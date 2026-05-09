Katastrophe in Le Mans, Fuß gebrochen: Marc Marquez in Himmel und Hölle
Der schlimmste Fall ist eingetreten. Nach einem heftigen Crash im Sprint von Le Mans fällt Marc Marquez mit einem gebrochenen Fuß sowohl für den GP als auch für das kommende Event in Spanien aus.
Wieder einmal übernahm Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez eine Doppelrolle. Zunächst begeisterte der siebenfache Champion mit einer Fabelrunde. Im ersten Qualifying pulverisierte der im Zeittraining am Freitag nicht zum Schuss gekommene Ducati-Werksfahrer den von Quartararo gehaltenen Rundenrekord.
In der zweiten Quali-Sitzung brachte Marquez seinen Renner dann in Reihe 1. Damit standen die Vorzeichen bestens für einen Rückschlag des Champions. Doch der Sieger des letzten MotoGP-Sprints unter chaotischen Bedingungen erlebte ein frustrierendes Rennen mit katastrophalem Ausgang.
Von Beginn an fiel die Nummer 93 zurück. Neben Bezzecchi zogen sogleich auch Martin, Quartararo und Acosta vorbei. Und auch nach der Startphase gelang es nicht, seinen Speed vom Vormittag wiederzufinden. Noch in Runde 2 wurde der Champion von Joan Mir kassiert und schon bald rückte Bruder Alex näher. Marc Márquez gelang nur die achtbeste Rundenzeit, der vermeintliche Favorit quälte sich über die Distanz.
Im vorletzten Umlauf dann das üble Aus. Bei der Anfahrt zur letzten Passage, den beiden Rechtskurven vor der Zielgeraden, verlor der 33-Jährige die Kontrolle über beide Räder. Der Hinterreifen fand wieder Haftung und so folgte der nächste gewaltige Abflug des MotoGP-Weltmeisters. Marc Márquez war schnell wieder auf den Beinen und wurde per Roller zurück ins Fahrerlager gebracht.
Dort ging es statt zu den üblichen Mediengesprächen umgehend ins Medical Centre. Als sicher gilt, dass sich der amtierende Champion am Fuß verletzt hat. Während die Einheit um Pecco Bagnaia nach einem starken Sprint und Platz 2 hoffnungsvoll auf das Hauptrennen am Sonntag blicken kann, muss sich Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi ernsthafte Sorgen um den Star der Mannschaft machen.
Mittlerweile steht fest, dass Marc Marquez sowohl den GP am Sonntag als auch den Catalunya-GP auslassen muss. Bei dem Crash im Sprint-Finale ging ein Mittelfußknochen zu Bruch. Wichtiger noch: Der nächste heftige Crash inklusive Verletzungspause wird unweigerlich auch Einfluss nehmen auf die Zukunftsplanungen des neunfachen Weltmeisters. Ein Vertrag für die Zeit nach 2026 ist noch nicht unterschrieben. Spaniens MotoGP-Gemeinde ist nach dem Sprint von Le Mans in großer Aufregung.
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