KTM-Pilot Acosta (5.) zur Aprilia-Pace: «Ihr Kurvenspeed war der Wahnsinn!»

Von Startplatz 4 aus erwischte KTM-Aushängeschild Pedro Acosta einen guten Start und schob sich gleich in den ersten Kurven an die zweite Stelle. Das Anfangstempo von Marco Bezzecchi (Aprilia) konnte er allerdings nicht mitgehen. Nach einigen Runden zog auch Francesco Bagnaia an ihm vorbei. Acosta klebte dem Italiener aber am Hinterrad und hielt den Druck aufrecht, bis Bagnaia in der ersten Schikane über das Vorderrad stürzte.

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Acosta wurde durchgereicht – der Hinterreifen war am Ende

Lange durfte sich Acosta nicht über die zurückgewonnene Position freuen: Erst kassierte ihn Jorge Martin (Aprilia), dann der schnellste Mann auf der Strecke Ai Ogura (Aprilia), und in der allerletzten Runde schnappte ihm auch noch Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) den vierten Platz weg.

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Im Anschluss analysierte Acosta die Schwachstellen klar: «Es sieht so aus, als ob wir die Reifen nicht so gut managen wie die Aprilias.» Auf den weicheren Hinterreifen angesprochen, der ihm laut KTM-Manager Aki Ajo nicht in die Karten spielte, blieb der Spanier sachlich: «Vielleicht hilft er uns doch nicht so wie erhofft. Am Ende haben wir die gleichen Reifen wie die Konkurrenz. Wir können nicht erwarten, dass man uns andere Reifen bringt.»

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Kurvengeschwindigkeit der Aprilias löst bei Acosta Respekt ein

Auch wenn am Ende nur P5 raussprang, zog Acosta ein positives Fazit: «Das war mein bestes Wochenende seit langem. Normalerweise stürze ich in der einen oder anderen Session. Der Start war gut. Genauso auch die nächsten zehn, zwölf Runden. Bis zehn Runden vor Schluss war auch das Hinterrad in Ordnung.» Die finale Attacke von «Diggia» nahm der 21-Jährige sportlich: «Das war mein Fehler, ich dachte, er wäre nicht so nah dran. Ich war vielleicht zu defensiv. Aber eine Position mehr oder weniger macht keinen großen Unterschied.»

Acosta fuhr einige Zeit hinter den Aprilia RS-GP hinterher und konnte dabei einige Beobachtungen anstellen: «Aprilia scheint etwas Außergewöhnliches gefunden zu haben, um in den Kurven beim Einlenken so schnell zu sein – hinter ihnen zu fahren war Wahnsinn.» In der WM-Wertung enteilen die beiden Werks-Aprilias damit weiter, und Acosta musste den erst am Sprint-Samstag zurückeroberten dritten Platz mit 83 Punkten wieder an Di Giannantonio abgeben.

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