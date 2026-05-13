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KTM-Pilot Brad Binder nach Crash in Le Mans: «Das war einfach zu viel!»

Brad Binder (KTM) erlebte in Le Mans ein weiteres enttäuschendes MotoGP-Wochenende. Im Grand Prix stürzte er sechs Runden vor Schluss. Immerhin hatte er mit seiner RC16 ein besseres Gefühl.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
© Gold & Goose

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KTM-Werksfahrer Brad Binder stellte seine RC16 im Qualifying in Le Mans nur auf Startplatz 21. Im MotoGP-Sprint arbeitete sich der Routinier dann bis auf Rang 12 nach vorne, doch für WM-Punkte reichte es nicht.

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Im Grand Prix am Sonntag legte Binder erneut den Vorwärtsgang ein. Er überholte einige Fahrer und profitierte auch von den Ausfällen vor ihm. Unmittelbar nach dem Ausfall von Honda-Pilot Joan Mir erwischte es den Südafrikaner sechs Runden vor Schluss in Kurve 7. Zu diesem Zeitpunkt lag er auf Position 11.

«Das Vorderrad blockierte beim Einfahren in Kurve 7 beim Richtungswechsel. Es war ein schneller Sturz. Ich habe etwas später und mit etwas mehr Druck gebremst. Das war einfach zu viel», haderte Binder. «Im Rennen war ich viel schneller, aber noch nicht da, wo ich sein muss. Positiv ist, dass ich im Warm-up und auch im Grand Prix schneller war als am Samstag. Ich hatte das Gefühl, auf dem Weg nach vorne zu sein. Alles fühlte sich leichter an.»

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Veränderte Balance brachte eine Verbesserung

Was war es, dass Binder am Sonntag mit der RC16 ein besseres Gefühl hatte? «Wir haben bei der Aerodynamik ein bisschen was geändert, was die Balance des Motorrads veränderte. Generell war es damit viel einfacher zu fahren», erklärte der 30-Jährige. «Es war leichter, das Vorderrad auf dem Boden zu behalten, auch das Einlenkverhalten war besser. Alles war etwas einfacher.»

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Nach fünf Rennwochenenden hält Brad Binder bei 28 Punkten. In der Gesamtwertung liegt er damit an der 13. Stelle. Am kommenden Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Katalonien weiter. Am Montag danach findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein weiterer Test statt. Binder muss so schnell als möglich in die Spur finden, will er auch 2027 in der MotoGP fahren. Derzeit stehen seine Chancen schlecht dafür.

Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Bezzecchi, Martin, Ogura
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Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

Luca Marini

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27

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