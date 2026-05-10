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KTM-Pilot Acosta (5.) zur Aprilia-Pace: «Ihr Kurvenspeed war der Wahnsinn!»

Pedro Acosta war beim Frankreich-GP einmal mehr der einsame Anführer der MotoGP-KTM-Armada. Allerdings war er im Kampf um ein Podium zum Rennende chancenlos und musste sich mit Position 5 begnügen.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Am Limit und ohne Erfolg: Pedro Acosta verteidigte gegen Di Giannantonio
Am Limit und ohne Erfolg: Pedro Acosta verteidigte gegen Di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Am Limit und ohne Erfolg: Pedro Acosta verteidigte gegen Di Giannantonio
© Gold and Goose

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Von Startplatz 4 aus erwischte KTM-Aushängeschild Pedro Acosta einen guten Start und schob sich gleich in den ersten Kurven an die zweite Stelle. Das Anfangstempo von Marco Bezzecchi (Aprilia) konnte er allerdings nicht mitgehen. Nach einigen Runden zog auch Francesco Bagnaia an ihm vorbei. Acosta klebte dem Italiener aber am Hinterrad und hielt den Druck aufrecht, bis Bagnaia in der ersten Schikane über das Vorderrad stürzte.

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Acosta wurde durchgereicht – der Hinterreifen war am Ende

Lange durfte sich Acosta nicht über die zurückgewonnene Position freuen: Erst kassierte ihn Jorge Martin (Aprilia), dann der schnellste Mann auf der Strecke Ai Ogura (Aprilia), und in der allerletzten Runde schnappte ihm auch noch Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) den vierten Platz weg.

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Im Anschluss analysierte Acosta die Schwachstellen klar: «Es sieht so aus, als ob wir die Reifen nicht so gut managen wie die Aprilias.» Auf den weicheren Hinterreifen angesprochen, der ihm laut KTM-Manager Aki Ajo nicht in die Karten spielte, blieb der Spanier sachlich: «Vielleicht hilft er uns doch nicht so wie erhofft. Am Ende haben wir die gleichen Reifen wie die Konkurrenz. Wir können nicht erwarten, dass man uns andere Reifen bringt.»

Kurvengeschwindigkeit der Aprilias löst bei Acosta Respekt ein

Auch wenn am Ende nur P5 raussprang, zog Acosta ein positives Fazit: «Das war mein bestes Wochenende seit langem. Normalerweise stürze ich in der einen oder anderen Session. Der Start war gut. Genauso auch die nächsten zehn, zwölf Runden. Bis zehn Runden vor Schluss war auch das Hinterrad in Ordnung.» Die finale Attacke von «Diggia» nahm der 21-Jährige sportlich: «Das war mein Fehler, ich dachte, er wäre nicht so nah dran. Ich war vielleicht zu defensiv. Aber eine Position mehr oder weniger macht keinen großen Unterschied.»

Acosta fuhr einige Zeit hinter den Aprilia RS-GP hinterher und konnte dabei einige Beobachtungen anstellen: «Aprilia scheint etwas Außergewöhnliches gefunden zu haben, um in den Kurven beim Einlenken so schnell zu sein – hinter ihnen zu fahren war Wahnsinn.» In der WM-Wertung enteilen die beiden Werks-Aprilias damit weiter, und Acosta musste den erst am Sprint-Samstag zurückeroberten dritten Platz mit 83 Punkten wieder an Di Giannantonio abgeben.

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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Jonas Folger
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Pecco Bagnaia
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Start des Rennens
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Fabio Quartararo
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Alex Márquez
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Marco Bezzecchi
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Martin und Di Giannantonio
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Pecco Bagnaia
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Luca Marini
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Jorge Martin
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Ai Ogura
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Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
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Sieger Jorge Martin
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Bezzecchi, Martin, Ogura
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Sieger Jorge Martin
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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

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