell vorüber sein kann. Der Schlüssel liegt daher in der Konstanz. «Wir sind immer in den Top 5, immer konkurrenzfähig. Wir haben uns gesteigert: Fünfter, Vierter, Dritter, Zweiter – und jetzt Erster.»

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen