Der großformatige Kalender im DIN-A2-Querformat (594 × 420 mm) widmet sich den legendären Läufen zur Motorrad-Weltmeisterschaft – dem Großen Preis der DDR – auf dem alten Straßenkurs zwischen 1961 und 1972.

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Seltene Einblicke und packende Renngeschichten: Auf 13 hochwertig reproduzierten Kalenderblättern (Titelblatt plus 12 Monate) erwacht die Faszination des historischen Motorsports zu neuem Leben. Viele der Aufnahmen aus Fischers riesigem, über 20.000 Negative und Dias umfassenden Privatarchiv wurden in dieser Qualität und Detailtreue noch nie gezeigt. Ein übersichtlicher Streckenplan auf dem Informationsblatt verortet jedes einzelne Motiv exakt entlang des Kurses – von der «Warmlaufstrecke» über die «Queckenberg-Tribüne» bis hin zur berüchtigten «Jugend-/Nötzoldkurve».

Zu jedem Monatsmotiv liefert der Kalender spannende Hintergrundgeschichten über unvergessene Momente und Persönlichkeiten: Nahaufnahmen und Storys über Größen wie Rekordsieger Giacomo Agostini (inklusive seiner legendären Ehrenrunde auf einem Mifa-Klappfahrrad), MZ-Publikumsliebling Heinz Rosner, den Briten Bill Ivy oder den finnischen Überflieger Jarno Saarinen.

Es wird genau erklärt, von wo welches Bild stammt Foto: bernd fischer Es wird genau erklärt, von wo welches Bild stammt © bernd fischer

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Dramatik und Zeitgeschichte: Bewegende Ereignisse abseits der Ideallinie, wie der spektakuläre Sieg und die anschließende Flucht von Ernst Degner im Jahr 1961 oder die politischen Spannungen rund um den westdeutschen Sieger Dieter Braun und das Abspielen der Bundeshymne 1971.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Atmosphäre hautnah: Eindrücke aus dem Fahrerlager, Autogrammstunden mitten in der Menge und Bilder von den gewaltigen Zuschauermassen – bis zu 20.000 Fans drängten sich an den Rennwochenenden pro Streckenabschnitt.