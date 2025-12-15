KTM-Pilot Pedro Acosta: Sonne, Sand und spektakuläre Sprünge
MotoGP-Ass Pedro Acosta (KTM) trainierte am vergangenen Wochenende in Spanien mit dem MX-Bike – an seiner Seite hatte er einen Kumpel, mit dem er auf und abseits der Rennstrecke viel Zeit verbringt.
Pedro Acosta ist in seiner zweiten MotoGP-Saison ein deutlicher Schritt nach vorn gelungen. Der junge Spanier schaffte es in diesem Jahr 12-mal auf das Podest (in fünf Grands Prix und 7 Sprintrennen) und landete in der Gesamtwertung auf dem starken vierten Rang. 2024, in seinem Rookie-Jahr, wurde er Sechster.
Insbesondere in der zweiten Saisonhälfte konnte Acosta konstant gute Ergebnisse einfahren. Vor allem aber sei er persönlich gereift, wie er in der MotoGP-Saison 2025 immer wieder betonte. Er mache weniger dumme Fehler und habe zudem sein Verhalten in der KTM-Box geändert – um zielführender zu arbeiten.
In der Winterpause arbeitet der 21-Jährige bei privaten Trainings weiter an seiner Fahrtechnik. Dabei stehen auch immer wieder Mal Einheiten mit dem Motocross-Motorrad auf dem Programm. So war Acosta letztes Wochenende im Redsand MX Park im spanischen Castellón, etwa 100 km nördlich von Valencia, um mit seinem MX-Bike zu trainieren. Der KTM-Werksfahrer stellte dabei seine Offroad-Qualitäten unter Beweis, fuhr schnelle Runden und zeigte spektakuläre Sprünge.
Als Trainingspartner stand Acosta Moto2-Pilot Alex Escrig zur Verfügung. Die beiden sind dicke Kumpel und verbringen auch abseits der GP-Rennstrecke immer wieder Zeit miteinander.
Apropos Moto2:
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach