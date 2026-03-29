KTM-Pilot Pedro Acosta (3.): «Es war ziemlich eng mit Bezzecchi!»

Marco Bezzecchi konnte auf dem Circuit of the Americas in Austin den nächsten Doppelsieg für Aprilia Racing vor seinem Teamkollegen Jorge Martin anführen. Dahinter sicherte sich Pedro Acosta vor den Augen von KTM-CEO Gottfried Neumeister mit der Red Bull KTM Rang 3. Der Spanier lag nach einem Blitzstart sogar in Führung, musste sich später nur den beiden RS-GP-Werkspiloten aus dem Haus Aprilia beugen.

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Dabei hatte Acosta im Warm-up mit einem Crash noch für Aufregung gesorgt. «Es war ziemlich anstrengend. Ich habe ein Chaos produziert. Die Jungs mussten nach meinem Warm-up-Crash das Bike komplett neu aufbauen – danke dafür! Auch die Tech3-Jungs sind rübergekommen und haben geholfen, damit für mich beide Bikes aufgebaut werden konnten. Ich bin happy – wir sind auf dem Podium! Am Samstag war ich natürlich sauer wegen meiner Strafe. Irgendwann müssen auch wir gewinnen», erklärte Acosta, der in der WM-Tabelle vor dem Europa-Auftakt in Jerez Platz 3 belegt und in Austin seinen 100. Grand Prix fuhr.

Pedro Acosta Foto: Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose

Der 21-jährige Acosta hatte mit Sieger Bezzecchi in Runde 1 eine harte Berührung, bei welcher mehr als die Hälfte des Heckflügels an Bezzecchis Aprilia wegbrach: «Es war ziemlich eng mit Bezzecchi – ja, es war nicht die beste Art, um die erste Runde zu beginnen», stöhnte Acosta und grinste auch. «Aber das ist der Sport. Wir wissen, wie sich die Bikes mit vollem Tank verhalten. Es war auch nicht einfach für Marco, das Bike in der Beschleunigungsphase zu steuern. Der Wind hat ihm da auch nicht geholfen. Aber wir haben es gut gemanagt.»

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Zudem sagte Acosta: «Die Pace war gut. Aber am Samstag waren wir gegen Pecco chancenlos. Wir mussten im langen Rennen also einen guten Start zeigen und schauen, was passiert. Wir haben versucht, einfach 100 Prozent aus unserem Paket rauszuholen. Ich denke, das ist uns hier gut gelungen.»

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