Keine Katastrophen: So verlief der Auftakt auf dem Autodromo Ayrton Senna

Allen Zweiflern zum Trotz – die MotoGP ist zurück in Brasilien. Als größter Gegner des Großen Preises von Brasilien erwies sich bisher vor allem das Wetter. Durch ausgiebige Regenfälle, Stürme und Gewitter geriet auch der Flugplan durcheinander. Zwar erreichten alle Aktiven Goiania, doch teilweise mit größeren Verspätungen.

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Noch zwei Tage vor dem ersten Training standen zudem große Teile der gesamten Anlage unter Wasser. Doch am Ende war eine einstündige Verspätung zum Beginn des ersten freien Trainings am Freitagmorgen die einzige Auswirkung. Die Rennstrecke selbst präsentierte sich nach der Freigabe in gutem Zustand. Jürgen Lingg, Teamchef bei Liqui Moly Dynavolt Intact GP: «Als wir ankamen, sah es wirklich nicht gut aus – aber vor Ort haben alle sehr großen Einsatz gezeigt und es tatsächlich hinbekommen, die Strecke wieder sauber zu bekommen. Daneben schaut es vielleicht anders aus, aber das Wichtigste, die Rennstrecke, die ist absolut in Ordnung.»

Wasser marsch! Es gelang die Rennstrecke fast rechtzeitig zu säubern Foto: Gold and Goose Wasser marsch! Es gelang die Rennstrecke fast rechtzeitig zu säubern © Gold and Goose

Lingg weiter: «Der Kurs wird überhaupt von allen sehr gelobt, ich habe noch keinen gehört, dem das Layout nicht gefällt. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass der Asphalt nicht komplett trocknet. Als es von oben trocken war, trocknete auch die Straße schnell – aber nie ganz. Und so blieben viele feuchte Stellen, eigentlich den ganzen Tag. Wir vermuten, dass durch die enormen Regenfälle Wasser von unten drückt.»

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Dezente Überschwemmung im Fahrerlager in Goiania Foto: Gold and Goose Dezente Überschwemmung im Fahrerlager in Goiania © Gold and Goose

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Erstaunlich: Trotz der sehr schwierigen Verhältnisse auf der überwiegend nassen und für alle ungewohnten Piste gab es in allen Klassen nur wenig Zwischenfälle. Während des Freitags wurden insgesamt nur neun Abflüge dokumentiert, in jeder Klasse rutschten drei Bikes von der Strecke.

Der Bericht des deutschen Teamchefs offenbart auch außerhalb des 3,84 km langen Asphaltbands mitsamt künstlerischer Farbgebung keine großen Dramen. Auch in Brasilien sind alle Aktiven mit den gleichen Hürden einer Großveranstaltung konfrontiert. Jürgen Lingg: «In der Stadt herrscht ziemliches Chaos, aber das kennen wir ja schon von Argentinien. Wir brauchen aus der Stadt eine gute halbe Stunde. Am Sonntag könnte es spannend werden, was den Verkehr angeht. Man rechnet mit einem vollen Haus und die Zufahrt zum Fahrerlager hat etwas von einem Nadelöhr.»

«Was die Boxen angeht, können wir uns nicht beschweren. Sie sind recht klein, aber in Ordnung. Hier stehen wir mit der Moto3 und Moto2 in einer Box. Wir haben Strom, Internet und – mittlerweile – funktionierende Toiletten – und die Leute hier sind definitiv sehr bemüht, ein gutes Event abzuliefern», resümiert der Intact-Teamchef im Fahrerlager von Goiania.

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Das «Autodromo Internacional Ayrton Senna» ist bei den Fahrern beliebt Foto: Gold and Goose Das «Autodromo Internacional Ayrton Senna» ist bei den Fahrern beliebt © Gold and Goose