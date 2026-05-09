Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Katastrophe in Le Mans, Fuß gebrochen: Marc Marquez in Himmel und Hölle

Der schlimmste Fall ist eingetreten. Nach einem heftigen Crash im Sprint von Le Mans fällt Marc Marquez mit einem gebrochenen Fuß sowohl für den GP als auch für das kommende Event in Spanien aus.

MotoGP

Abflug in Kurve 13: Marc Marquez ging hart zu Boden
Abflug in Kurve 13: Marc Marquez ging hart zu Boden
Foto: motogp.com
Abflug in Kurve 13: Marc Marquez ging hart zu Boden
© motogp.com

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wieder einmal übernahm Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez eine Doppelrolle. Zunächst begeisterte der siebenfache Champion mit einer Fabelrunde. Im ersten Qualifying pulverisierte der im Zeittraining am Freitag nicht zum Schuss gekommene Ducati-Werksfahrer den von Quartararo gehaltenen Rundenrekord.

Werbung

Werbung

In der zweiten Quali-Sitzung brachte Marquez seinen Renner dann in Reihe 1. Damit standen die Vorzeichen bestens für einen Rückschlag des Champions. Doch der Sieger des letzten MotoGP-Sprints unter chaotischen Bedingungen erlebte ein frustrierendes Rennen mit katastrophalem Ausgang.

Marc Marquez vor Bruder Alex auf Position 6
Marc Marquez vor Bruder Alex auf Position 6
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez vor Bruder Alex auf Position 6
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Von Beginn an fiel die Nummer 93 zurück. Neben Bezzecchi zogen sogleich auch Martin, Quartararo und Acosta vorbei. Und auch nach der Startphase gelang es nicht, seinen Speed vom Vormittag wiederzufinden. Noch in Runde 2 wurde der Champion von Joan Mir kassiert und schon bald rückte Bruder Alex näher. Marc Márquez gelang nur die achtbeste Rundenzeit, der vermeintliche Favorit quälte sich über die Distanz.

Werbung

Werbung

Die Ducati von Marc Marquez traf den Weltmeister zum Glück nicht
Die Ducati von Marc Marquez traf den Weltmeister zum Glück nicht
Foto: motogp.com
Die Ducati von Marc Marquez traf den Weltmeister zum Glück nicht
© motogp.com

Im vorletzten Umlauf dann das üble Aus. Bei der Anfahrt zur letzten Passage, den beiden Rechtskurven vor der Zielgeraden, verlor der 33-Jährige die Kontrolle über beide Räder. Der Hinterreifen fand wieder Haftung und so folgte der nächste gewaltige Abflug des MotoGP-Weltmeisters. Marc Márquez war schnell wieder auf den Beinen und wurde per Roller zurück ins Fahrerlager gebracht.

Dort ging es statt zu den üblichen Mediengesprächen umgehend ins Medical Centre. Als sicher gilt, dass sich der amtierende Champion am Fuß verletzt hat. Während die Einheit um Pecco Bagnaia nach einem starken Sprint und Platz 2 hoffnungsvoll auf das Hauptrennen am Sonntag blicken kann, muss sich Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi ernsthafte Sorgen um den Star der Mannschaft machen.

Mittlerweile steht fest, dass Marc Marquez sowohl den GP am Sonntag als auch den Catalunya-GP auslassen muss. Bei dem Crash im Sprint-Finale ging ein Mittelfußknochen zu Bruch. Wichtiger noch: Der nächste heftige Crash inklusive Verletzungspause wird unweigerlich auch Einfluss nehmen auf die Zukunftsplanungen des neunfachen Weltmeisters. Ein Vertrag für die Zeit nach 2026 ist noch nicht unterschrieben. Spaniens MotoGP-Gemeinde ist nach dem Sprint von Le Mans in großer Aufregung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

13

19:46,830

1:30,561

02

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

13

+1,107

1:30,723

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

13

+2,786

1:30,873

04

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

13

+3,808

1:30,716

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

13

+4,402

1:31,079

06

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

13

+4,630

1:30,802

07

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

13

+5,670

1:30,813

08

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

13

+6,608

1:31,273

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

13

+10,368

1:31,276

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

13

+11,771

1:31,439

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM