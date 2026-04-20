Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Justin Marks: «Überraschend, wie schnell die Fahrer in der MotoGP wechseln»

Trackhouse-Boss Justin Marks ist glücklich über die Partnerschaft mit Aprilia – ihm gefällt die auf lange Sicht ausgelegte Strategie. Die häufigen Fahrerwechsel in der MotoGP irritieren ihn.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Justin Marks
Justin Marks
Foto: Gold & Goose
Justin Marks
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Trackhouse Aprilia ist sehr gut in die MotoGP-Saison 2026 gestartet – beide Fahrer haben bei den ersten drei Rennwochenenden gute Resultate erzielt. Ai Ogura konnte bislang vier Top-5-Ergebnisse (Sprints und Grands Prix) einfahren. In der Gesamtwertung liegt der Japaner derzeit auf Rang 7. Teamkollege Raul Fernandez schaffte es beim Saisonauftakt in Thailand zweimal auf das Podest. Derzeit belegt der Spanier WM-Rang 6. Die RS-GP ist derzeit das stärkste Motorrad im Feld, was die Siege und Top-Platzierungen der Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin unterstreichen.

Werbung

Werbung

Fernandez fuhr letztes Jahr auf Phillip Island den ersten Sieg für das noch junge Trackhouse-Team ein. Die US-amerikanische Truppe ist mittlerweile an jedem Rennwochenende ein Kandidat für die Top-3. «Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht daran geglaubt hätte, dass wir gewinnen oder auf dem Podest sein können», erklärte Trackhouse-Teambesitzer Justin Marks im Interview mit den Kollegen von motogp.com. «Die Aprilia ist sehr gut und das Feedback der Fahrer, welche sie dem Team geben, ist sehr nützlich. Es kommt alles zusammen – so wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin momentan sehr begeistert – noch mehr, als wir damals mit diesem MotoGP-Team gestartet sind. Die Aufgabe war es, zu versuchen ein Team aufzubauen, das gewinnen kann. Dabei dreht sich alles um die Arbeit, die du hineinsteckst – was du jeden Tag machst und wie du dich vorbereitest. Es geht darum, sich jedes Wochenende zu verbessern, und darauf zu schauen, dass die Fahrer glücklich, gesund und gut vorbereitet sind. Wenn wir uns darauf fokussieren und unsere Ziele auf Performance auslegen, dann kommen die Ergebnisse auf der Rennstrecke von allein.»

2027 startet in der MotoGP mit dem neuen Reglement eine neue Ära. Dazu kommt, dass viele Fahrer das Team wechseln werden. Kürzlich wurde bekannt, dass sich Ai Ogura mit Yamaha für nächstes Jahr einig sein soll – eine offizielle Bestätigung für den Deal gibt es allerdings noch nicht. Somit muss sich Trackhouse für nächstes Jahr zumindest einen neuen Fahrer suchen. Fährt Raul Fernandez weiter auf hohem Niveau, gibt es keinen Grund für einen Austausch des Madrilenen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Häufige Fahrerwechsel sind für Marks überraschend

«Etwas, was mich in der MotoGP überrascht, ist, wie schnell die Fahrer hin und her wechseln. In der Nascar und den anderen Rennserien, in denen wir aktiv sind, streben wir mit den Athleten eine viel längere Zusammenarbeit an», betonte Marks. «Ich bin zufrieden mit unseren Jungs, und umso mehr wir in die Beziehungen mit unseren Fahrern investieren und sie unterstützen, desto besser sind diese auf der Rennstrecke. Wir haben zwei Fahrer auf unseren Bikes, die Rennen gewinnen können.»

Werbung

Werbung

Kontinuität strebt Trackhouse mit Partner Aprilia an. Es gibt derzeit keinen Grund, weshalb die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden soll. «Als ich das erste Mal mit Aprilia gesprochen habe, sagte ich zu ihnen, dass wir Partner sein wollen. Wir möchten dieselben Motorräder wie das Werksteam haben. Wir wollen ein Team sein, das für Aprilia wertvoll ist. Sie haben dies mit offenen Armen aufgenommen», blickte Marks zurück. «Ich bin mit unserer Beziehung sehr glücklich. Ich glaube an die Strategie von Aprilia in der MotoGP. Es geht dabei weniger darum, wie schnell man heute oder an einem Wochenende sein kann – die Strategie ist mehr darauf ausgerichtet, wo man in drei oder fünf Jahren sein kann. Es geht ihnen um die Investition in der MotoGP über die nächste Dekade. Die Werte, die sie einbringen, machen uns zu zufriedenen Partnern.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien