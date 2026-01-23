Weiter zum Inhalt
KTM-Ass Bastianini geht fremd: Superbike-Test in Jerez mit Ducati Panigale

MotoGP-Pilot Enea Bastianini (KTM) nutzte am Donnerstag den Jerez-Test der Superbike-Asse für eine private Trainingseinheit. Mit einer Ducati Panigale V4S war «La Bestia» nicht langsam unterwegs.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

KTM-Pilot Enea Bastianini auf der Ducati Panigale V4S
KTM-Pilot Enea Bastianini auf der Ducati Panigale V4S
Foto: Gold & Goose
KTM-Pilot Enea Bastianini auf der Ducati Panigale V4S
© Gold & Goose

Am Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche testeten die Fahrer aus der Superbike-WM auf dem Circuito de Jerez, um sich auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Mit dabei waren alle Stammfahrer, darunter die ehemaligen MotoGP-Piloten und BMW-Neuzugänge Danilo Petrucci und Miguel Oliveira. Die beiden konnten in Südspanien weitere Erfahrungen mit der M1000RR machen – das Motorrad, mit dem Toprak Razgatlioglu zweimal Weltmeister wurde.

Am Donnerstag mischte sich auch ein aktueller Fahrer aus der Königsklasse der Motorrad-WM unter die Superbike-Asse. So legte Enea Bastianini in Jerez eine Trainingseinheit ein, um sich auf die MotoGP-Saison einzustimmen. Der KTM-Tech3-Pilot war allerdings nicht auf einem Motorrad aus Mattighofen unterwegs, sondern auf einem Superbike seines vorherigen Arbeitgebers – «La Bestia» drehte 28 Runden mit einer Ducati Panigale V4S. Mit der Serienmaschine hatte er am Ende des Tages 3,4 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega.

Die Lederkombi von Bastianini mit dem KTM-Logo passte dann aber doch zu seinem Auftritt in der MotoGP-WM. Seine erste Saison mit dem österreichischen Hersteller verlief durchwachsen. Er tat sich lange schwer, sich an die RC16 zu gewöhnen. Insbesondere in den Trainingssessions und Qualifyings hatte der 28-Jährige Probleme, den Speed zu finden. Ab dem Sommer lief es besser, in Brünn holte sich Bastianini sein erstes Sprintpodium mit KTM. In Barcelona erzielte er im Grand Prix den dritten Platz.

«La Bestia» war schnell mit der Ducati
«La Bestia» war schnell mit der Ducati
Foto: Gold & Goose
«La Bestia» war schnell mit der Ducati
© Gold & Goose

In wenigen Tagen wird Bastianini nach Malaysia fliegen, wo vom 3. bis 5. Februar der erste MotoGP-Test 2026 stattfindet. Zuvor steht beim Italiener nächste Woche noch ein anderer wichtiger Termin auf dem Programm: Am 27. Januar präsentieren Red Bull KTM Factory Racing und KTM Tech3 gemeinsam die Farben für diese Saison.

