Insbesondere bei KTM herrscht im Anflug des Saisonfinales ein emotionaler Ausnahmezustand. Mit dem Ende der 1000er-MotoGP-Ära wird bei den Österreichern nicht nur die Technik runderneuert, auch alle vier Piloten der RC16 werden ausgetauscht – kein anderer Hersteller stellt sich für 2027 einem konsequenteren Neustart.

Werbung

Werbung

Im Kundenteam von Tech3 verlassen nach je zwei Jahren Maverick Vinales und Enea Bastianini die KTM-Struktur. Deutlich länger dabei gewesen sein wird der jüngste MotoGP-Abwanderer der Österreicher, Pedro Acosta . Der 22-Jährige war sechs volle Jahre in KTM-Diensten.

Ein ganz anderes Kaliber stellt Brad Binder dar. Beeindruckende 12 Jahre arbeitet der Südafrikaner nach seinem Debüt im Red Bull Rookies Cup für die Werksrennsportabteilung aus Munderfing – und für Förderer, Mentor und Teammanager Aki.

Sieger, WM-Rang 4 – Brad Binder lieferte ab

In der kleinsten WM-Klasse holte Binder die WM-Krone, in drei Jahren Moto2 reichte es immerhin zum Vizetitel. Gut genug, um «BB33» in das noch junge MotoGP-Projekt zu berufen. Binder enttäuschte sportlich lange nicht und biss sich über Jahre im Vorderfeld der Königsklasse fest. Viermal in Serie beendete er die WM unter den besten Sechs. Gleich im ersten Jahr 2020 gelang in Brünn ein legendärer Sieg, die KTM-Welt war außer Rand und Band. Die erfolgreichste MotoGP-Saison fuhr der noch mittlerweile frische Familienvater mit Endrang 4 2023.

Werbung

Werbung

Holten 2016 gemeinsam den Moto3-Titel: Brad Binder und Aki Ajo Foto: Gold and Goose Holten 2016 gemeinsam den Moto3-Titel: Brad Binder und Aki Ajo © Gold and Goose

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 28.11.2026 - 08:35

Mehr noch als überragender Rennfahrer erfreut Binder trotz des bissigen «Brad Attack» als überaus angenehmer Mensch und Gesprächspartner. Wer mit Brad Binder Fahrerlager-Gespräche führt, der würde hinter dem humorvoll-zurückhaltenden Gegenüber niemals eine gnadenlose «Rennsau» vermuten. Dass es schwerfallen wird, einen freundlicheren, loyaleren und engagierten Werksfahrer zu finden, dem ist sich auch das KTM-Management bewusst.

Beim Thema «Binder» wird Aki Ajo emotional

Aki Ajo, Teammanager bei Red Bull Factory Racing, eigentlich ein Anhänger sachlicher Kommunikation, findet vor dem letzten Auftritt seines Langzeit-Jahres bewegende Worte: «Valencia wird für mich, das Team, das Unternehmen und alle, die das Glück hatten, mit Brad zusammenzuarbeiten, ein emotionales Erlebnis sein. Es gibt einen guten Grund, warum er eine so lange Karriere – länger als viele andere Fahrer – bei einer Marke und mit einem Team hinter sich gebracht hat. Auf jedem Schritt dieses Weges war Brad bereit, zu lernen, zu arbeiten und sein Bestes zu geben. Wir haben mehr als zehn Jahre gemeinsam verbracht, in denen wir immer wieder Erfolge feiern konnten, und es war für uns alle sehr bereichernd, ein Teil davon zu sein. Viel Glück für die Zukunft, Brad!»

Brünn: 2020: Pit Beirer mit KTM-Racer Brad Binder Foto: Gold and Goose Brünn: 2020: Pit Beirer mit KTM-Racer Brad Binder © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Emotional nicht weniger angezählt ist der Gesamtverantwortliche des KTM-Rennsport. Pit Beirer geht über Danke und Anerkennung hinaus: «In vielerlei Hinsicht war Brad das Symbol dafür, wie wir bei KTM Rennen fahren. Dieser ernsthafte Junge vom anderen Ende der Welt hat jeden Tag alles gegeben, um das Beste aus sich herauszuholen und das Maximum aus dem Motorrad, dem Team und den Leuten um ihn herum herauszuholen. Eine solche Kombination kann nicht ewig andauern, aber die Freundschaft schon. Wir werden diesen Grand Prix von Valencia wirklich genießen. Brad wird für immer einen ganz besonderen Platz in unserer Geschichte und unseren Erinnerungen einnehmen. Wir wünschen ihm viel Glück für das nächste Jahr, und unsere Türen stehen ihm immer offen.»