KTM Factory Racing und Red Bull verlängern Vertrag – auch in der MotoGP

Nur wenige Tage nach der offiziellen Bestätigung von Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio durch die KTM-Rennabteilung verkündeten die Österreicher im Rahmen des Deutschland-GP auch den wichtigsten Unterstützer des einzigen deutschsprachigen Projekts in der MotoGP.

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Aufgrund der gemeinsamen Historie, die sich mittlerweile über ein Vierteljahrhundert über zahlreiche Disziplinen erstreckt, wäre alles andere eine Riesenüberraschung gewesen: Red Bull bleibt größter Partner von KTM Factory Racing, auch mit Blick auf die neue MotoGP-Ära ab 2027. Die beiden Konzerne aus Österreich besiegelten einen frischen Vertrag über mehrere Jahre. KTM bleibt 2027 damit weiterhin der einzige Hersteller in der Königsklasse, bei dem sich Red Bull als Titelsponsor engagiert.

Pit Beirer, KTM-Motorsportdirektor: «Red Bull und KTM gehören einfach zusammen. Es ist schon seit so langer Zeit eine großartige Partnerschaft, die weit über die Farben der Motorräder hinausgeht. Red Bull unterstützt uns in vielerlei Hinsicht, sowohl an der Rennstrecke als auch hinter den Kulissen. Es ist eine wichtige Zusammenarbeit, und wir alle im Werk freuen uns sehr, dass wir diese österreichische ‚Show‘ weiterhin in unseren Rennsport und insbesondere in die MotoGP einbringen können. Wir möchten allen Beteiligten, die diese Geschichte am Laufen halten, unseren größten Dank aussprechen. Wir haben gemeinsam noch viel zu erreichen.»

Das mit dem Beginn des KTM-MotoGP-Projekts im Jahr 2017 gestartete Titelsponsoring markiert den Überbau einer ganzheitlichen Rennsportzusammenarbeit. 7 Siege und 38 Podiumsplätze inklusive 26 Sprint-Podiumsplätzen stehen für Red Bull KTM Factory Racing zu Buche. Entscheidend neben der Königsklasse ist die breite Aufstellung. Die beiden Unternehmen haben sich im Red Bull MotoGP Rookies Cup sowie in der KTM GP Academy, die sich über alle Grand-Prix-Klassen erstreckt, erfolgreich zusammengeschlossen. Unerreichtes Ziel bleibt der Titel in der Königsklasse.

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