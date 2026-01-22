Justin Marks und Trackhouse: Weiter auf den Spuren von Steve McQueen

Der US-Amerikaner Justin Marks hat mit der Trackhouse Entertainment Group eine bemerkenswerte Rennsportunternehmung aufgebaut, die sich in kurzer Zeit mit an die Spitze Amerikas führender Stockcar-Serie, dem Nascar-Cup setzen konnte. Trackhouse Racing startete in der populären Serie ab 2021 mit nur einem Rennauto und ist mittlerweile mit drei Piloten vertreten. Bis heute wurden 14 Siege errungen.

Marks Enthusiasmus und Vision machten auch vor der Zweiradwelt nicht Halt. Als sich im Sommer 2023 die Vorzeichen für ein Ende des damaligen Aprilia-Kundenteams RNF von Razlan Razali ausrichteten, fackelte Marks nicht lange. Nach einer kurzen, aber intensiven Phase und mit Unterstützung durch MotoGP-Promoter Dorna Sports trat Trackhouse bereits 2024 als neu formiertes Kundenteam in der Königsklasse an.

Wieder in Gulf-Farben: Die Aprilia RS-GP von Ai Ogura Foto: Trackhouse Racing Wieder in Gulf-Farben: Die Aprilia RS-GP von Ai Ogura © Trackhouse Racing

Im Rahmen der 2026er-Teampräsentation der einzigen Mannschaft aus den USA – die Trackhouse-Zentrale befindet sich in Charlotte in North Carolina –, die ohne Gäste und Live-Publikum online über die Bühne ging, meldete sich der Trackhouse-Gründer dennoch ausführlich zu Wort: «Dies ist der Beginn des dritten Jahres für das einzige Team der USA in der Königsklasse der Moderne, in dem wir an Statur, Erfahrung und Anerkennung für unsere Leistungen auf der Rennstrecke gewonnen haben und unsere Fangemeinde in Nordamerika, aber auch in allen Teilen der Welt täglich wächst. In der letzten Saison fand das Trackhouse-Team zu Geschwindigkeit und Erfolg. Raul erreichte mit unserem wunderschönen Gulf-Design beim Sprintrennen in Indonesien sein erstes MotoGP-Podium. Beim nächsten Rennen stand er am Sprint-Samstag auf Phillip Island erneut auf dem Podest – um am Sonntag noch einmal nachzulegen. Es war nicht nur sein erster Sieg in der Königsklasse, als er den australischen Siegerpokal in die Höhe reckte, hatte er auch Trackhouse seinen ersten MotoGP-Sieg in unserer erst zweiten Saison geschenkt.»

Wir sind hungrig auf mehr! Justin Marks

Marks weiter: «Trackhouse ist eine Organisation, die an junge Talente glaubt, und deshalb waren wir sehr glücklich, den Moto2-Weltmeister von 2024, Moto2-Weltmeister Ai Ogura, zu verpflichten. Dieser besonnene, nachdenkliche Junge aus Japan verfügt über rohe Geschwindigkeit und alle Voraussetzungen eines zukünftigen Siegers in der Königsklasse. Bei seinem allerersten MotoGP-Rennen war er mit einem vierten Platz nicht weit davon entfernt, und trotz einiger schwerer Stürze während seiner Rookie-Saison hat er gezeigt, dass er schnell lernt und das Tempo und die Fähigkeiten hat, bald zu den Spitzenfahrern zu gehören. Jetzt, wo wir den Geschmack des Sieges in der MotoGP genossen haben, sind wir hungrig auf mehr!»

Großes Augenmerk schenkte der ehemalige Autorennfahrer auch seinen Partnern, allen voran der im Rennsport bestens etablierten Marke Gulf. «Als Spitzenteam fahren wir auch mit Weltklasse-Partnern Rennen. In der Nascar und MotoGP schreibt Trackhouse mit jedem unserer Partner neue Geschichte, und jetzt sehen wir die unglaubliche Farbgebung unseres Gulf-Motorrads für 2026. Als Kind liebte ich diese Farben auf dem Ford GT40 und dem Porsche 917 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Noch mehr, als Steve McQueen – der Coolste von allen – Gulf in den Kinos verewigte. Jetzt, da wir in der kommenden MotoGP-Saison fünf Rennen mit unseren beiden Motorrädern in den Gulf-Farben bestreiten, geht ein Traum in Erfüllung, und wir fühlen uns geehrt, dankbar und freuen uns darauf, bis 2026 mit ihnen Rennen zu fahren.»

Bei fünf Rennen werden die Trackhouse-Piloten im Gulf-Design starten Foto: Trackhouse Racing Bei fünf Rennen werden die Trackhouse-Piloten im Gulf-Design starten © Trackhouse Racing

