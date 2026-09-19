Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Für KTM brach eine Welt zusammen: Pedro Acosta schmiss den Sprintsieg weg

Es war alles angerichtet für den Heimsieg auf dem Red Bull Ring in der Steiermark, KTM-Ass Pedro Acosta war im MotoGP-Sprint am Samstag eine Klasse für sich. Wie der Spanier mit seinem Sturz umgeht.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Pedro Acosta stürzte mit 2,4 sec Vorsprung
Pedro Acosta stürzte mit 2,4 sec Vorsprung
Foto: kiril ianatchkov
Pedro Acosta stürzte mit 2,4 sec Vorsprung
© kiril ianatchkov

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

In Kurve 3 übernahm Pedro Acosta die Führung, in den ersten elf Runden fuhr er seinen Verfolgern Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) bis auf zwischenzeitlich 2,8 sec davon. Als die Gallionsfigur von KTM in Runde 12 zu schnell in die Schikane einbog und ausrutschte, brach für die Chefetage der Mattighofener eine Welt zusammen – trotz überragendem Speed wurde es nichts aus dem Sieg beim Heimrennen. Als Trost bleibt: Am Sonntag gibt es eine weitere Chance, vielleicht gelingt Acosta dann sogar sein erster Grand-Prix-Sieg in der höchsten Klasse.

Werbung

Werbung

«Meine Pace war sehr gut, ich habe auf dem Dashboard geschaut, wie viele Runden ich noch zu fahren habe und wie es mit dem Sprit aussieht, dann habe ich es weggeschmissen, weil ich den Bremspunkt verpasste», fasste Acosta seine Schicksalsrunde zusammen. «Noch drei Runden zu fahren, 3 sec voraus, normal schraube ich da etwas zurück, um kein Risiko einzugehen. Ich habe etwas den Fokus verloren – sollte ich am Sonntag in der gleichen Situation sein, werde ich nicht nachlassen.»

Willkommen zum Rennwochenende in Österreich
Willkommen zum Rennwochenende in Österreich
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Musikanten
Musikanten
Foto: Gold & Goose
Pit Lane
Pit Lane
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez & Jorge Martin
Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin & Marco Bezzecchi
Sieger Jorge Martin & Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Österreich
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Eine Chance, den Sturz zu verhindern, sah der 22-Jährige auch mit zwei Stunden Abstand nicht. «Ich war so schnell, dass ich die Kurve nicht mal hätte abkürzen können», meinte Pedro. «Ich habe es vermasselt. Ich war zu Beginn sooo schnell. Mein Überholmanöver gegen Marc war riskant, aber eines, mit dem man eine Meisterschaft gewinnt.»

Werbung

Werbung

Ich habe nichts mehr zu verlieren.

pedro acosta

TV-Programm

Das Rennen nach dem Ausrutscher zu Ende fahren, machte laut Acosta keinen Sinn: «Ich lag außerhalb der Punkte, war langsam und hätte die Reifen wieder aufwärmen müssen. Es war nicht nötig, ein Risko einzugehen.» Seine Herangehensweise am Sonntag werde dieses Ergebnis nicht beeinflussen, hielt der Spanier fest. «Ich habe nichts mehr zu verlieren. Mal sehen, wo ich stehe. In Österreich ist es so, dass sich die Strecke vom Sprint zum langen Rennen normal sehr verändert. Das Thema Spritverbrauch wird eine große Rolle spielen.»

Am Donnerstag hatte Weltmeister Marc Marquez betont, dass Acosta noch im Titelkampf wäre, schließlich läge dieser 65 Punkte hinten und er selbst habe 102 Punkte aufgeholt. Am Spielberg-Samstag vergrößerte sich der Rückstand des Ausnahmekönners auf 77 Zähler – jetzt gegenüber dem neuen alten WM-Führenden Jorge Martin (Aprilia), der den Sprintsieg von Acosta erbte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

14

20:57,387

1:28,749

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

14

+1,026

1:29,095

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

14

+1,675

1:29,167

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

14

+3,495

1:29,225

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

+4,447

1:29,218

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

14

+5,142

1:29,392

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

14

+5,895

1:29,375

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

14

+6,810

1:29,488

09

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

14

+7,233

1:29,430

10

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

14

+9,228

1:29,609

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien