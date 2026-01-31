KTM-Rennchef Pit Beirer erinnert: Vor der MotoGP-Saison 2027 war noch was

Am 3. Oktober 2025 ließ KTM in der Rennsportabteilung in Österreich zum ersten Mal den neuen 850er-MotoGP-Motor auf dem Prüfstand laufen, Anfang Dezember folgte der erste Test auf der Strecke in Jerez. Sämtliche Hersteller arbeiten mit Vollgas für die Saison 2027, denn dann werden die Karten neu gemischt: Der Hubraum wird von 1000 auf 850 ccm gesenkt, das höhenverstellbare Fahrwerk verboten, die Aerodynamik stark beschnitten und Pirelli löst Michelin als Reifenalleinausrüster ab.

Dabei steht gerade erst die Saison 2026 vor der Tür. Vom 29. bis 31. Januar wurde in Sepang/Malaysia getestet, vom 3. bis 5. Februar folgt auf gleicher Strecke der zweite Teil des Testmarathons. Bevor am ersten März-Wochenende in Thailand die mit 22 Veranstaltungen umfangreichste MotoGP-Saison der Geschichte beginnt, wird in Buriram (21./22. Februar) zwei weitere Tage getestet.

Große Zuversicht bei KTM

«Wir konzentrieren uns momentan auf 2026, ich bin aber auch glücklich und zuversichtlich, was 2027 betrifft», so KTM-Rennchef Pit Beirer. «Schlüssel zum Erfolg ist, mit der Entwicklung früh zu beginnen. Wir waren bereits vor Weihnachten mit dem Bike auf der Strecke und hatten unseren ersten Test. Die Ergebnisse waren gut, Dani Pedrosa und Pol Espargaro waren beeindruckt, wie gut die 850er sein wird. Das wird ein interessanter Schritt für die MotoGP-Klasse, jeder muss bei null beginnen.»

Der gebürtige Badener weiter: «Wir sind in der MotoGP am kürzesten dabei und sehen das als Chance. Wir haben uns genau angeschaut, was wir über die Jahre getan haben, es gab aber nie die Möglichkeit für einen Neustart – es wurde immer Vorhandenes modifiziert. Jetzt nehmen wir unser gesamtes Wissen, und stecken das in ein neues Motorrad. Wir brachten alle unsere Wünsche unter und ich meine, dass wir für 2027 ein starkes Bike haben werden. Jetzt geht es darum, die beiden Saisons auseinanderzuhalten. Alle denken bereits an 2027, die Saison 2026 geht aber demnächst los. Wir wollen bereits dieses Jahr zu unserem Jahr machen. Gleichzeitig sind wir bereit für die Zukunft.»

KTM nützt Chance für Veränderungen