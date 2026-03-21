Keine Katastrophen: So verlief der Auftakt auf dem Autodromo Ayrton Senna
Zeit für ein Zwischenfazit zum Comeback der MotoGP in Brasilien. Applaus gibt es für die Rennstrecke in Goiania – und auch sonst bleiben die Katastrophen aus, wie Intact-Teamchef Lingg bestätigt.
Allen Zweiflern zum Trotz – die MotoGP ist zurück in Brasilien. Als größter Gegner des Großen Preises von Brasilien erwies sich bisher vor allem das Wetter. Durch ausgiebige Regenfälle, Stürme und Gewitter geriet auch der Flugplan durcheinander. Zwar erreichten alle Aktiven Goiania, doch teilweise mit größeren Verspätungen.
Noch zwei Tage vor dem ersten Training
Lingg weiter: «Der Kurs wird überhaupt von allen sehr gelobt, ich habe noch keinen gehört, dem das Layout nicht gefällt. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass der Asphalt nicht komplett trocknet. Als es von oben trocken war, trocknete auch die Straße schnell – aber nie ganz. Und so blieben viele feuchte Stellen, eigentlich den ganzen Tag. Wir vermuten, dass durch die enormen Regenfälle Wasser von unten drückt.»
Erstaunlich: Trotz der sehr schwierigen Verhältnisse auf der überwiegend nassen und für alle ungewohnten Piste gab es in allen Klassen nur wenig Zwischenfälle. Während des Freitags wurden insgesamt nur neun Abflüge dokumentiert, in jeder Klasse rutschten drei Bikes von der Strecke.
Der Bericht des deutschen Teamchefs offenbart auch außerhalb des 3,84 km langen Asphaltbands mitsamt künstlerischer Farbgebung keine großen Dramen. Auch in Brasilien sind alle Aktiven mit den gleichen Hürden einer Großveranstaltung konfrontiert. Jürgen Lingg: «In der Stadt herrscht ziemliches Chaos, aber das kennen wir ja schon von Argentinien. Wir brauchen aus der Stadt eine gute halbe Stunde. Am Sonntag könnte es spannend werden, was den Verkehr angeht. Man rechnet mit einem vollen Haus und die Zufahrt zum Fahrerlager hat etwas von einem Nadelöhr.»
«Was die Boxen angeht, können wir uns nicht beschweren. Sie sind recht klein, aber in Ordnung. Hier stehen wir mit der Moto3 und Moto2 in einer Box. Wir haben Strom, Internet und – mittlerweile – funktionierende Toiletten – und die Leute hier sind definitiv sehr bemüht, ein gutes Event abzuliefern», resümiert der Intact-Teamchef im Fahrerlager von Goiania.
Die sportliche Bilanz der Intact-Mannschaft, die nach dem Thailand-GP sowohl die Tabelle der Moto2 als auch die der Moto3 anführt, fiel ebenfalls positiv aus. An Thailand-Sieger David Almansa kam auch in Brasilien kein Moto3 vorbei, der
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