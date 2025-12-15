Weiter zum Inhalt
KTM-Pilot Pedro Acosta: Sonne, Sand und spektakuläre Sprünge

MotoGP-Ass Pedro Acosta (KTM) trainierte am vergangenen Wochenende in Spanien mit dem MX-Bike – an seiner Seite hatte er einen Kumpel, mit dem er auf und abseits der Rennstrecke viel Zeit verbringt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Pedro Acosta genießt die Zeit unter der spanischen Sonne
Pedro Acosta genießt die Zeit unter der spanischen Sonne
Foto: Victor Bermejo Pardo
Pedro Acosta genießt die Zeit unter der spanischen Sonne
© Victor Bermejo Pardo

Pedro Acosta ist in seiner zweiten MotoGP-Saison ein deutlicher Schritt nach vorn gelungen. Der junge Spanier schaffte es in diesem Jahr 12-mal auf das Podest (in fünf Grands Prix und 7 Sprintrennen) und landete in der Gesamtwertung auf dem starken vierten Rang. 2024, in seinem Rookie-Jahr, wurde er Sechster.

Insbesondere in der zweiten Saisonhälfte konnte Acosta konstant gute Ergebnisse einfahren. Vor allem aber sei er persönlich gereift, wie er in der MotoGP-Saison 2025 immer wieder betonte. Er mache weniger dumme Fehler und habe zudem sein Verhalten in der KTM-Box geändert – um zielführender zu arbeiten.

Pedro Acosta auf dem Motocross-Bike
Pedro Acosta auf dem Motocross-Bike
Foto: Victor Bermejo Pardo
Pedro Acosta auf dem Motocross-Bike
© Victor Bermejo Pardo

In der Winterpause arbeitet der 21-Jährige bei privaten Trainings weiter an seiner Fahrtechnik. Dabei stehen auch immer wieder Mal Einheiten mit dem Motocross-Motorrad auf dem Programm. So war Acosta letztes Wochenende im Redsand MX Park im spanischen Castellón, etwa 100 km nördlich von Valencia, um mit seinem MX-Bike zu trainieren. Der KTM-Werksfahrer stellte dabei seine Offroad-Qualitäten unter Beweis, fuhr schnelle Runden und zeigte spektakuläre Sprünge.

Als Trainingspartner stand Acosta Moto2-Pilot Alex Escrig zur Verfügung. Die beiden sind dicke Kumpel und verbringen auch abseits der GP-Rennstrecke immer wieder Zeit miteinander.

Apropos Moto2: Am 14. Januar 2026 steht bei Pedro Acosta ein wichtiger Termin im KTM-Hauptquartier in Mattighofen auf dem Programm. Dann wird er in den erlesenen Kreis der KTM-Weltmeister aufgenommen, deren Figuren und Werksmotorräder im hauseigenen Museum ausgestellt sind. Acosta wird zu diesem Anlass sein Moto2-Weltmeisterbike aus dem Jahr 2023 vor Ort präsentieren.

Acosta mit Kumpel Alex Escrig
Acosta mit Kumpel Alex Escrig
Foto: Victor Bermejo Pardo
Acosta mit Kumpel Alex Escrig
© Victor Bermejo Pardo

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

