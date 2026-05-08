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KTM-Pilot Pedro Acosta (10.) zu seinem Crash: «Das war unerwartet!»

Pedro Acosta schaffte im MotoGP-Zeittraining in Le Mans trotz Sturz als einziger KTM-Pilot den direkten Einzug ins Q2. Weshalb sein Gefühl mit der RC16 nicht ganz so gut ist wie beim Jerez-Test.

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

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Pedro Acosta hat sich am Freitag in Le Mans gut eingegroovt. Der 21-Jährige kam mit seiner RC16 auf dem Bugatti Circuit bei idealen Wetterbedingungen gut zurecht. Das FP1 am Vormittag beendete er als bester KTM-Pilot auf Rang 3. Im Zeittraining am Nachmittag landete er mit weniger als drei Zehntelsekunden Rückstand auf Platz 10, womit ihm knapp der direkte Einzug ins Q2 am Samstag gelang. Er war der einzige Fahrer auf einem orangen Bike, dem dies gelang – Enea Bastianini, Brad Binder und Jonas Folger folgten auf den Rängen 11, 12 und 22.

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Acosta musste im Zeittraining einen Crash wegstecken – auf einer schnellen Runde rutschte ihm das Vorderrad weg. Natürlich kostete ihn dies auch wertvolle Trainingszeit. «Das war unerwartet und es war nicht der beste Weg, um den Tag zu beenden. Aber wir haben unser Ziel erreicht», meinte Acosta.

Acosta: «Hilft uns auf Strecken wie Barcelona oder Mugello»

Nach dem schwierigen Heim-GP in Spanien, hatte Acosta beim Jerez-Test wieder ein gutes Gefühl mit seiner RC16. Hatte er am ersten Tag in Le Mans dasselbe Feeling? «Es war ein wenig schlechter, denn hier haben wir nicht so viele schnelle Kurven», erklärte er. «Wir müssen aber happy sein, denn das Gefühl geht in die gleiche Richtung. Das hilft uns auf Strecken, auf denen wir normalerweise zu kämpfen haben – etwa in Barcelona oder Mugello. Mit den Änderungen bin ich ganz zufrieden.»

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Es wird sich zeigen, ob die Werksmannschafft von KTM am Samstag in Le Mans noch einen Schritt machen kann, damit Pedro Acosta im Sprintrennen und im Grand Prix am Sonntag um Top-Platzierungen kämpfen kann.

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