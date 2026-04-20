Justin Marks: «Überraschend, wie schnell die Fahrer in der MotoGP wechseln»

Trackhouse Aprilia ist sehr gut in die MotoGP-Saison 2026 gestartet – beide Fahrer haben bei den ersten drei Rennwochenenden gute Resultate erzielt. Ai Ogura konnte bislang vier Top-5-Ergebnisse (Sprints und Grands Prix) einfahren. In der Gesamtwertung liegt der Japaner derzeit auf Rang 7. Teamkollege Raul Fernandez schaffte es beim Saisonauftakt in Thailand zweimal auf das Podest. Derzeit belegt der Spanier WM-Rang 6. Die RS-GP ist derzeit das stärkste Motorrad im Feld, was die Siege und Top-Platzierungen der Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin unterstreichen.

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Fernandez fuhr letztes Jahr auf Phillip Island den ersten Sieg für das noch junge Trackhouse-Team ein. Die US-amerikanische Truppe ist mittlerweile an jedem Rennwochenende ein Kandidat für die Top-3. «Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht daran geglaubt hätte, dass wir gewinnen oder auf dem Podest sein können», erklärte Trackhouse-Teambesitzer Justin Marks im Interview mit den Kollegen von motogp.com. «Die Aprilia ist sehr gut und das Feedback der Fahrer, welche sie dem Team geben, ist sehr nützlich. Es kommt alles zusammen – so wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin momentan sehr begeistert – noch mehr, als wir damals mit diesem MotoGP-Team gestartet sind. Die Aufgabe war es, zu versuchen ein Team aufzubauen, das gewinnen kann. Dabei dreht sich alles um die Arbeit, die du hineinsteckst – was du jeden Tag machst und wie du dich vorbereitest. Es geht darum, sich jedes Wochenende zu verbessern, und darauf zu schauen, dass die Fahrer glücklich, gesund und gut vorbereitet sind. Wenn wir uns darauf fokussieren und unsere Ziele auf Performance auslegen, dann kommen die Ergebnisse auf der Rennstrecke von allein.»

2027 startet in der MotoGP mit dem neuen Reglement eine neue Ära. Dazu kommt, dass viele Fahrer das Team wechseln werden. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Ai Ogura mit Yamaha für nächstes Jahr einig sein soll – eine offizielle Bestätigung für den Deal gibt es allerdings noch nicht. Somit muss sich Trackhouse für nächstes Jahr zumindest einen neuen Fahrer suchen. Fährt Raul Fernandez weiter auf hohem Niveau, gibt es keinen Grund für einen Austausch des Madrilenen.

Häufige Fahrerwechsel sind für Marks überraschend

«Etwas, was mich in der MotoGP überrascht, ist, wie schnell die Fahrer hin und her wechseln. In der Nascar und den anderen Rennserien, in denen wir aktiv sind, streben wir mit den Athleten eine viel längere Zusammenarbeit an», betonte Marks. «Ich bin zufrieden mit unseren Jungs, und umso mehr wir in die Beziehungen mit unseren Fahrern investieren und sie unterstützen, desto besser sind diese auf der Rennstrecke. Wir haben zwei Fahrer auf unseren Bikes, die Rennen gewinnen können.»

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Kontinuität strebt Trackhouse mit Partner Aprilia an. Es gibt derzeit keinen Grund, weshalb die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden soll. «Als ich das erste Mal mit Aprilia gesprochen habe, sagte ich zu ihnen, dass wir Partner sein wollen. Wir möchten dieselben Motorräder wie das Werksteam haben. Wir wollen ein Team sein, das für Aprilia wertvoll ist. Sie haben dies mit offenen Armen aufgenommen», blickte Marks zurück. «Ich bin mit unserer Beziehung sehr glücklich. Ich glaube an die Strategie von Aprilia in der MotoGP. Es geht dabei weniger darum, wie schnell man heute oder an einem Wochenende sein kann – die Strategie ist mehr darauf ausgerichtet, wo man in drei oder fünf Jahren sein kann. Es geht ihnen um die Investition in der MotoGP über die nächste Dekade. Die Werte, die sie einbringen, machen uns zu zufriedenen Partnern.»