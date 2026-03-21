Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Keine Katastrophen: So verlief der Auftakt auf dem Autodromo Ayrton Senna

Zeit für ein Zwischenfazit zum Comeback der MotoGP in Brasilien. Applaus gibt es für die Rennstrecke in Goiania – und auch sonst bleiben die Katastrophen aus, wie Intact-Teamchef Lingg bestätigt.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Die Motorrad-WM ist zurück in Brasilien
Die Motorrad-WM ist zurück in Brasilien
Foto: Gold and Goose
Die Motorrad-WM ist zurück in Brasilien
© Gold and Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Allen Zweiflern zum Trotz – die MotoGP ist zurück in Brasilien. Als größter Gegner des Großen Preises von Brasilien erwies sich bisher vor allem das Wetter. Durch ausgiebige Regenfälle, Stürme und Gewitter geriet auch der Flugplan durcheinander. Zwar erreichten alle Aktiven Goiania, doch teilweise mit größeren Verspätungen.

Werbung

Werbung

Noch zwei Tage vor dem ersten Training standen zudem große Teile der gesamten Anlage unter Wasser. Doch am Ende war eine einstündige Verspätung zum Beginn des ersten freien Trainings am Freitagmorgen die einzige Auswirkung. Die Rennstrecke selbst präsentierte sich nach der Freigabe in gutem Zustand. Jürgen Lingg, Teamchef bei Liqui Moly Dynavolt Intact GP: «Als wir ankamen, sah es wirklich nicht gut aus – aber vor Ort haben alle sehr großen Einsatz gezeigt und es tatsächlich hinbekommen, die Strecke wieder sauber zu bekommen. Daneben schaut es vielleicht anders aus, aber das Wichtigste, die Rennstrecke, die ist absolut in Ordnung.»

Wasser marsch! Es gelang die Rennstrecke fast rechtzeitig zu säubern
Wasser marsch! Es gelang die Rennstrecke fast rechtzeitig zu säubern
Foto: Gold and Goose
Wasser marsch! Es gelang die Rennstrecke fast rechtzeitig zu säubern
© Gold and Goose

Empfehlungen

Lingg weiter: «Der Kurs wird überhaupt von allen sehr gelobt, ich habe noch keinen gehört, dem das Layout nicht gefällt. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass der Asphalt nicht komplett trocknet. Als es von oben trocken war, trocknete auch die Straße schnell – aber nie ganz. Und so blieben viele feuchte Stellen, eigentlich den ganzen Tag. Wir vermuten, dass durch die enormen Regenfälle Wasser von unten drückt.»

Werbung

Werbung

Dezente Überschwemmung im Fahrerlager in Goiania
Dezente Überschwemmung im Fahrerlager in Goiania
Foto: Gold and Goose
Dezente Überschwemmung im Fahrerlager in Goiania
© Gold and Goose

Erstaunlich: Trotz der sehr schwierigen Verhältnisse auf der überwiegend nassen und für alle ungewohnten Piste gab es in allen Klassen nur wenig Zwischenfälle. Während des Freitags wurden insgesamt nur neun Abflüge dokumentiert, in jeder Klasse rutschten drei Bikes von der Strecke.

Der Bericht des deutschen Teamchefs offenbart auch außerhalb des 3,84 km langen Asphaltbands mitsamt künstlerischer Farbgebung keine großen Dramen. Auch in Brasilien sind alle Aktiven mit den gleichen Hürden einer Großveranstaltung konfrontiert. Jürgen Lingg: «In der Stadt herrscht ziemliches Chaos, aber das kennen wir ja schon von Argentinien. Wir brauchen aus der Stadt eine gute halbe Stunde. Am Sonntag könnte es spannend werden, was den Verkehr angeht. Man rechnet mit einem vollen Haus und die Zufahrt zum Fahrerlager hat etwas von einem Nadelöhr.»

«Was die Boxen angeht, können wir uns nicht beschweren. Sie sind recht klein, aber in Ordnung. Hier stehen wir mit der Moto3 und Moto2 in einer Box. Wir haben Strom, Internet und – mittlerweile – funktionierende Toiletten – und die Leute hier sind definitiv sehr bemüht, ein gutes Event abzuliefern», resümiert der Intact-Teamchef im Fahrerlager von Goiania.

Werbung

Werbung

Das «Autodromo Internacional Ayrton Senna» ist bei den Fahrern beliebt
Das «Autodromo Internacional Ayrton Senna» ist bei den Fahrern beliebt
Foto: Gold and Goose
Das «Autodromo Internacional Ayrton Senna» ist bei den Fahrern beliebt
© Gold and Goose

Die sportliche Bilanz der Intact-Mannschaft, die nach dem Thailand-GP sowohl die Tabelle der Moto2 als auch die der Moto3 anführt, fiel ebenfalls positiv aus. An Thailand-Sieger David Almansa kam auch in Brasilien kein Moto3 vorbei, der Neuzugang zog nach dem Zeittraining als Schnellster ins Q2. Moto2-Leader Manuel Gonzalez überzeugte ebenfalls, Rang 2. Nur Senna Agius verpasste die Top-14 um 0,089 sec.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Izan Guevara

Izan Guevara

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Izan Guevara

Izan Guevara

Prima Pramac Yamaha MotoGP

28

16

1:21,256

02

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Manuel González

Manuel González

Intact GP

18

16

+0,238

03

Mario Suryo

Mario Aji

Idemitsu Honda Team Asia

Mario Suryo

Mario Aji

Idemitsu Honda Team Asia

64

17

+0,434

04

Filip Salač

Filip Salac

American Team KTM

Filip Salač

Filip Salac

American Team KTM

12

17

+0,597

05

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

21

+0,648

06

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

21

+0,694

07

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

22

+0,724

08

Alonso Lopez

Alonso Lopez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alonso Lopez

Alonso Lopez

BK8 Gresini Racing MotoGP

21

17

+0,727

09

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

21

+0,730

10

Alex Escrig

Alex Escrig

Forward Racing

Alex Escrig

Alex Escrig

Forward Racing

11

16

+0,748

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien