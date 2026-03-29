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KTM-Pilot Pedro Acosta (3.): «Es war ziemlich eng mit Bezzecchi!»

Red-Bull-KTM-Ass Pedro Acosta steuerte im Hauptrennen der MotoGP in Austin die RC16 auf Platz 3 und sprach danach über die heftige Berührung mit Sieger Marco Bezzecchi in der Anfangsphase.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Pedro Acosta war mit Platz 3 happy
Pedro Acosta war mit Platz 3 happy
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta war mit Platz 3 happy
© Gold & Goose

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Marco Bezzecchi konnte auf dem Circuit of the Americas in Austin den nächsten Doppelsieg für Aprilia Racing vor seinem Teamkollegen Jorge Martin anführen. Dahinter sicherte sich Pedro Acosta vor den Augen von KTM-CEO Gottfried Neumeister mit der Red Bull KTM Rang 3. Der Spanier lag nach einem Blitzstart sogar in Führung, musste sich später nur den beiden RS-GP-Werkspiloten aus dem Haus Aprilia beugen.

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Dabei hatte Acosta im Warm-up mit einem Crash noch für Aufregung gesorgt. «Es war ziemlich anstrengend. Ich habe ein Chaos produziert. Die Jungs mussten nach meinem Warm-up-Crash das Bike komplett neu aufbauen – danke dafür! Auch die Tech3-Jungs sind rübergekommen und haben geholfen, damit für mich beide Bikes aufgebaut werden konnten. Ich bin happy – wir sind auf dem Podium! Am Samstag war ich natürlich sauer wegen meiner Strafe. Irgendwann müssen auch wir gewinnen», erklärte Acosta, der in der WM-Tabelle vor dem Europa-Auftakt in Jerez Platz 3 belegt und in Austin seinen 100. Grand Prix fuhr.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
© Gold & Goose

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Der 21-jährige Acosta hatte mit Sieger Bezzecchi in Runde 1 eine harte Berührung, bei welcher mehr als die Hälfte des Heckflügels an Bezzecchis Aprilia wegbrach: «Es war ziemlich eng mit Bezzecchi – ja, es war nicht die beste Art, um die erste Runde zu beginnen», stöhnte Acosta und grinste auch. «Aber das ist der Sport. Wir wissen, wie sich die Bikes mit vollem Tank verhalten. Es war auch nicht einfach für Marco, das Bike in der Beschleunigungsphase zu steuern. Der Wind hat ihm da auch nicht geholfen. Aber wir haben es gut gemanagt.»

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Zudem sagte Acosta: «Die Pace war gut. Aber am Samstag waren wir gegen Pecco chancenlos. Wir mussten im langen Rennen also einen guten Start zeigen und schauen, was passiert. Wir haben versucht, einfach 100 Prozent aus unserem Paket rauszuholen. Ich denke, das ist uns hier gut gelungen.»

Zum kleinen Ausritt in Kurve 1 sagte Acosta: «Es war ehrlich gesagt kein Fehler. Es war gleich wie am Samstag, die Geschichte mit dem Reifendruck. Ich musste jemanden vorbeilassen. Ich nahm mir die Zeit, um zu checken, ob uns Jorge da wegbringt von der Gruppe dahinter, die ganz schön groß war. Ich wollte auch nicht in diese Gruppe zurückfallen, habe dann entschieden, den Rhythmus wieder anzuziehen. Am Ende haben wir die Punkte heimgeholt.» Zu den anstehenden Feierlichkeiten zum 100. Grand Prix meinte Acosta: «Die Bankomat-Karte wird da nicht reichen!»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

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