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KTM: Maverick Vinales feiert bei Heim-GP in Barcelona sein Comeback

Nach mehrwöchiger Verletzungspause wird KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales beim Catalunya-GP wieder auf seiner RC16 Platz nehmen. Jonas Folger kommt somit vorerst zu keinem weiteren MotoGP-Renneinsatz.

MotoGP

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
© Gold & Goose

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Jetzt also doch: Red Bull KTM Tech3 verkündete am Mittwoch, dass Maverick Vinales an diesem Wochenende beim Großen Preis von Katalonien an den Start gehen wird. Nach seiner langwierigen Schulterverletzung kehrt er bei seinem Heim-GP auf die Rennstrecke zurück.

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Nach Abschluss eines intensiven Rehabilitationsprogramms und der Freigabe nach abschließenden medizinischen Untersuchungen ist Vinales somit bereit, auf der KTM RC16 wieder Gas zu geben.

«Ich bin froh, zurück zu sein und endlich wieder Rennen zu fahren. Die letzten Wochen waren nicht einfach. Ich habe jeden Tag hart an meiner Genesung gearbeitet, mit enger Unterstützung von Red Bull im APC (Athlete Performance Center), und ich kehre in bestmöglicher Verfassung zurück», meinte «Top Gun» am Mittwoch. «Jetzt fühle ich mich stark und motiviert, wieder auf das Motorrad zu steigen. Ich möchte dem Team für seine Unterstützung und Geduld danken, und ich könnte nicht aufgeregter sein, bei meinem Heim-Grand-Prix in Katalonien wieder an den Start zu gehen.»

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Vinales zog sich beim Deutschland-GP im Juli 2025 eine schwerwiegende Schulterverletzung zu. Dadurch verpasste der Spanier letztes Jahr viele Grands Prix, mehrere Comeback-Versuche scheiterten. Über den Winter arbeitete der 31-Jährige hart an seiner Fitness. In den ersten Saisonrennen 2026 in Thailand und Brasilien war Vinales wenig konkurrenzfähig. Seit dem Buriram-Test im Februar hatte Vinales jedoch zunehmend mit Schmerzen in seiner linken Schulter zu kämpfen. Wie sich später herausstellte, hatte sich dort eine Schraube verschoben. In Austin gab er nach dem FP1 frustriert auf – danach wurde die Schraube operativ entfernt. Die Events in Jerez und Le Mans musste Vinales auslassen. In Frankreich wurde er im Tech3-Team vom Deutschen Jonas Folger vertreten.

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KTM-Rennsportchef Pit Beirer und Tech3-Boss Günther Steiner betonten, dass Vinales erst zurückkehren werde, wenn er wieder zu 100 Prozent fit ist. Auch Tech3-Teammanager Nicolas Goyon ist froh, seinen Stammfahrer wieder zurückzuhaben. «Wir freuen uns sehr, Maverick an diesem Wochenende wieder bei uns zu haben. Von Anfang an stand für uns seine Gesundheit an erster Stelle und wir wollten sicherstellen, dass er zu 100 Prozent fit zurückkehrt. Seine Erfahrung und Schnelligkeit werden für das Team entscheidend sein, während wir weitere Fortschritte machen, und Katalonien ist der perfekte Ort für seinen Neustart», betonte Goyon. «Gleichzeitig möchten wir uns bei Jonas dafür bedanken, dass er in Le Mans eingesprungen ist. Er hat in einer schwierigen Situation fantastische Arbeit geleistet und sein Beitrag war für das Team wirklich wertvoll.»

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